Как Украина использует спецназ для террористических атак на Россию

Председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в июне 2023 года предупредил о угрозе диверсий – прежде всего, на объектах транспортной инфраструктуры.

Украинские спецслужбы еще до начала СВО готовили разного рода провокации и диверсии против российских граждан и объектов силами граждан России же, имеющих праворадикальные убеждения. Речь об организации «Маньяки. Культ убийства» (признана террористической). Некоторые из ее членов были арестованы еще весной и осенью 2021 года. Около ста человек были обезврежены незадолго до начала СВО. Они планировали совершать вооруженные нападения на граждан для создания паники среди населения в мирное время.

Специальная военная операция России началась для противника внезапно и поэтому первоначально спецслужбы Украины были в значительной мере дезорганизованы. Да и армии было не до того. Но потом, при помощи военных инструкторов НАТО, организация спецопераций СБУ и ВСУ стала более централизована и целенаправленна.

Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, поражение противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью. То есть в рамках единого замысла осуществляются согласованные по времени и месту как военные, так и информационные, психологические, специальные операции, а также операции, осуществляющие воздействие на противника иными средствами. Например, путем бактериологических атак.

Цель – максимально измотать вооруженные силы РФ и ослабить Россию в ходе длительных боевых действий на Украине. Хотя формально цели США и их союзников заключаются в «оказании помощи ВСУ в ходе отражения агрессии России». Но это для граждан и СМИ Запада.

Как и требуют руководящие документы ССО США и НАТО, специальные операции проводятся на разных уровнях: стратегическом, оперативно-тактическом и тактическом.

Тактический уровень спецопераций возложен на разведподразделения звена батальон - бригада. Это они действуют в серой зоне, выявляя цели на нашей передовой или работая в неглубоком тылу. Они же используют тактику кочующих огневых средств, размещая, например, 82-миллиметровый миномет в кузове внедорожника. Но не надо думать, что там просто выскакивают отморозки на машине и начинают долбить в белый свет.

Для огневого налета предварительно действует разведка, которая подбирает место для огневых позиций, определяет их координаты, выявляет цели в глубине нашей обороны и также определяет их координаты. Вернувшись, они докладывают командиру полученные сведения. Артиллеристы производят расчеты для нанесения удара с каждой позиции, а потом, в сумерках, скрытно выдвигаются к первой огневой позиции, стремительно выпускаю серию в несколько мин по цели и тут же по отработанному маршруту уходят на следующую позицию. И все повторяется. Эти огневые налеты бывают весьма эффективны, поскольку тренированный минометчик опускает в ствол миномета уже пятую мину, когда первая разрывается на цели, а иногда и еще летит к ней.

Наивысшим уровнем спецопераций является стратегический – он может менять ход боевых действий или оказывать влияние на противника на внешнеполитическом уровне, принуждая его к тем или иным действиям.

Примером таких спецопераций являются недавние громкие стратегические диверсии на Каховской плотине и трубопроводе в районе деревни Масютовка Харьковской области, качающем аммиак из Тольятти в Одессу. При этом цель подрыва трубы с аммиаком – срыв так называемой «зерновой сделки». Трубу взорвали спустя три дня после того, как наша страна приостановила регистрацию украинских судов до запуска трубопровода, работу которого стопорила украинская сторона.

В отличие от России, которая не занимается террористической деятельностью, Украина применяет свои силы спецопераций в основном по прямому назначению. Поэтому в ходе начавшегося контрнаступления ВСУ важнейшей задачей ее спецназа является нарушение коммуникаций и линий подвоза материально-технических средств в зону боевых действий.

То есть атаке будут и уже подвергаются объекты железнодорожного, автодорожного, авиационного, водного и трубопроводного транспорта. Об этом же говорил и официальный представитель информационного центра НАК Михаил Романов: «Целями украинских спецслужб и националистических формирований является нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения специальной военной операции, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов. Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательной группы и пособников из числа российских и украинских граждан».

Такие оперативно-тактические действия на железной дороге уже были: диверсии в Брянской области, когда последовательно, с разницей в два дня, диверсанты свели с путей два товарных состава. Диверсию, судя по почерку, выполнили подготовленные специалисты из украинских ССО. Никаких следов. Тихо пришли и тихо ушли. Скорее всего, это была проба пера. Проверка, получится или нет.

Также первые нападения на Белгородскую область, скорее всего, совершали спецназовцы, чтобы прощупать границу и дать рекомендации тем, кто пойдет за ними. А вот за ними уже шли отнюдь не профи. Так, например, недавнее нападение на Новую Таволжанку в Белгородской области показывает крайне низкий профессионализм исполнителей, о чем свидетельствуют многочисленные улики, оставленные на месте налета, среди которых боеприпасы, бинты и повязки.

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Спецназ следов не оставляет, это впитывается с армейским компотом в первые месяцы службы. Но, как мы видим, даже эти полуобученные вояки сумели рассеяться и отойти на свою территорию – после нанесения по ним удара артиллерии.

Чтобы это не повторялось вновь, силовикам предстоит запереть эту калитку для незваных гостей, а ФСБ и МВД открыть охоту на диверсантов и шпионов, как некогда СМЕРШ.

А ведь есть еще варианты спецмероприятий в российском тылу, которые проводит внедренная или завербованная агентура. Поскольку СБУ и ГУР готовились к диверсионной войне на территории России давно, они доставили и разместили в оборудованных тайниках на территории нашей страны необходимые для диверсий средства.

За неполных полтора года ФСБ смогла предотвратить 28 диверсий. Однако некоторых диверсантов выявить не удалось. Но зато граждане стали проявлять бдительность и активность. 1 июня егерь в Тверской области выявил и задержал группу на автомобиле «Хендай», багажник которого был набит квадрокоптерами для диверсий, а один из них уже был готов к взлету. Егерь вызвал полицию. Трудно сказать, на какой объект были нацелены эти дроны. Но они запросто могли атаковать идущий состав с воздуха, например цистерну с ГСМ, что могло привести к возгоранию топлива и большой задержке на путях сообщения – и в это время наши воюющие подразделения могли бы испытывать острую нужду в чем-либо.

Очень хочется верить, что наши спецслужбы знают, что надо делать в сложившейся ситуации.