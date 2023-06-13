Глава НАК Бортников назвал цель транспортных диверсий Киева

Глава НАК Бортников: Киев стремится нарушить транспортное сообщение у зоны СВО

Украинские спецслужбы и националисты стремятся нарушить транспортное сообщения у зоны проведения спецоперации и создать препятствия для воинских перевозок, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

Во вторник в Москве под руководством Бортникова прошло заседание НАК. Рассматривались вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения спецоперации.



В ходе выступления Бортников указал, что целью Киева является нарушение транспортного сообщения вблизи зоны проведения спецоперации, а также создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов, передает РИА «Новости».

Председатель НАК также сообщил, что для терактов на объектах железнодорожной, авто- и авиационной инфраструктуры Киев использует диверсионно-террористические группы и пособников в лице российских и украинских граждан.

Ранее в НАК сообщили, что с февраля 2022 года на объектах транспорта в России было предотвращено 28 диверсий и терактов.