Минский политолог: ВСУ планируют повторить белгородский сценарий в Белоруссии

Политолог Дзермант: ВСУ планируют повторить белгородский сценарий в Белоруссии

Все указывает на то, что ВСУ попытаются забросить ДРГ на территорию Белоруссии. Минск понимает масштаб угрозы, поэтому уже сейчас готовится дать отпор, сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее стало известно, что ВСУ, размещенные вдоль границы с Белоруссией, пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства.

«Очевидно, что для Украины Белоруссия представляет стратегическую угрозу. Причина тому – близость к Полесью, Киеву, Черниговской области. Кроме того, для них стратегически важно выбить Минск из альянса с Россией, пресечь весь тот спектр сотрудничества, который есть между нашими странами», – сказал Алексей Дзермант, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии.

«Поэтому можно сделать вывод, что Украина готовится к нападению на Белоруссию. Вместе с тем это будет в большей степени не военная, а медийная и политическая операция. Украинские власти наращивают контингент вооруженных сил близ границы с нашей страной, но крайне маловероятно, что будет вторжение регулярной армии», – отметил он.

«Скорее всего, речь пойдет о провокациях, терактах и забросах ДРГ на территорию Белоруссии. Я полагаю, что они будут разыгрывать тот же сценарий, что и в Белгородской области. А приступят они к нему, как только почувствуют такую возможность», – рассуждает собеседник.

«Цели ВСУ предельно ясны – политический террор и паника среди нашего населения. Они ставят на то, что белорусские власти не смогут должным образом отреагировать на нападение и тем самым продемонстрируют свою недееспособность. Кроме того, на Украине рассчитывают, что смогут спровоцировать внутренние протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко», – акцентировал Дзермант.

«В свою очередь руководство Белоруссии осознает возможность такого развития событий и всячески готовится – усиливается охрана государственной границы, ведется постоянный мониторинг ситуации с южными рубежами. Так что Украине не стоит рассчитывать на успех», – заключил он.

Ранее стало известно, что значительные контингенты Вооруженных сил Украины, размещенные вдоль границы с Белоруссией, периодически пытаются прощупать обороноспособность Союзного государства. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Украинская армия разместила значительные контингенты у белорусско-украинской границы, периодически пытается прощупать … обороноспособность Союзного государства», – сказал он.

Полищук напомнил, что на этом фоне в Белоруссии были развернуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск, которые минимизируют риски проникновения диверсантов. Он также выразил надежду на то, что Киеву и его западным кураторам «хватит здравого смысла» не идти на военные авантюры, последствия которых могут оказаться очень серьезными.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, однако их не пускают заградотряды.

Первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что республика повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Украине вооружений.