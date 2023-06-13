Лукашенко: Заградотряд не пускает решивших вернуться в Белоруссию бойцов полка Калиновского

Президент Белоруссии Лукашенко: Заградотряд не пускает решивших вернуться в республику бойцов полка Калиновского

Бойцы воюющего на стороне ВСУ полка Калиновского (признан экстремистским формированием в республике) хотят вернуться в Белоруссию, однако их не пускают заградотряды, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, в полку менее двухсот человек, а на данный момент, возможно, уже сто, так как много человек погибло, передает БелТА.

«Они в шоке: «Хочу вернуться. В диктатуре буду жить». А нельзя вернуться: не пускают, заградотряды сзади», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил, что республика повысила готовность сил и средств пограничной службы на границе, система ПВО находится в постоянной готовности в условиях наращивания поставок Украине вооружений.

