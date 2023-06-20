Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Эксперты назвали способы увеличить число сдающихся в плен солдат ВСУ

Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

Согласно документу, в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Следом приоритет отдается офицерам различных подразделений. Третьими в списке значатся «лица рядового, сержантского и старшинского состава», а последними – простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу.

Как отмечает агентство, ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке личного состава в ВСУ из-за огромных потерь, в связи с чем во многих городах и селах страны проводят облавы на мужчин призывного возраста. Эту информацию подтверждали и украинские военнопленные.

Столь циничное отношение к собственным солдатам становится еще более явным на полях сражений. Накануне Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого. Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей. Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.

Между тем президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах». Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».

По словам экспертов, абсолютно халатное отношение украинского руководства к военным и ужасающие потери ВСУ на фронте привели к тому, что все больше солдат желают сдаться в плен ВС России. Об этом рассказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией». По его словам, к украинским военным «приходит осознание, что их бросают на убой».

В этой связи возникает вопрос: как ВС России могли бы интенсифицировать сдачу в плен украинских солдат? По мнению киевского политолога Владимира Скачко, достичь этой цели можно, сочетая военные и психологические инструменты. «Во-первых, мы должны решительнее вести боевые действия. Это позволит добиться психологического надлома в рядах противника», – сказал он.

«Во-вторых, эффект, достигнутый военными средствами, должен подкрепляться грамотной информационной работой. Демонстрация «витрины», в которую превращаются новые регионы России, здесь не поможет. Украинская пропаганда все еще способна дезавуировать наши достижения на этом направлении», – отмечает собеседник.

«Поэтому нам необходимо напрямую обращаться к солдатам ВСУ, затрагивая те вопросы, которые касаются их лично. Первое – это гарантия жизни. Второе – это гарантия амнистии, если солдат не принимал участия в военных преступлениях. Третье – право выбора: остаться в России или вернуться на Украину после конфликта», – отмечает эксперт.

«Об этом должны знать все солдаты противника.

Подобное решение спасет жизни солдат по обе стороны конфликта. Кроме того, пропагандистская работа должна вестись на двух языках: русском и украинском. В рядах ВСУ состоит много обманутых и растерянных ребят, с которыми очень важно работать в информационном пространстве», – подчеркнул Скачко.

Несколько иной точки зрения придерживается киевский политолог Василий Стоякин. По его словам, в настоящий момент увеличить число сдающихся солдат ВСУ невозможно. «Пока их гонят на «мясные штурмы» – они готовы сложить оружие. Но решения о подобных штурмах носят локальный, а не массовый характер. Поэтому ситуацию может изменить лишь новое крупное наступление российской армии», – добавил собеседник.

«Важно помнить и о том, что солдаты ВСУ находятся в замкнутом информационном пространстве, сообщения российских СМИ проходят мимо них. А с другой стороны, им доносится мысль о победе ВСУ, поэтому для большинства украинских солдат вопрос сдачи в плен неактуален», – полагает Стоякин.

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«В целом сдача в плен – это очень непростая процедура. Чтобы принять это решение, людям необходимо морально подготовиться. Кроме того, им нужно вырваться из-под контроля руководства ВСУ. Одна из главных причин, почему в Запорожской области украинские солдаты сдаются в плен – ослабление контроля над ними со стороны командования ВСУ», – сказала правозащитница Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

По ее мнению, в ВСУ остается немало людей, готовых сдаться в плен. Особенно это касается сторонников России, а также тех, кого насильно мобилизовали. «Они не хотят сражаться за Зеленского или НАТО, но страх неизвестности сковывает этих парней. До них необходимо доносить правдивую информацию о том, что Россия не навредит им, если оружие будет сложено добровольно», – подчеркивает эксперт.

«Эти парни должны быть приняты нами. В будущем им придется вернуться на освобожденные территории и восстанавливать эти регионы. Не исключено, что именно там находятся их родные дома. Поэтому юридически отлаженная процедура амнистирования нам необходима», – отмечает собеседница.

Правозащитница также возразила тем, кто выступает против процедуры амнистирования под предлогом проникновения в Россию диверсантов. «У нас есть прекрасный опыт антитеррористических кампаний на Северном Кавказе. И сегодня, в век интернета и соцсетей, выявить потенциальных диверсантов, которые оказались в нашем плену, особого труда не составит», – считает Шеслер.