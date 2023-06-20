Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

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20 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:14  |  vz.ru
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Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

Одна из основных проблем – это невозможность сохранить электричество от ВИЭ Fan Peishen/XinHua/Global Look Press
В хаосе на энергетическом рынке виноваты сами развитые страны. Превозносимая ими возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а вместо энергетической свободы есть риск заполучить новые зависимости – от погоды и Китая. Такие тезисы звучат в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке» Игоря Сечина.  Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...

Кастрация педофилов – мера правильная, но недостаточная

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Изнасиловали 11-летнюю девочку. Преступника быстро задержали – им оказался ублюдок, который отсидел за шесть подобных преступлений. То есть он насилует ребенка, его сажают, выпускают, он насилует ребенка, его сажают, и так до бесконечности. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Трансгендеры – вестники грядущего тоталитаризма

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Трансгендеры даже помимо своей воли становятся агентами разрушения семьи. Но это лишь часть их роли в новом тоталитарном порядке. Второй фактор – это навязывание правил игры остальному обществу. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

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Чехи задумались о концлагерях для русских

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк ВСУ – это:
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    Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

    Эксперты назвали способы увеличить число сдающихся в плен солдат ВСУ
    Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно
    		  
    20 июня 2023, 19:00
    Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.

    Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.

    Согласно документу, в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Следом приоритет отдается офицерам различных подразделений. Третьими в списке значатся «лица рядового, сержантского и старшинского состава», а последними – простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу.

    Как отмечает агентство, ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке личного состава в ВСУ из-за огромных потерь, в связи с чем во многих городах и селах страны проводят облавы на мужчин призывного возраста. Эту информацию подтверждали и украинские военнопленные.

    Столь циничное отношение к собственным солдатам становится еще более явным на полях сражений. Накануне Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого. Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

    Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей. Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.

    Между тем президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах». Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с российской армией».

    По словам экспертов, абсолютно халатное отношение украинского руководства к военным и ужасающие потери ВСУ на фронте привели к тому, что все больше солдат желают сдаться в плен ВС России. Об этом рассказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией». По его словам, к украинским военным «приходит осознание, что их бросают на убой».

    В этой связи возникает вопрос: как ВС России могли бы интенсифицировать сдачу в плен украинских солдат? По мнению киевского политолога Владимира Скачко, достичь этой цели можно, сочетая военные и психологические инструменты. «Во-первых, мы должны решительнее вести боевые действия. Это позволит добиться психологического надлома в рядах противника», – сказал он.

    «Во-вторых, эффект, достигнутый военными средствами, должен подкрепляться грамотной информационной работой. Демонстрация «витрины», в которую превращаются новые регионы России, здесь не поможет. Украинская пропаганда все еще способна дезавуировать наши достижения на этом направлении», – отмечает собеседник.

    «Поэтому нам необходимо напрямую обращаться к солдатам ВСУ, затрагивая те вопросы, которые касаются их лично. Первое – это гарантия жизни. Второе – это гарантия амнистии, если солдат не принимал участия в военных преступлениях. Третье – право выбора: остаться в России или вернуться на Украину после конфликта», – отмечает эксперт.   

    «Об этом должны знать все солдаты противника.

    Подобное решение спасет жизни солдат по обе стороны конфликта. Кроме того, пропагандистская работа должна вестись на двух языках: русском и украинском. В рядах ВСУ состоит много обманутых и растерянных ребят, с которыми очень важно работать в информационном пространстве», – подчеркнул Скачко.

    Несколько иной точки зрения придерживается киевский политолог Василий Стоякин. По его словам, в настоящий момент увеличить число сдающихся солдат ВСУ невозможно. «Пока их гонят на «мясные штурмы» – они готовы сложить оружие. Но решения о подобных штурмах носят локальный, а не массовый характер. Поэтому ситуацию может изменить лишь новое крупное наступление российской армии», – добавил собеседник.

    «Важно помнить и о том, что солдаты ВСУ находятся в замкнутом информационном пространстве, сообщения российских СМИ проходят мимо них. А с другой стороны, им доносится мысль о победе ВСУ, поэтому для большинства украинских солдат вопрос сдачи в плен неактуален», – полагает Стоякин.  

    «В целом сдача в плен – это очень непростая процедура. Чтобы принять это решение, людям необходимо морально подготовиться. Кроме того, им нужно вырваться из-под контроля руководства ВСУ. Одна из главных причин, почему в Запорожской области украинские солдаты сдаются в плен – ослабление контроля над ними со стороны командования ВСУ», – сказала правозащитница Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    По ее мнению, в ВСУ остается немало людей, готовых сдаться в плен. Особенно это касается сторонников России, а также тех, кого насильно мобилизовали. «Они не хотят сражаться за Зеленского или НАТО, но страх неизвестности сковывает этих парней. До них необходимо доносить правдивую информацию о том, что Россия не навредит им, если оружие будет сложено добровольно», – подчеркивает эксперт.

    «Эти парни должны быть приняты нами. В будущем им придется вернуться на освобожденные территории и восстанавливать эти регионы. Не исключено, что именно там находятся их родные дома. Поэтому юридически отлаженная процедура амнистирования нам необходима», – отмечает собеседница.

    Правозащитница также возразила тем, кто выступает против процедуры амнистирования под предлогом проникновения в Россию диверсантов. «У нас есть прекрасный опыт антитеррористических кампаний на Северном Кавказе. И сегодня, в век интернета и соцсетей, выявить потенциальных диверсантов, которые оказались в нашем плену, особого труда не составит», – считает Шеслер.
     
     
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