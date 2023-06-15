Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

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15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 21:35  |  vz.ru
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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

Поля сражений усеяны разбитой техникой ВСУ t.me/mod_russia
«Значительные потери и медленное продвижение». Западная пресса не скрывает своего разочарования в том, как прямо сейчас происходит украинское «контрнаступление». Натовские эксперты ищут и находят объяснение этому неприятному для них факту. Однако, с их точки зрения, для ВСУ потеряно еще далеко не все: «украинская армия просто обязана добиться успеха». На что же они рассчитывают? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку. Подробности...
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Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...
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Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
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Чехи задумались о концлагерях для русских

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Макрон напрашивается в БРИКС

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

    Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов»
    		  
    15 июня 2023, 21:00
    Фото: imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.

    Российские звезды шоу-бизнеса Григорий Лепс и Николай Басков обещают выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом артисты заявили в рамках проходящего на этой неделе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). «По миллиону рублей, кто подобьет танк Leopard или Leopard-2», – объявил Басков.

    «Мы одни из первых людей с Григорием, которые внесут свой денежный вклад лично, – сказал певец. – Как представители творческой индустрии, мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Конечно, они делают это на основе своей гражданской позиции. Но мы хотим, чтобы они знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе».

    Так они поддержали идею основателя советской рок-группы «Земляне» Владимира Киселева, который обещает за машину первой модификации 700 тысяч рублей, а за поражение немецкого танка второй модификации – один миллион рублей. Именно такие суммы ранее предлагало выплачивать бойцам правительство Забайкальской области.

    Премировать за уничтоженные «Леопарды» также готовы Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Юрий Антонов, Александр Иванов (группа «Рондо»), телеведущая Юлия Барановская и многие другие. «Что и как бы не делали другие люди, мы считаем нужным помогать нашим бойцам до тех пор, пока можем действительно погибнуть за Отечество. Каждый из здесь присутствующих был в Донбассе не один раз. Поэтому решили поступать так, а не иначе», – заявил Лепс.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что инициативы о дополнительном вознаграждении за захват или уничтожение поставленных ВСУ танков Abrams и Leopard поступали не только от региональных властей, но и от бизнесменов. Что касается предложений артистов, то их Песков назвал проявлением патриотизма.

    По мнению экспертов, инициатива российских звезд заимствована из опыта Великой Отечественной войны. «В те годы на деньги артистов строили танки. Артисты сами выезжали на фронт с концертами. На народные деньги также строились самолеты. И это было естественным порывом людей обеспечить армию всем необходимым для ведения войны», – напоминает Владимир Гундаров, военный эксперт, капитан I ранга запаса.

    А в нынешних условиях, по его мнению, средства артистов можно было бы использовать несколько иначе. «Как Басков собирается заниматься этим? У него есть инструменты государственного управления, чтобы знать, кому и сколько выплачивать? Мне кажется, он мог бы заказать дополнительные комплектующие для беспилотников. Это будет реальная помощь и настоящий патриотический порыв» – предложил эксперт.

    «В целом сейчас модно говорить о «Леопардах». Но они успешно уничтожаются нашими противотанковыми средствами, в том числе с вертолетов. Однако в распоряжении противника есть техника, которая приносит нам куда больше хлопот. Например, РСЗО HIMARS и другие ракетные системы, поставляемые Западом на Украину», – считает Гундаров.

    С их помощью ВСУ регулярно обстреливают участки по всей линии фронта. «Соответственно, уничтожением ракетных систем ВСУ мы уменьшим обстрелы российской территории, в том числе Донецка, Херсонской области. Левый берег Днепра на юге интенсивно обстреливается украинской артиллерией и ракетами. Вот какой должна быть мотивация», – поясняет эксперт.

    «При этом больше всего проблем нам доставляет американская космическая разведка и разведка с беспилотников, которые летают не над линией фронта и вообще даже не над Украиной. Это позволяет противнику знать всю ситуацию в режиме реального времени. Также ВСУ продолжают использовать средства ПВО. Именно они, равно как и системы РСЗО HIMARS, доставляют нам большие проблемы, а уж точно не «Леопарды», – добавляет Александр Храмчихин, замдиректора Института политического и военного анализа.

    Эксперт также напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами указывал: участникам специальной военной операции на Украине за сбитый самолет полагается 300 тыс. рублей, за танк – 100 тыс. рублей. Размеры выплат были названы осенью прошлого года. Тогда эксперты отмечали, что материальная помощь за уничтоженную технику – необходимая вещь для дополнительной мотивации бойцов.

    Однако систему премий можно улучшить.

    Например, ставить в один ряд поражение бронетехники и поражение системы ПВО не совсем корректно, потому что любой комплекс ПВО создает куда больше проблем. Схожей точки зрения придерживаются авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, «без прикрытия с воздуха, без ПВО танк – это просто мишень. Да, хорошо защищенная, но мишень и не более».

    Более того, как считают аналитики, поражение средств ПВО противника в большинстве случаев даже важнее поражения его авиации. «Вот за их уничтожение Лепсу с Басковым и стоило бы платить по миллиону рублей. А то и поболее», – предлагают эксперты. Таким образом, инициатива звезд полезна и своевременна. Но ее реализацию в интересах российской армии следует доработать.
     
     
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