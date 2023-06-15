Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.

Российские звезды шоу-бизнеса Григорий Лепс и Николай Басков обещают выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом артисты заявили в рамках проходящего на этой неделе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). «По миллиону рублей, кто подобьет танк Leopard или Leopard-2», – объявил Басков.

«Мы одни из первых людей с Григорием, которые внесут свой денежный вклад лично, – сказал певец. – Как представители творческой индустрии, мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Конечно, они делают это на основе своей гражданской позиции. Но мы хотим, чтобы они знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе».

Так они поддержали идею основателя советской рок-группы «Земляне» Владимира Киселева, который обещает за машину первой модификации 700 тысяч рублей, а за поражение немецкого танка второй модификации – один миллион рублей. Именно такие суммы ранее предлагало выплачивать бойцам правительство Забайкальской области.

Премировать за уничтоженные «Леопарды» также готовы Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Юрий Антонов, Александр Иванов (группа «Рондо»), телеведущая Юлия Барановская и многие другие. «Что и как бы не делали другие люди, мы считаем нужным помогать нашим бойцам до тех пор, пока можем действительно погибнуть за Отечество. Каждый из здесь присутствующих был в Донбассе не один раз. Поэтому решили поступать так, а не иначе», – заявил Лепс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что инициативы о дополнительном вознаграждении за захват или уничтожение поставленных ВСУ танков Abrams и Leopard поступали не только от региональных властей, но и от бизнесменов. Что касается предложений артистов, то их Песков назвал проявлением патриотизма.

По мнению экспертов, инициатива российских звезд заимствована из опыта Великой Отечественной войны. «В те годы на деньги артистов строили танки. Артисты сами выезжали на фронт с концертами. На народные деньги также строились самолеты. И это было естественным порывом людей обеспечить армию всем необходимым для ведения войны», – напоминает Владимир Гундаров, военный эксперт, капитан I ранга запаса.

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А в нынешних условиях, по его мнению, средства артистов можно было бы использовать несколько иначе. «Как Басков собирается заниматься этим? У него есть инструменты государственного управления, чтобы знать, кому и сколько выплачивать? Мне кажется, он мог бы заказать дополнительные комплектующие для беспилотников. Это будет реальная помощь и настоящий патриотический порыв» – предложил эксперт.

«В целом сейчас модно говорить о «Леопардах». Но они успешно уничтожаются нашими противотанковыми средствами, в том числе с вертолетов. Однако в распоряжении противника есть техника, которая приносит нам куда больше хлопот. Например, РСЗО HIMARS и другие ракетные системы, поставляемые Западом на Украину», – считает Гундаров.

С их помощью ВСУ регулярно обстреливают участки по всей линии фронта. «Соответственно, уничтожением ракетных систем ВСУ мы уменьшим обстрелы российской территории, в том числе Донецка, Херсонской области. Левый берег Днепра на юге интенсивно обстреливается украинской артиллерией и ракетами. Вот какой должна быть мотивация», – поясняет эксперт.

«При этом больше всего проблем нам доставляет американская космическая разведка и разведка с беспилотников, которые летают не над линией фронта и вообще даже не над Украиной. Это позволяет противнику знать всю ситуацию в режиме реального времени. Также ВСУ продолжают использовать средства ПВО. Именно они, равно как и системы РСЗО HIMARS, доставляют нам большие проблемы, а уж точно не «Леопарды», – добавляет Александр Храмчихин, замдиректора Института политического и военного анализа.

Эксперт также напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами указывал: участникам специальной военной операции на Украине за сбитый самолет полагается 300 тыс. рублей, за танк – 100 тыс. рублей. Размеры выплат были названы осенью прошлого года. Тогда эксперты отмечали, что материальная помощь за уничтоженную технику – необходимая вещь для дополнительной мотивации бойцов.

Однако систему премий можно улучшить.

Например, ставить в один ряд поражение бронетехники и поражение системы ПВО не совсем корректно, потому что любой комплекс ПВО создает куда больше проблем. Схожей точки зрения придерживаются авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, «без прикрытия с воздуха, без ПВО танк – это просто мишень. Да, хорошо защищенная, но мишень и не более».

Более того, как считают аналитики, поражение средств ПВО противника в большинстве случаев даже важнее поражения его авиации. «Вот за их уничтожение Лепсу с Басковым и стоило бы платить по миллиону рублей. А то и поболее», – предлагают эксперты. Таким образом, инициатива звезд полезна и своевременна. Но ее реализацию в интересах российской армии следует доработать.