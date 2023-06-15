Песков оценил идею артистов объявить награды для бойцов за подбитые танки

Песков положительно оценил идею артистов об объявлении наград для бойцов за подбитые танки

Объявление некоторыми артистами и бизнесменами вознаграждений за подбитые танки Leopard и другую технику киевского режима – это проявление патриотизма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Объявления награды за подбитую технику – патриотические проявления, с ними выступили и бизнесмены, и похожих инициатив высказывается много, цитирует Пескова ТАСС.

Таким образом общество поддерживает российских военнослужащих, и «это хорошо», пояснил пресс-секретарь главы государства.

Говоря о затруднении выплат таких наград бойцам, он отметил, что вопрос поднимали на недавней встрече президента Владимира Путина с военкорами, и президент себе пометил, «чтобы навести справки».

Напомним, российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков пообещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ.

Путин на встрече с военкорами указывал, что участникам специальной военной операции на Украине за сбитый самолет полагается 300 тыс. рублей, за танк – 100 тыс. рублей.