Экс-аналитик ЦРУ заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении Басков, Лепс и Антонов обещали 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ Басков и Лепс на ПМЭФ обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ

Фото: кадр из видео .kp.ru

Текст: Антон Антонов

В рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины. В рамках ПМЭФ прошло закрытое мероприятие «Русской Медиагруппы», пишет «Комсомольская правда». Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев (рок-группа «Земляне») заявил, что российские артисты не должны собирать деньги на концертах в столицах, средства следует направить на более важные цели. Как пишет «Фонтанка», именно Киселев «изначально и был автором этой идеи». Также в мероприятии участвовали Елена Север и Юлия Барановская. Все они обращались к собравшимся, сидя за одним столом. «По миллиону рублей, кто подобьет танк Leopard или Leopard-2», – объявил Басков на пресс-конференции. «Мы одни из первых людей с Григорием, которые внесут свой денежный вклад лично», – приводит его слова 78.ru. Басков заявил: «Как представители творческой индустрии мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Конечно, они делают это на основе своей гражданской позиции. Но мы хотим, чтобы они знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе». </dd></dl></p><p>Лепс заявил о необходимости оказывать поддержку российским военным. «Что и как бы не делали другие люди, мы считаем нужным помогать нашим бойцам до тех пор, пока можем действительно погибнуть за Отечество. Каждый из здесь присутствующих был на Донбассе не один раз. Поэтому решили поступать так, а не иначе», – сказал он. </p><p>Позднее стало известно, что к их инициативе присоединится певец Юрий Антонов. </p><p>Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216425.html" target="_blank">встречи</a> с военкорами указывал, что участникам специальной военной операции на Украине за сбитый самолет полагается 300 тыс. рублей, за танк – 100 тыс. рублей. Еще в ноябре <a href="https://vz.ru/society/2022/11/16/1186852.html" target="_blank">стали известны</a> размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники.</p><p>Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что инициативы о дополнительном вознаграждении за захват или уничтожение поставленных Киеву танков Abrams и Leopard <a href="https://vz.ru/news/2023/2/1/1197458.html" target="_blank">поступали</a> не только от региональных властей, но и от бизнесменов.</p></p> </div> </article> <a href="https://dzen.ru/news?issue_tld=ru" class="subscribe zen" target="_blank">Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости </a> <div id="online-comments" style="margin-bottom: 20px;"></div> <script type="text/javascript"> function updateComments(commentId, count) { VZ.newsCommentsCallback(count, 1216656, '', '', 1216656); } var link = "https://vz.ru/news/2023/6/15/1216656.html"; $.ajax({ type: "GET", url: "https://vzglyad.online/forum/site_comments/" + 1216656 + "/" + "?url=" + encodeURIComponent(link), timeout: 3000, crossDomain: true, xhrFields: { withCredentials: true }, success: function(result) { $( "#online-comments" ).html(result); } }); </script> <script type="text/javascript"> insertAppendOtherApplecationsBlock(); </script> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-34"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-34', blockId: 'R-A-276631-34' }) })</script> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216524.html"> <div class="h1">Шеслер объяснила очереди украинцев на границе Латвии и России</div> <div class="sub-title">Политолог Шеслер: Украинцы поняли, что в ЕС их ждет только статус беженца</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216524.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216524.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216524.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216524.html&text=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216524.html&title=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 12:10 <br /> Фото: LTV Zinu dienests/YouTube<br/> Текст: Евгений Поздняков<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Украинцы постепенно понимают, что в ЕС, кроме статуса беженца, их ничего не ждет. Между тем в России заботятся о новых регионах, помогают людям и обеспечивают адекватный уровень жизни населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих въехать в РФ.</b> </p> <p><p>«Фактически на границе Латвии стоят украинцы со всего ЕС. Дело в том, что сейчас именно из этой страны проще всего попасть в Россию. На мой взгляд, желание этих людей объясняется несколькими причинами. Во-первых, это осознание бессмысленности дальнейшего пребывания в Европе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог. </p><p>«Украинцы в ЕС проживают на правах беженцев. Условия их содержания ухудшаются, а размеры выделяемой помощи уменьшаются. На работу устроиться трудно, отдать ребенка в местные школы тоже непросто – обучение ведется на иностранных языках, дети плохо адаптируются к новой среде», – подчеркивает эксперт. </p><p>«Однако эти люди не утратили связи с теми, кто сегодня проживает на территории новых регионов России. Они знают, что в РФ беженцам готовы предоставить гражданство, а также гарантируют широкие меры социальной поддержки. То есть к тем, кто сейчас стоит на границе с Латвией, пришло понимание, что в нашей стране их готовы принять как своих», – отмечает собеседница. </p><p>«Кроме того, многие жители Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР, которые в феврале прошлого года выехали в Европу, видят, как при России меняются их родные края. Никакая западная пропаганда не способна утаить правду – РФ заботится о новых территориях, восстанавливает там дороги и строит новое жилье», – акцентирует Шеслер. </p><p>«Это совершенно иные подходы, на которые Украина попросту была не способна. В связи с этим в будущем число беженцев, решивших вернуться в Россию, будет только увеличиваться. Это хороший знак – мы все делаем правильно. Вместе с тем надо понимать, что среди беженцев, которые реально хотят попасть домой, могут быть и злоумышленники», – отмечает эксперт. </p><p>«Не исключено, что границу попытаются пересечь диверсанты. Выявить их непосредственно при въезде достаточно трудно. Потребуется слаженная и оперативная работа спецслужб на местах. Кроме того, стоит следить за публикуемым в соцсетях контентом. Те, кто задумал неладное, обязательно проявят себя в каком-то гадком посте или комментарии. И тогда силовики должны будут принять оперативные меры», – заключила Шеслер. </p><p>Ранее <a href="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216512.html">стало</a> известно, что на границе Латвии выстроились очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию. На прошлой неделе там начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России </p><p>Глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка <a href="https://vz.ru/news/2023/6/12/1216202.html">заявил</a> о проблемах, возникающих у беженцев в Польше из-за использования русского языка. В своем интервью газете <a href="https://www.theguardian.com/world/2023/jun/10/warsaw-mini-soviet-union-russian-poland-capital-exiles">The Guardian</a> он рассказал, что полякам трудно понять, почему украинские беженцы до сих пор не смогли выучить ни украинский, ни польский языки. </p><p>Ранее в Польше <a href="https://vz.ru/news/2023/6/4/1215014.html">заявляли</a> о «захвате» города Красныстав украинскими беженцами. В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешаться мэр города Роберт Костюк, который пообещал следить за тем, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216524" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216524.html">Коментарии (35) <span>▼</span></div> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-33 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-33"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-33', blockId: 'R-A-276631-33' }) })</script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216520.html"> <div class="h1">Россия уничтожила почти все переданные Киеву БМП Bradley</div> <div class="sub-title">InfoBRICS: Киев из-за недооценки России уже потерял почти все переданные Западом БМП Bradley</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216520.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D0%91%D0%9C%D0%9F%20Bradley&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216520.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216520.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216520.html&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D0%91%D0%9C%D0%9F%20Bradley" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216520.html&title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D0%91%D0%9C%D0%9F%20Bradley" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 10:39 <br /> Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС<br/> Текст: Алина Власенко<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Украинские силы уже потеряли большую часть американских БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской армии, пишет InfoBRICS.</b> </p> <p><p>По данным издания, Киев в ходе контрнаступления все еще не достиг каких-либо видимых успехов, но уже потерял немало переданных Западом танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley. Как пишет <a href="http://infobrics.org/post/38593" target="_blank">InfoBRICS</a>, эксперты все больше склоняются к тому, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, что обернется очередным геополитическим провалом НАТО. </p><p>Среди причин сложившейся ситуации издание называет ошибочно невысокое мнение Киева и его союзников о боевых возможностях российской армии, а также нереалистичные ожидания, возлагаемые на натовскую подготовку и оборудование, выделенное ВСУ. В результате, пишет автор статьи, ВСУ уже унизительно потеряли большую часть боевых машин. </p><p>Тем временем США в рамках нового пакета помощи <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216462.html" target="_blank">передали</a> Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, всего транш составит 325 млн долларов.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216520" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216520.html">Коментарии (47) <span>▼</span></div> <div id="unit_83340"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/83340.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216620.html"> <div class="h1">Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216620.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20Leopard%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216620.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216620.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216620.html&text=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20Leopard%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216620.html&title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%2C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20Leopard%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 18:46 <br /> Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press<br/> Текст: Елизавета Шишкова<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине разлетелся на куски от попадания российского снаряда, об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко со ссылкой на просмотренное видео.</b> </p> <p><p>Об уничтожении боевой машины президенту рассказал его российский коллега Владимир Путин. Белорусская сторона также запечатлела этот момент.</p><p>«Россияне попали в Leopard, боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример», – сказал Лукашенко, передает <a href="https://life.ru/">Life</a>.</p><p><dl class="video"><dd><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="vzglyad_ru/79300" data-width="100%"></script></dd></dl></p><p> Глава республики предложил Путину обнародовать этот фрагмент, на что Путин ответил: «Еще покажем».</p><p>Ранее Путин заявил, что боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216452.html">горят</a>», как и предполагалось.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216620" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216620.html">Коментарии (20) <span>▼</span></div> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-33 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-33"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-33', blockId: 'R-A-276631-33' }) })</script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216539.html"> <div class="h1">Стало известно о состоянии здоровья Героя России Адама Делимханова</div> <div class="sub-title">Депутат Госдумы Кузнецов сообщил, что Володин только что общался с Делимхановым, тот здоров</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216539.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216539.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216539.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216539.html&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216539.html&title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 12:42 <br /> Фото: Михаил Метцель/ТАСС<br/> Текст: Елизавета Шишкова<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Спикер Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом от Чечни, Героем России Адамом Делимхановым, тот жив и здоров, сообщил парламентарий Дмитрий Кузнецов.</b> </p> <p><p>«Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров», – привел Кузнецов слова Володина, передает <a href="https://ria.ru">РИА «Новости»</a>.</p><p>Между тем заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Делимханов находится в Чечне. </p><p>Сообщения СМИ о том, что Делимханов был ранен в зоне СВО, он назвал фейками. </p><p>«Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике – поехал к Рамзану Ахматовичу (Кадырову)», – сказал он, передает <a href="https://tass.ru">ТАСС</a>.</p><p>При этом сам Кадыров написал в <a href="https://t.me/RKadyrov_95">Telegram</a>, что никак не может выйти на Делимханова, он не выходит на связь.</p><p>Глава Чечни попросил украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы была возможность выйти на Делимханова.</p><p>Кадыров пообещал вознаграждение за информацию о депутате.</p><p>Напомним, 12 июня Минобороны <a href="https://vz.ru/news/2023/6/12/1216201.html">подписало</a> первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат». 13 июня сообщалось, что бойцы "Ахмата" <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216467.html" target="_blank">отправятся</a> в Белгородскую область защищать регион от украинских диверсантов. Это решение обсуждалось Адамом Делимхановым с руководством Минобороны, Росгвардии и Белгородской области.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216539" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216539.html">Коментарии (5) <span>▼</span></div> <div id="unit_83340"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/83340.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216494.html"> <div class="h1">Взрывы прогремели на Украине</div> <div class="sub-title">Взрывы прозвучали в Одессе и других регионах Украины</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216494.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216494.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216494.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216494.html&text=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216494.html&title=%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 04:26 <br /> Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press<br/> Текст: Антон Антонов<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>В Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в удерживаемых украинскими войсками районах Запорожской области прогремели взрывы, сообщают СМИ.</b> </p> <p><p>Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе начался пожар, передает <a href="http://tass.ru/" target="_blank">ТАСС</a>.</p><p><a href="https://t.me/RVvoenkor" target="_blank">«Военкоры Русской весны»</a> сообщают, что в городе «прогремели уже четыре взрыва». Кроме того, «в ряде областей к вражеским объектам летят «Герани».</p><p>Украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянском районе Харьковской области. </p><p>Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в <a href="https://t.me/vrogov" target="_blank">Telegram</a>, что в Запорожье прозвучали два взрыва. </p><p>Напомним, во вторник взрыв прогремел в городе <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216406.html" target="_blank">Днепре</a> (Днепропетровске) и в подконтрольном украинским властям городе <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216364.html" target="_blank">Запорожье</a>.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216494" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216494.html">Коментарии (24) <span>▼</span></div> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-33 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-33"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-33', blockId: 'R-A-276631-33' }) })</script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216592.html"> <div class="h1">Песков: Все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания</div> <div class="sub-title">Песков заявил, что все информвбросы о подрыве «Северных потоков» заслуживают внимания</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216592.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B2%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B5%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216592.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216592.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216592.html&text=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B2%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B5%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216592.html&title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B2%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B5%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 16:30 <br /> Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press<br/> Текст: Кристина Цыцура<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Все информационные вбросы, касающиеся подрыва газопровода «Северный поток», заслуживают внимания, в том числе о причастности Польши к подрыву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. </b> </p> <p><p>Так представитель Кремля прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что в Германии изучают данные, указывающие на то, что в инциденте могли использовали Польшу в качестве оперативной базы, передает <a href="https://tass.ru/">ТАСС</a>.</p><p>«Каждая из версий, которая вбрасывается, заслуживает внимания», – подчеркнул пресс-секретарь. По словам Пескова, газета могла вбросить информацию о причастности Польши к подрыву, чтобы скрыть истинных заказчиков этого теракта. Ранее немецкие следователи <a href="https://vz.ru/news/2023/6/10/1216016.html">говорили</a> о полученных уликах, доказывающих причастность Польши к теракту.</p><p>Напомним, журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на источник <a href="https://vz.ru/news/2023/2/8/1198456.html">заявил</a>, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, что привело к подрыву. <br /></p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216592" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216592.html">Коментарии (6) <span>▼</span></div> <div id="unit_83340"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/83340.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216499.html"> <div class="h1">Артиллерия России уничтожила позиции, с которых ВСУ били по Белгородской области</div> <div class="sub-title">Минобороны России показало уничтожение позиций, с которых ВСУ обстреливали Белгородскую область</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216499.png" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%A1%D0%A3%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216499.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216499.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216499.html&text=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%A1%D0%A3%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216499.html&title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%A1%D0%A3%20%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 06:54 <br /> Фото: Минобороны России/Telegram<br/> Текст: Антон Антонов<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Минобороны России опубликовало видеозапись того, как артиллерийские подразделения Западного военного округа точечными ударами из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожают позиции, с которых артиллерия вооруженных сил Украины обстреливала Белгородскую область.</b> </p> <p><p>Один из военнослужащих рассказал, что после выявления цели разведкой российское «кочующее орудие» выдвигается на позицию и «отрабатывает по этой цели», корректируя огонь с помощью беспилотника. «Цель уничтожена. По второй цели работали – оператор БПЛА был. Цель тоже уничтожена», – приводит его слова <a href="http://tass.ru/" target="_blank">ТАСС</a>.</p><p>Он сообщил, что уничтожаются взводные опорные пункты, которые находятся вдоль границы России. Российский военнослужащий пояснил, что ВСУ «ведут также разведку нашей территории и обстреливают нашу территорию, наших мирных жителей и наши населенные пункты». </p><p>В российских артиллерийских расчетах действуют в том числе военные, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. </p><p>В ведомстве уточнили, что помимо уничтожения позиций украинской артиллерии, обстреливающей населенные пункты в Белгородской области, российские расчеты разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, а также уничтожают огневые средства, склады боеприпасов, вооружения и военной техники украинских военных, передает <a href="http://ria.ru/" target="_blank">РИА «Новости»</a>.</p><p><dl class="video"><dd><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="mod_russia/27404" data-width="100%"></script></dd></dl></p><p>В свою очередь боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун» рассказал, как артиллеристы Южной группировки российских войск вместе с наводчиками отдельного разведбата «Спарта» уничтожили в селе Первомайское на Донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ.</p><p><dl class="video"><dd><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="rian_ru/205630" data-width="100%"></script></dd></dl></p><p>Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216467.html" target="_blank">будут участвовать</a> в предотвращении украинских диверсионных вылазок в приграничные районы России. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216437.html" target="_blank">рассмотрит</a> вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216499" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216499.html">Коментарии (20) <span>▼</span></div> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-33 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-33"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-33', blockId: 'R-A-276631-33' }) })</script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216512.html"> <div class="h1">На границе Латвии выстроились очереди желающих въехать в Россию украинцев</div> <div class="sub-title">LSM: На границе Латвии появились очереди из желающих въехать в Россию украинцев</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216512.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216512.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216512.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216512.html&text=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216512.html&title=%D0%9D%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 09:05 <br /> Фото: LTV Zinu dienests/YouTube<br/> Текст: Алина Власенко<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Очереди из граждан Украины и Молдавии, желающих въехать в Россию, выстроились на пункте пропуска Виентули в Латвии, пишет портал LSM.</b> </p> <p><p>На прошлой неделе на латвийской границе начал работу пункт по оказанию помощи гражданам Украины, которые захотели вернуться домой, в новые регионы России, сообщает портал <a href="https://eng.lsm.lv/" target="_blank">LSM</a>. </p><p>С конца мая в пункте по оказанию помощи начали выстраиваться очереди из украинцев, отмечает радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216512" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216512.html">Коментарии (20) <span>▼</span></div> <div id="unit_83340"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/83340.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216538.html"> <div class="h1">Германия назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе</div> <div class="sub-title">Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию самой серьезной угрозой миропорядку в Европе</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216538.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216538.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216538.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216538.html&text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216538.html&title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 12:39 <br /> Фото: Petra Wallner/Global Look Press<br/> Текст: Алина Власенко<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, но Берлин и НАТО не ищут конфронтации в отношениях с Москвой, следует из представленной правительством Германии первой в истории страны стратегии национальной безопасности.</b> </p> <p><p>Правительство Германии в четверг представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности, в которой прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и Североатлантического альянса. Документ занимает более 40 страниц. При этом немецкие власти отметили, что при разработке стратегии особенно учитывали действия России на Украине, передает <a href="http://www.itar-tass.com/">ТАСС</a>.<br /></p><p>Из документа следует, что правительство Германии считает Россию самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе. Так, Берлин считает спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением Устава ООН и общей европейской системы безопасности». При этом Германия выступает за сохранение политических и военных каналов связи между НАТО и Москвой. В стратегии также указано, что «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».</p><p>Так, в документе отражена концепция обеспечения безопасности Германии и НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций и пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.</p><p>Кроме того, в рамках стратегии власти Германии выступили за повышение военных расходов членами НАТО до 2% ВВП. Одновременно ФРГ намерена снижать одностороннюю зависимость от поставок энергоресурсов и сырья. Кроме того, власти Германии намерены расширить национальные резервы продовольствия, энергоресурсов и медицинских препаратов. Также в документе говорится о планах принятия закона по защите объектов критической инфраструктуры.</p><p>В стратегии также уделено внимание отношениям Берлина и Пекина. В документе говорится, что Германия видит в Китае партнера, без которого нельзя урегулировать многие глобальные кризисы, но одновременно с этим считает его системным соперником. Кроме того, в Берлине считают, что Китай пытается изменить основанный на правилах международный порядок и действует вразрез с интересами и ценностями ФРГ.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216538" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216538.html">Коментарии (31) <span>▼</span></div> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-33 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-33"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-33', blockId: 'R-A-276631-33' }) })</script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216584.html"> <div class="h1">Названы возможные сроки выхода России из зерновой сделки </div> <div class="sub-title">Песков рассказал, когда Россия может выйти из зерновой сделки </div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216584.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216584.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216584.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216584.html&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216584.html&title=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 15:32 <br /> Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press<br/> Текст: Кристина Цыцура<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Выход России из зерновой сделки возможен после завершения ее срока, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.</b> </p> <p><p>Так он ответил на вопрос, может ли РФ выйти из зерновой сделки досрочно, передает <a href="https://tass.ru/">ТАСС</a>.</p><p>Россия не будет бесконечно проявлять добрую волю в ситуации вокруг сделки, так как Запад не выполняет договоренности, касающиеся экспорта российской сельхозпродукции, добавил Песков. </p><p>Ранее президент России заявил, что Москва <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216457.html">рассматривает</a> возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. В Белом доме после этих слов <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216482.html">призвали</a> обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216584" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216584.html">Коментарии (19) <span>▼</span></div> <div id="unit_83340"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/83340.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216495.html"> <div class="h1">В Совете Европы призвали Украину скорректировать закон о нацменьшинствах</div> <div class="sub-title">Венецианская комиссия призвала Раду скорректировать закон о нацменьшинствах для соответствия Конвенции о правах человека</div> <div> <p class="extra" style="float: left; margin: 0; padding: 0">14 июня 2023, 04:55</p> <p style="float: right;" class="extra">Текст: Антон Антонов<br/></p> <div class="clear"></div> </div> <div class="text newtext"> <p> <b>Ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека, заявила Венецианская комиссия при Совете Европы.</b> </p> <p><p><div></p><p> </p><p> Юристы комиссии призвали Киев скорректировать текст. Рекомендации включают «право для каждого человека организовывать мероприятия на языке национальных меньшинств», а также отмену «обязательного предоставления перевода на украинский язык общественных мероприятий по требованию посетителей».</p><p> </p><p></div></p><p><div></p><p> </p><p> Кроме того, Украину призвали изменить некоторые пункты документа, упростив издание книг на языках нацменьшинств, а также рассмотреть вопрос перевода официальных названий и общественной информации на эти языки. Кроме того, предлагается сделать шаги по использованию этих языков органами власти, передает <a href="http://ria.ru/" target="_blank">РИА «Новости»</a>.</p><p> </p><p></div></p><p><div></p><p> </p><p> Как заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, позиция Венецианской комиссии свидетельствует, что «у национальных сообществ, живущих в Украине», должно быть «право на образование на родном языке». </p><p> </p><p></div></p><p><div></p><p> </p><p> Напомним, Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним. В январе венгерский президент Каталин Новак заявила, что высказала в письме украинскому коллеге Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, которые касаются положения венгров в Закарпатье, однако тот <a href="https://vz.ru/news/2023/1/20/1195851.html" target="_blank">не отреагировал</a>.</p><p> </p><p></div></p><p><div></p><p> </p><p> <br /></p><p> </p><p></div></p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216495" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216495.html">Коментарии (13) <span>▼</span></div> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-33 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-33"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-33', blockId: 'R-A-276631-33' }) })</script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216545.html"> <div class="h1">СБУ предъявила Дугину обвинение в геноциде</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216545.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A1%D0%91%D0%A3%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216545.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216545.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216545.html&text=%D0%A1%D0%91%D0%A3%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216545.html&title=%D0%A1%D0%91%D0%A3%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 13:05 <br /> Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости<br/> Текст: Алексей Дегтярев<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Российскому философу и руководителю Международного Евразийского движения Александру Дугину предъявила обвинение служба безопасности Украины (СБУ).</b> </p> <p><p>Киев инкриминирует Дугину «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и геноцид», передает <a href="https://tass.ru/">ТАСС</a> со ссылкой на сообщение СБУ.</p><p>Дугин в своих выступлениях и статьях якобы «отрицает существование Украины как суверенного государства» и «призывает к вооруженному захвату российскими властями».</p><p>Он также якобы пропагандировал «уничтожение гражданской инфраструктуры» Украины.</p><p>Напомним, в августе 2022 года у философа в Москве <a href="https://vz.ru/news/2022/8/21/1173630.html">убили</a> дочь Дарью. ФСБ полагает, что убийство журналистки <a href="https://vz.ru/news/2022/8/22/1173831.html">подготовили</a> украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216545" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216545.html">Коментарии (20) <span>▼</span></div> <div id="unit_83340"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/83340.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216515.html"> <div class="h1">Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова</div> <div class="sub-title">Замруководителя Совбеза Медведев предложил проложить «санитарную зону» по границам Львова</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216515.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%C2%AB%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216515.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216515.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216515.html&text=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%C2%AB%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216515.html&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%C2%AB%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83%C2%BB%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BC%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 09:43 <br /> Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС<br/> Текст: Алина Власенко<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>С учетом поставок дальнобойных видов оружия Украине «санитарная зона» должна проходить по границам Львова, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.</b> </p> <p><p>Медведев прокомментировал в <a href="https://t.me/medvedev_telegram">Telegram</a> слова президента Владимира Путина о необходимости создать демилитаризованную «санитарную зону» для безопасности России. По словам Медведева, учитывая поставки Киеву Западом дальнобойных видов оружия, такую линию следует проложить по границам Львова.<br /></p><p>Кроме того, указал замруководителя Совбеза, исходя из доказанности соучастия Запада в подрыве «Северных потоков», у Москвы нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи врагов, проложенной по дну океана.</p><p>Во вторник президент Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами сказал, что Россия в случае продолжения обстрелов российских регионов <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216437.html">рассмотрит</a> вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216515" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216515.html">Коментарии (34) <span>▼</span></div> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-33 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-33"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-33', blockId: 'R-A-276631-33' }) })</script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216567.html"> <div class="h1">Минобороны: ВСУ на линии фронта за 10 дней потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216567.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%3A%20%D0%92%D0%A1%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%2010%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%207%2C5%20%D1%82%D1%8B%D1%81.%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216567.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216567.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216567.html&text=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%3A%20%D0%92%D0%A1%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%2010%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%207%2C5%20%D1%82%D1%8B%D1%81.%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216567.html&title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%3A%20%D0%92%D0%A1%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%2010%20%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%207%2C5%20%D1%82%D1%8B%D1%81.%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 14:37 <br /> Фото: Ashley Chan/Reuters<br/> Текст: Кристина Цыцура<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Вооруженные силы Украины с 4 июня на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в пресс-службе Минобороны. </b> </p> <p><p>Цифра названа без учета погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины, говорится в сообщении в <a href="https://t.me/mod_russia/27427">Telegram-канале</a>. </p><p>Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг <a href="https://vz.ru/news/2023/6/13/1216480.html">назвал</a> контрнаступление ВСУ испытанием для Украины.</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216567" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216567.html">Коментарии (43) <span>▼</span></div> <div id="unit_83340"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/83340.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script> </div> </div> <div class="other_article" data-url="/news/2023/6/14/1216609.html"> <div class="h1">Кадыров: Депутат Делимханов жив и здоров</div> <div class="sub-title">Кадыров заявил, что депутат Делимханов жив и здоров</div> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td class="rel" width="350" style="padding: 10px 0 0 0;"> <img src="https://img.vz.ru/upimg/m12/m1216609.jpg" width="300" height="233" border="0" title="" alt="" /> <div class="pluso vertical"> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216609.html&via=vzglyad" target="_blank" class="twitter"></a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216609.html" target="_blank" class="vk"></a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216609.html&text=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2" target="_blank" class="telegram"></a> <a href="https://connect.ok.ru/offer?url=https://vz.ru/news/2023/6/14/1216609.html&title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2" target="_blank" class="ok"></a> </div> </td> <td width="90%" nowrap="nowrap"> </td> <td nowrap="nowrap" align="right" valign="bottom" style="padding:10px 0 10px 0;position: relative;" class="extra"> <div style="position: absolute; top: 0px; right: -10px;"> <a target="_blank" href="/games/?utm_campaign=vz&utm_medium=referral&utm_source=games05"><img src="/static/images/games/games_banner_05.png"/></a> </div> 14 июня 2023, 17:05 <br /> Фото: duma.gov.ru<br/> Текст: Алексей Дегтярев<br/> </td> </tr> </table> <div class="text newtext"> <p> <b>Депутат Государственной думы Адам Делимханов жив, он не получил ранений, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.</b> </p> <p><p>«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», – сообщил Кадыров в своем <a href="https://t.me/RKadyrov_95/3698">Telegram-канале</a>. По словам Кадырова, когда он «подлил масла в огонь», авторы фейка сами поверили в свою сказку.</p><p>Кадыров отметил, что подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области. Глава Чечни расскзаал, что он вместе с Делимхановым обсудил нынешнее положение, перераспределение сил и средств подразделений.</p><p>До этого ряд СМИ распространили сообщения о якобы ранении Делимханова. Ранее депутат Дмитрий Кузнецов сказал, что спикер ГД Вячеслав Володин <a href="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216539.html">разговаривал</a> с Делимхановым и заявил, что тот «жив-здоров».</p></p> </div> <div class="other_comments" id="1216609" data-url="https://vz.ru/news/2023/6/14/1216609.html">Коментарии (13) <span>▼</span></div> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-33 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-33"></div> <script>window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: 'yandex_rtb_R-A-276631-33', blockId: 'R-A-276631-33' }) })</script> </div> </div> </div> </td> </tr> </table> <div class="shadow"> </div> </td> <td id="vdelimiter"><div> </div></td> <td id="right"> <div class="fixed_wrap"> <div class="top_wrap"></div> <div class="ab"> <div class="sys_wrap"> <!-- Yandex.RTB R-A-276631-3 --> <div id="yandex_rtb_R-A-276631-3"></div> <script type="text/javascript"> window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-276631-3", renderTo: "yandex_rtb_R-A-276631-3", async: true }); }); </script> </div> </div> <div class="shadow"> </div> <div class="ab" style="height: 410px;margin-top: 200px"> <div class="sys_wrap" style="border: 1px solid black;"> <div id="smi2adblock_78924"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/78924.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }());</script> </div> </div> <div class="shadow"> </div> <div class="ab" style="margin-bottom: 402px;" id="av1"> <div class="sys_wrap" id="av2"> <iframe src="https://adv.zarabotkipro.ru/adv?id=1131&n=1&c=1" width="240" height="200" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" style="float: left;"> Новости СМИ2