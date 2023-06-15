Басков, Лепс и Антонов обещали 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ

Взгляд
15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
Разделы

Россия идет к независимости в гражданской авиации

Россия создаст собственный дальнемагистральный самолет United Aircraft Corporation/Global Look Press
Россия не оставляет планов создать всю линейку гражданских самолетов полностью отечественного производства. На подходе региональный SSJ-100 New, следом – новейший среднемагистральный МС-21, а в более отдаленной перспективе у России появится собственный дальнемагистральный лайнер. Зачем нам нужна такая машина и когда она появится? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
Перейти в раздел…

Спасти США от краха может только Россия

Совет Безопасности ООН давно нуждается в реформировании LI MUZI/Global Look Press
У Соединенных Штатов появились собственные идеи по поводу того, как реформировать ключевой инструмент международного сотрудничества – Совбез ООН. Что именно хочет осуществить Вашингтон, почему ему неизбежно понадобится помощь России и в каких еще областях США остро нуждаются в российском содействии? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев
Перейти в раздел…

Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

Перейти в раздел…

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...

Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заслушал доклад Скворцовой о Каховской ГЭС и Запорожской АЭС
    Потенциал репатриации в Россию из Европы оценили в 2,5 млн человек Россия пригрозила отказом продлить зерновую сделку после 17 июля Новые паромы пустили на линии Калининград – Петербург Компания Swarovski ушла из России
    В США объяснили активностью России отправку на Ближний Восток самолетов F-22 Делимханов лично опроверг слухи о своем ранении Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг Россиянку не допустили к ЧЕ–2023 по фехтованию из-за жалоб Украины
    Сальдо: Плотину Каховской ГЭС можно восстановить От нефтяных компаний потребовали увеличения продаж бензина на бирже Минфин объяснил отказ от повышения НДФЛ для уехавших из страны россиян В Киеве предложили установить памятник убившей россиянина в Египте акуле

    Главная тема


    Профессор СПбГУ Еремина: Процедура въезда в Россию должна быть улучшена

    «Россияне попали»


    Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на куски

    «направить спецназ»


    Власти Украины хотели взорвать все мосты через Днепр

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Видео

    ненормальная дипломатия


    Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

    расширение организации


    Как Египет усилит БРИКС

    реформа совбеза ООН


    Спасти США от краха может только Россия

    дальнемагистральный лайнер


    Россия идет к независимости в гражданской авиации

    президент Франции


    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

    коммерческие соображения


    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    немилосердное отношение


    Максим Соколов: Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    личная автономия


    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    Басков, Лепс и Антонов обещали 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ

    Басков и Лепс на ПМЭФ обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ
    		   
    15 июня 2023, 02:59
    Фото: кадр из видео .kp.ru
    Текст: Антон Антонов

    В рамках ПМЭФ–2023 российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков обещали выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины.

    В рамках ПМЭФ прошло закрытое мероприятие «Русской Медиагруппы», пишет «Комсомольская правда».

    Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев (рок-группа «Земляне») заявил, что российские артисты не должны собирать деньги на концертах в столицах, средства следует направить на более важные цели.

    Как пишет «Фонтанка», именно Киселев «изначально и был автором этой идеи».

    Также в мероприятии участвовали Елена Север и Юлия Барановская. Все они обращались к собравшимся, сидя за одним столом. «По миллиону рублей, кто подобьет танк Leopard или Leopard-2», – объявил Басков на пресс-конференции.

    «Мы одни из первых людей с Григорием, которые внесут свой денежный вклад лично», – приводит его слова 78.ru.

    Басков заявил: «Как представители творческой индустрии мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Конечно, они делают это на основе своей гражданской позиции. Но мы хотим, чтобы они знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе».

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •