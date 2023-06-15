Басков, Лепс и Антонов обещали 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ

Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии.
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Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное.
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В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения.
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На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев (рок-группа «Земляне») заявил, что российские артисты не должны собирать деньги на концертах в столицах, средства следует направить на более важные цели.
Как пишет «Фонтанка», именно Киселев «изначально и был автором этой идеи».
Также в мероприятии участвовали Елена Север и Юлия Барановская. Все они обращались к собравшимся, сидя за одним столом. «По миллиону рублей, кто подобьет танк Leopard или Leopard-2», – объявил Басков на пресс-конференции.
«Мы одни из первых людей с Григорием, которые внесут свой денежный вклад лично», – приводит его слова 78.ru.
Басков заявил: «Как представители творческой индустрии мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Конечно, они делают это на основе своей гражданской позиции. Но мы хотим, чтобы они знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе».