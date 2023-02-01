Кремль прокомментировал инициативу о выплатах за уничтожение танков Abrams и Leopard

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1 февраля, среда | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова
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Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы.
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Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать.
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Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Кремль прокомментировал инициативу о выплатах за уничтожение танков Abrams и Leopard
Песков одобрил инициативу о премировании за уничтожение танков Abrams и Leopard
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Инициативы о дополнительном вознаграждении за захват или уничтожение поставленных Киеву танков Abrams и Leopard станут дополнительным стимулом для участников СВО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что «все эти танки российские войска будут жечь», энтузиастов их уничтожить станет еще больше, если будут поощрительные меры, передает ТАСС.
Он также отметил, что подобные предложения поступают и от бизнесменов, которые предлагают разные суммы за уничтожение или захват танков, что говорит о желании всех в меру возможностей помочь достижению целей СВО. При этом Песков подчеркнул, что «пока этой техники нет и де-факто не может быть».
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить выплаты участникам спецоперации за уничтожение танков Abrams и Leopard.
Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
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Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
В Запорожской области появился противовес HIMARS
В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»
Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
ВС России ударили по колоннам ВСУ под Артемовском
Гагин: Силы России ударили по колоннам украинских войск на трассе Артемовск – Часов Яр
Российские Вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, ведущей в Артемовск из города Часова Яра, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ, которые везли снабжение по трассе Часов Яр – Артемовск, которая является единственной дорогой, по которой снабжаются украинские силы, передает РИА «Новости».
По его словам, Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, ВС России смыкают кольцо за городом, ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск.
Ранее Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска.
Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ к Угледару
Украинская сторона все еще перебрасывает в Угледар новые подкрепления, бойцы ВСУ не получают приказов об отступлении, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Артемовск открывает дорогу на Краматорск и Славянск, но не менее ощутимой потерей для украинских сил станет и Угледар, потому они и перекидывают туда новые резервы и морпехов, сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Украинские военные не получают приказа на отступление или сохранение жизни бойцов, подчеркнул он.
После освобождения Угледара ВС России смогут оперативно переместиться к Курахово, Марьинке и Красноармейску, добавил Пушилин.
В понедельник Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают переброску подкреплений на артемовское, угледарское и марьинское направления.
Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Посол России ответил президенту Австрии на слова о «колониальном характере» СВО
Посол России в Австрии назвал подменой понятий слова президента Австрии о «колониальном характере» СВО
Высказывание президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальном характере» российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины является примером подмены понятий, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Люблинский указал, что президент Австрии Ван дер Беллен во время визита в Словакию заявил, что Россия ведет колониальную войну против Украины, что говорит о том, что границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине расширяются.
«Позволю себе обратить внимание на очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей», – приводит ТАСС слова Люблинского.
Посол подчеркнул, что задачи российской армии на территории постсоветской республики носят «освободительный и деколонизаторский характер», а также указал, что киевские власти много лет уничтожают народ Донбасса в «лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным державам».
Также Люблинский призвал президента Австрии набраться мужества для общения с мирными жителями российских регионов вместо озвучивания тезисов президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование.
В Израиле отвергли причастность Украины к атаке на Иран
Политолог Ципис: Украина не имеет никакого отношения к взрывам в Иране
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По Ирану был нанесен мощнейший удар в новейшей истории. Осуществить подобное для Украины не представляется возможным, однако Киев пытается обернуть происходящее в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал обострение отношений между Киевом и Тегераном на фоне атаки по военным объектам в Иране.
«Недавние удары по Ирану не имеют никакой связи с Украиной. Заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка представляют собой лишь непонятную попытку каким-либо образом сыграть на произошедшем», – считает сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
Эксперт назвал две возможных версии, которые объясняют случившееся. Первая заключается в том, что США и Израиль сочли невозможным для России «защитить Иран» из-за спецоперации на Украине. В связи с чем появился «повод для легитимного удара» по объектам в Исфахане.
Однако более реальной версией Ципис считает внутриполитические изменения в Израиле и возвращение на пост премьера Беньямина Нетаньяху. «В правительство вернулись правые силы, поэтому Израиль вновь идет на обострение с Палестиной, с сектором Газа, а теперь еще и с Ираном», – отмечает собеседник.
Ципис назвал атаку на иранские объекты «беспрецедентной операцией» на территории суверенной страны. «Раньше Израиль и США ограничивались точечными ударами, но сегодня мы видим полномасштабное поражение объектов Ирана», – акцентирует эксперт.
Он убежден, что Украина не могла осуществить подобную атаку или быть причастной к ней. По его мнению, заявления киевских властей – это «попытка добиться расположения Израиля» путем отвлечения внимания в информационном поле». Поэтому «заявления Подоляка не выдерживают никакой критики».
«На Украине понимают, что добиться чего-либо от Израиля у них не выйдет, поэтому Киев надеется создать некоторую интригу: мол, Израиль – наш союзник, и его действия продиктованы именно этим. Но Израилю такая «помощь» ни к чему», – подчеркивает эксперт.
Ранее стало известно, что власти Ирана могут изменить позицию относительно конфликта на Украине, если Киев не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на объект Минобороны в Исфахане.
Подоляк в соцсетях призвал ударить по иранским заводам по производству беспилотников. По его словам, Иран планирует увеличить поставки ракет и дронов в Россию и «нагло унижает институт международных санкций».
Издание Nur News приводит слова анонимного иранского источника о том, что высказывание Подоляка может быть расценено как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане. Собеседник также напомнил, что Тегеран неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня на Украине и урегулирования конфликта путем диалога.
В настоящий момент наиболее распространенным мнением является то, что военные объекты Ирана атакованы Тель-Авивом с помощью США.
Напомним, в ночь на воскресенье в иранском городе Исфахане прогремел взрыв. В Тегеране заявили об атаке беспилотников на одно из предприятий военного ведомства республики. Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. В Киеве утверждают, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6, однако подтверждений этому нет.
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США собрались передать Украине дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS
Reuters: США готовятся передать Украине новый пакет военной помощи с дальнобойными боеприпасами к РСЗО HIMARS
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Соединенные Штаты готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, войдут дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км, сообщило Reuters.
По словам двух неназванных американских чиновников, речь идет о запускаемых с земли (из РСЗО HIMARS) бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом, как утверждает Reuters, США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, передает ТАСС.
В новый пакет военной помощи также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и управляемые ракеты семейства GMLRS.
Как сообщается, о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
СБУ пришла с обысками к экс-главе МВД Украины Авакову
Аваков заявил об обыске по делу о крушении вертолета в Броварах
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета под Киевом, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, 18 человек и трое детей.
По словам Авакова, к нему пришли с обыском по делу о крушении вертолета в Броварах, где погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, передает РИА «Новости».
По словам бывшего министра МВД Украины, силовики изучали контракты Airbus шестилетней давности, но ничего не нашли, потому что «контракты утверждались правительством и парламентом», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
В Службе безопасности Украины (СБУ) допустили версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за гибели главы МВД на Украине начнется новая борьба кланов.
Во Франции назвали условия для поставок самолетов Киеву
Французская сторона не видит ограничений в возможных поставках киевскому режиму истребителей, заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню.
У Парижа «нет табу» в вопросе поставок самолетов Киеву, для этого необходимы критерии, ранее озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил Лекорню, передает ТАСС.
Ранее Макрон заявил, что возможность поставок киевским властям самолетов не исключена, для этого Франция отталкивается от трех критериев: полезность и эффективность поставляемого оружия, отсутствие негативного эффекта для обороноспособности Франции и отсутствие воздействия на эскалацию конфликта.
Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова
Политолог Скачко: После Коломойского и Авакова американцы возьмутся за Ахметова
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Запад устраняет последнее препятствие на пути экономического контроля над Украиной. Борьба с крупным капиталом направлена на постепенное превращение украинских предприятий в части производственных цепочек США и Британии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно об обысках у Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
«Соединенные Штаты поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.
«Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.
«Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.
И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», заключил Скачко.
Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.
Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее политолог Шеслер рассказала о том, что гибель главы МВД может стать началом новой борьбы кланов на Украине.
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В ЛНР рассказали об ожесточенных боях на подступах к Артемовску
Полковник ЛНР Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи
Российские войска в Донецкой Народной Республике ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут) с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр, сообщил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.
Полковник рассказал, что идут ожесточенные бои и Артемовск берется в так называемые клещи с выходом на Часов Яр с целью нарушить логистические пути подвоза боеприпасов и личного состава Вооруженных сил Украины, которые перебрасываются из Часового Яра, Краматорска и Славянска, передает ТАСС.
Киселев отметил, что бои на артемовском направлении ведут российские штурмовые формирования, наносят удары артиллерия и авиация. Он выразил мнение, что попытки Киева завести в Артемовск «азовцев»* (участников запрещенной в РФ украинской террористической организации «Азов»*) не увенчаются успехом.
По словам полковника, украинские офицеры на местах, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный, докладывают Владимиру Зеленскому, что нужно срочно выводить подразделения из Артемовска. Как считает военный эксперт, Киев, по всей вероятности, будет понемногу выводить войска из города, в Артемовске оставят лишь бойцов территориальной обороны, которые не имеют опыта боевых действий.
Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают к Угледару новые подкрепления.
Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбассе
Генсекретарь федерации киокушин России Увицкий погиб в Донбассе
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Генеральный секретарь федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщили в федерации карате России.
В сообщении федерации отмечается, что Увицкий, окончив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, в числе первых принял решение отправиться в зону СВО, передает ТАСС.
Он участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».
«Я всегда, всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине. Особенно когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к Родине, то если бы я сам себе сказал, что «ну, давай другие сходят», то я бы не смог дальше так», – поделился Увицкий перед отправкой в зону СВО.
Сергей Увицкий являлся серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.
В ЛНР рассказали о жестокости украинских заградотрядов
В ЛНР троих украинских военных расстреляли заградотряды при попытке дезертировать с позиций в Макеевке
Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, погибли трое военнослужащих, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что возле Макеевки солдаты ВСУ оставили позиции и пытались сбежать через реку Жеребец, но их обнаружили заградотряды. После завязавшейся перестрелки трое украинских дезертиров погибли, остальные беглецы вернулись на позиции, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.
Белый дом заявил о подготовке новой военной помощи Украине
В Белом доме допустили скорое объявление о новой военной помощи Украине
Вашингтон вскоре планирует объявить о новой военной помощи Украине, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Она уточнила, что США находятся постоянно в контакте с Киевом по потребностям на поле боя, передает РИА «Новости».
Напомним, Германия и США объявили о решении поставить Киеву современные танки – Leopard 2 и M1 Abrams.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять Украине американские истребители F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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