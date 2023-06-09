Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

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9 июня, пятница  |  Последнее обновление — 22:11  |  vz.ru
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Стратегический товар усилит притяжение соседей к России

Производство и экспорт зерна становятся стратегическим преимуществом России Александр Гальперин/РИА Новости
Особый, чрезвычайный продовольственный фонд предложила создать Россия для всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Зачем производителям продовольствия – и особенно зерна – пяти стран союза необходима эта мера, как она поможет экспансии российского сельского хозяйства и почему это имеет значение для всего мирового рынка зерна? Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
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Мобильные телефоны приступят к «слежке за всеми»

Французы рискуют стать жертвами масштабной государственной слежки REUTERS/Christian Hartmann
Ваш личный мобильный телефон в любую минуту может стать доносчиком-информатором, передающим все ваши тайны полиции. Правда, не в России, а во Франции, именно там принят соответствующий закон. Как обосновывается данное нововведение, что говорят на этот счет правозащитники и как это будет реализовано с технической точки зрения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как размывается цивилизация вокруг России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть. Подробности...
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Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого. Подробности...
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«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

Алексей Васильев
Алексей Васильев, политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки. Подробности...
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Акула в Хургаде и праздник на Украине

Украина признала свое вымирание

Маск и Карлсон меняют мир

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

    Потенциал ударной российской авиации начал раскрываться на фоне «контрнаступа» ВСУ
    Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал
    		  
    9 июня 2023, 22:11
    Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления?

    В пятницу Минобороны опубликовало видео уничтожения танка западного производства российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж вертолета засек танк и поразил его управляемой ракетой вместе с экипажем. Это далеко не единичный случай за последнее время.

    Ранее на этой неделе командующий 58-й армией ЮВО генерал-майор Иван Попов рассказал об эффективности работы вертолетов в последние дни. «Каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника. За один вылет два вертолета уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника», – сказал Попов.

    О том, что разведывательно-ударные Ка-52 играют ведущую роль по вертолетной технике в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, говорил в мае глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «С успехом применяются российские военные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте Ми-171Ш). Ведущее место в группировке армейской авиации занимают боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, которые являются лидерами тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов», – сказал он.

    Высокая эффективность вертолетов Ка-52 достигается сочетанием значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты.

    «Эффективность на данном эпизоде хорошая», – замечает по поводу уничтожения семи единиц вражеской техники Александр Цалко, бывший замкомандующего ВВС Прибалтийского военного округа СССР по армейской авиации, генерал-майор.

    По его словам, «вертолеты могут и должны быть столь высоко эффективны». «Один вертолет выдерживает бой с семнадцатью танками в игровой ситуации. Его главная задача – борьба с подвижными бронированными целями на поле боя. Ударный вертолет создан для этого», – подчеркнул Цалко.

    «Вопрос не только в оружии, но еще в профессионализме людей, которые эксплуатируют технику. Есть тактика, сообразительность летчиков. Сколько ракет у вертолета, столько и танков можно уничтожить», – добавляет летчик Александр Смирнов, который участвовал в испытаниях Ка-52.

    Успех последних вылетов он объяснил тем, что силы противника «лезут, как муравьи». «Одно дело – гоняться за отдельными машинами, а другое, когда они в куче. Займи хорошую позицию и лупи по очереди с дальности в десять километров. Ракеты хорошие, эффективные. Но все зависит от обстановки», – отметил собеседник.

    «Ударные вертолеты и были придуманы как главное средство уничтожения техники и опорных пунктов противника», – говорит Дмитрий Дрозденко, военный летчик, обозреватель журнала «Арсенал Отечества».

    Он отмечает, что до последнего момента боевые действия не велись столь масштабно. «Сейчас мы видим реальное наличие движения бронетанковых, механизированных бригад и даже корпусов Украины. Соответственно, армейская авиация может показать свои реальные зубы», – подчеркивает эксперт.

    Тем не менее уничтожение даже одного танка – это технически сложная задача. «Нужна слаженная работа экипажа. Цель надо обнаружить, навестись на нее, сопровождать ракету. Это целый комплекс мероприятий, требующий очень высокого профессионализма несмотря на все современные системы автоматики. Это тяжелая работа, и наши ребята – красавчики», – добавляет собеседник.

    Как пишет Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах», по результатам попыток украинского наступления именно ударные вертолеты стали одним из главных инструментов уничтожения вражеской бронетехники. Семь танков за вылет – такому результату «может позавидовать даже артиллерийский полк». «Конечно, вертолеты применяются ВС РФ с самого начала активных боевых действий, с февраля 2022-го. Однако их ударный потенциал начинает раскрываться по-настоящему только сейчас, в условиях украинского «контрнаступа», – говорится в сообщении.

    Ударные вертолеты Ми-28н и Ка-52 способны работать ночью, как и переданные ВСУ немецкие танки «Леопард» и другая техника.

    «Уже более года на фронте работает вертолетная группа так называемых ночных охотников, то есть подразделение, специально созданное именно и прежде всего для выполнения ночных боевых заданий. Когда противник сам идет в наступление, да еще колоннами, когда известны наиболее вероятные направления его атаки – тут-то ударные вертолеты и способны показать себя во всей красе», – отмечают аналитики.

    Экипаж ударного вертолета с восемью управляемыми ракетам на борту дальностью действия до 10 км «способен и получать целеуказание от других источников, и работать в режиме свободной охоты, и оценивать результат удара, чтобы при необходимости повторить». «Если у ведущего закончились управляемые ракеты, работу за него может доделать ведомый. Эта автономность убирает из громоздкой военной машины целую серию звеньев, в обычной практике – например, при работе артиллерии – совершенно необходимых. А значит, повышает скорость и результативность выполнения боевых задач», – добавляют авторы.
     
     
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