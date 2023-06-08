Российские войска помешали ВСУ выйти к морю на Запорожском направлении

Командующий 58-й армией ЮВО Попов: ВСУ безуспешно пытались прорваться к морю

Российские войска сорвали планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения, сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

Командующий заявил, что на Запорожском направлении наступала группировка ВСУ из наиболее подготовленных резервов. По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ, передает ТАСС.

Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника.

Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов.

Ранее командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что при наступлении украинские военные потеряли три немецких танка Leopard в числе 30 других танков.

Напомним, глава российского Минобороны Сергей Шойгу указывал, что ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, для этого они задействовали около 1,5 тыс. человек.



