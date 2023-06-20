Как российская армия уничтожает украинские «Леопарды»?

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20 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:16  |  vz.ru
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Энергетические рынки США и Европы сравнили с Содомом и Гоморрой

Одна из основных проблем – это невозможность сохранить электричество от ВИЭ Fan Peishen/XinHua/Global Look Press
В хаосе на энергетическом рынке виноваты сами развитые страны. Превозносимая ими возобновляемая энергетика, по сути, не является возобновляемой, а вместо энергетической свободы есть риск заполучить новые зависимости – от погоды и Китая. Такие тезисы звучат в докладе «Содом и Гоморра на энергорынке» Игоря Сечина.  Подробности...
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Украина готова к террористическим рейдам против Белоруссии

ВСУ прощупывают обороноспособность белорусских границ кадр из видео
Украина продолжает стягивать силы к границе с Белоруссией и прощупывать оборону республики. При этом во главе этих сил оказались представители белорусских радикалов, воевавшие на стороне ВСУ с 2014 года. Чего тем самым добиваются Украина и белорусские радикалы и чем на это может ответить Минск?  Подробности...
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Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

Опыт борьбы с моджахедами в Афганистане можно использовать для противостояния ВСУ Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Владимир Путин дважды на неделе высказался о создании «санитарного кордона» на территории Украины. Эта линия должна защитить территории РФ от обстрелов ВСУ, которые получают от Запада дальнобойные ракеты. У России есть опыт создания такой зоны в Афганистане, но в новых реалиях речь может идти о более масштабном проекте. На каких территориях такой кордон необходим прежде всего? Подробности...
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Мигранты-нахлебники разрушают «шведский социализм»

Благополучие Швеции тает на глазах Global Look Press/Keystone Press Agency
Тектонические изменения социальной политики назревают в Швеции. Знаменитый «шведский социализм» – то есть большие пособия всем нуждающимся, в том числе и мигрантам – ставится теперь под сомнение. Шведское государство приходит к выводу, что на его шее оказалось слишком много нахлебников. Они не только отказываются работать, получая большие пособия, но и совершают больше всего преступлений.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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    Как российская армия уничтожает украинские «Леопарды»?

    		   
    20 июня 2023, 19:55
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Николай Гуляев

    В любой современной армии существует целая группа разнообразных противотанковых средств. Основными и наиболее эффективными из них считаются мины, артиллерия, армейская авиация (ударные вертолеты) и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).

    В последнее время к этому списку добавились беспилотники-камикадзе. Кроме того, разумеется, истребителями танков могут являться другие танки.

    Противотанковые мины

    Установка минных полей – одно из самых старых и распространенных средств противодействия противнику и уничтожения бронетехники. Нет сомнений, что за последние несколько месяцев ВС РФ выставили на танкоопасных направлениях (особенно в Запорожской области) десятки тысяч противотанковых мин. Роль этого поистине стратегического вида вооружений для провала украинского «контранступа» 20 июня оценил генсек НАТО Столтенбенг: «Россияне смогли установить хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями».

    Минные поля должны устанавливаться в несколько рядов, делается это с помощью специализированных минных заградителей. Установка минных полей должна сочетаться с другими инженерными заграждениями, например, «зубами дракона», то есть бетонными надолбами.

    Один километр минного поля содержит чуть более трехсот мин. Военная математика рассчитала как схему укладки минных полей, так и вероятность подрыва танков противника – для танков типа «Абрамс» или «Леопард» она составляет 0,85. Иначе говоря, из десяти попавших на минное поле танков восемь-девять обязательно подорвется.

    Для преодоления минных полей существует, разумеется, специальная инженерная техника – однако она в итоге сама стала жертвой противотанковых мин. В частности, Украина уже потеряла значительную часть БМР (бронированных машин разминирования) Leopard 2R HMBV, поставленных ВСУ Финляндией. Эти машины подорвались на минах, а затем были добиты артиллерийским огнем российских подразделений.

    Тем не менее противник в любом случае будет проделывать в минных полях проходы. Наша задача – вовремя их обнаруживать и восстанавливать, заделывать новыми минами.

    Артиллерия

    Специализированная противотанковая артиллерия, характерная, например, для Великой Отечественной, давно ушла в прошлое. Однако это не означает, что сегодня артиллерия против танков бесполезна.

    152-мм САУ «Мста-С» успешно поражают бронетехнику противника как в районах ее дислокации, так и непосредственно при «контрнаступе». Ключевую роль в этом, однако, играет целеуказание – корректировка артиллерийского огня. Сегодня она происходит в первую очередь с помощью специализированных БПЛА, работающих в связке с артиллерийскими дивизионами. БПЛА подсветки цели также являются необходимым условием применения артиллерией управляемых снарядов «Краснополь» – с их помощью бронетехнику противника можно поражать с одного-двух выстрелов.

    Кроме того, артиллерия играет важнейшую роль в том, чтобы добить и окончательно сжечь бронетехнику противника, уже подорвавшуюся на наших минных полях и потому обездвиженную.

    Ударные вертолеты

    Российские ударные вертолеты Ми-28 и Ка-52 изначально создавались именно и прежде всего для борьбы с вражеской бронетехникой. Как пишет Telegram-канал «Взгляд человека в лампасах», вертолетные подразделения показали себя во всей красе именно в ходе украинского «контрнаступа»: «Всего лишь несколько десятков вертолетов уничтожают сегодня примерно столько же вражеских танков, сколько десятки тысяч мин и фугасов, закопанных по всей линии украинского наступления».

    Для уничтожения танков вертолеты несут на своей подвеске ракеты «Вихрь». Дальнобойность ракет – несколько километров, вертолеты способны выйти к цели скрытно и на предельно малых высотах, а значит, они практически неуязвимы для средств ПВО противника. Пуск ракет происходит еще до того, как противник заметит Ка-52. Оператору остается после пуска довести ракету точно до цели с помощью систем целеуказания. Все это сегодня сделало российские вертолеты «абсолютным хищником» в небе над полем боя. Вертолеты окажутся еще более эффективны, когда будут оснащены ракетами, работающими по принципу «выстрелил – забыл».


    Как неоднократно заявляло Минобороны России, в составе Вооруженных сил действует подразделение так называемых ночных охотников – группа ударных вертолетов с экипажами, специально подготовленными для ведения боевых действий ночью. «За один вылет два вертолета уничтожали от пяти до семи танков и бронеобъектов противника», – рассказывает командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов.

    Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и РПГ

    Однако первый «Леопард» в ходе СВО был уничтожен, по данным Минобороны, не вертолетчиками, а пехотой. Для этого в распоряжении мотострелков имеются противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) и ручные противотанковые гранатометы (РПГ).

    «По нам работала тяжелая артиллерия, по ходу событий работал танк. Я взял гранатомет и начал обходить с фланга, выявлять бронетехнику, которая работала по нам. Я узнал уже находясь в госпитале, что это был немецкий Leopard», – так рассказывает об этом событии его непосредственный участник, боец Андрей Кравцов.

    Современные ПТРК и РПГ способны использовать так называемую тандемную боевую часть, позволяющую преодолеть динамическую защиту западной бронетехники. Однако легче всего бронетехника поражается в борт, где ее броня тоньше всего – об этом и рассказывает боец («начал обходить с фланга»). На вооружении ВС РФ имеются, в частности, РПГ-27/28/29/30, отличающиеся различной эффективностью поражения бронетехники.

    На ваш взгляд

     
    Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:




    Еще одним грозным противотанковым оружием пехоты являются ПТРК. В отличие от гранатометов, ПТРК используют управляемые ракеты различных типов и модификаций. Кроме того, их можно перезаряжать, а сама ракета пускается не с плеча пехотинца, а со специальной треноги. В ходе СВО, в частности, используются ПТРК «Корнет», «Хризантема-С», «Метис» и другие.

    БПЛА-камикадзе

    Настоящим открытием СВО стали беспилотники-камикадзе (барражирующие боеприпасы). Это относительно небольшие и дешевые летательные аппараты, по сути, снаряды с крыльями и системами связи, навигации и управления. Они способны длительное время (до часа) оставаться в воздухе и либо самостоятельно находить цель, либо действовать по внешнему целеуказанию. БПЛА-камикадзе пикирует на цель, и относительно небольшого боезаряда достаточно, чтобы пробить верхний бронелист современного танка.

    Самым ярким представителем аппаратов данного класса является БПЛА «Ланцет» различных модификаций. Особенно эффективными «Ланцеты» оказались против легкобронированной техники – систем ПВО, САУ. Однако уже имеются свидетельства того, что «Ланцеты» успешно применялись и против танков противника. Нет сомнений, что в этом противостоянии за БПЛА – будущее.

    Танки

    Иногда можно встретить мнение, что до сих пор самым эффективным противотанковым средством является сам танк. И все же это не так. Времена грандиозных танковых сражений лоб в лоб, наподобие знаменитой битвы под Прохоровкой, давно прошли – это чревато слишком большими потерями. Конечно, при необходимости танк способен играть роль истребителя танков. Российские танкисты показали в ходе СВО в том числе и такие умения.
     
     
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