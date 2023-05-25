Как «зубы дракона» должны бороться с украинскими танками?

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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой

Украинские диверсанты атаковали ЛЭП, ведущие к АЭС ФСБ РФ/РИА Новости
В ФСБ сообщили о предотвращенных диверсиях на двух объектах атомной энергетики – Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсанты планировали подорвать опоры ЛЭП, чтобы вывести атомные станции из строя. К каким последствиям мог привести этот теракт и как России остановить ядерный терроризм Украины? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
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Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
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После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Как «зубы дракона» должны бороться с украинскими танками?

    		   
    25 мая 2023, 22:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Олег Соловьев

    Специальные противотанковые препятствия – надолбы или, как их еще называют, «зубы дракона» – весьма эффективное средство борьбы с бронетехникой противника. Они только кажутся с легкостью преодолимыми. На самом деле при правильном применении «зубы дракона» окажут ключевую помощь в разгроме украинских танков.

    Пропагандистские ресурсы Украины в четверг активно распространяли хвастливую видеозапись: британские танки «Челленджер» с украинскими экипажами преодолевают противотанковые заграждения. Эти препятствия на военном языке называются «противотанковые надолбы», а в СМИ их часто называют «зубами дракона». И действительно – внешне они напоминают зубы: конические сооружения, острием вверх.

    Их главная задача – остановить продвижение танков противника. И хотя авторы видеозаписи хвастаются тем, с какой легкостью танки «Челленджер» с помощью специального отвала убирают эти «зубы», на самом деле, при умелом применении данные заграждения являются для танков крайне серьезным противником.

    При просмотре украинского видео может показаться, что эти надолбы можно легко преодолеть, особенно если речь идет о современном танке, оснащенном специальными дополнительными устройствами – отвалами. С их помощью танк превращается в своеобразный бульдозер и действительно может убирать некоторые препятствия.

    При создании и установке бетонных надолбов для их успешного применения необходимо выполнение ряда важных условий.

    1. Надолбы, по понятным причинам, создаются из особого высокопрочного бетона.

    2. Необходимо тщательно выбрать место их установки – это должно быть по-настоящему танкоопасное направление, место, которое танки не могут просто обойти с флангов.

    3. Устанавливать один ряд надолбов не имеет, по сути, никакого смысла. Надолбы устанавливаются в несколько рядов и в особом порядке, затрудняющем их преодоление – то есть, например, не строго друг за другом по одной линии. Более того, сами надолбы должны быть разной формы в зависимости от места их установки.

    4. Данные противотанковые препятствия должны быть установлены скрытно от противника и тщательно замаскированы. Как и многое другое в военном деле, в данном случае крайне важна неожиданность. Танки противника должны внезапно обнаружить перед собой это препятствие и не иметь другого выбора, кроме как попытаться преодолеть их.

    5. Надолбы не могут быть просто поставлены и брошены. Промежутки между надолбами должны быть заминированы. Место их установки должно быть заранее пристреляно, наши противотанковые подразделения должны заранее ожидать противника и открыть по нему огонь. И именно тогда, когда танки противника начнут преодолевать надолбы, то и застрянут в них.

    Задача надолбов – не просто остановить танки противника, но заманить их, создать у вражеских танкистов иллюзию, что это препятствие легко преодолеть. Если «зубы дракона» сделаны и установлены правильно, танки противника, преодолев первую линию надолбов, не смогут двигаться ни вперед, ни назад. Они застрянут и станут легкой мишенью для артиллерии и других противотанковых средств.

    «Зубы дракона» – это не забор, это особая противотанковая ловушка. Надолбы – это, по сути, капкан для танков.

    Таким образом, распространенная украинскими пропагандистами видеозапись – пародия на преодоление настоящих противотанковых препятствий, устроенных настоящим образом. «Челленджер» в этом ролике преодолевает только один ряд крайне примитивных заграждений. Его работа выглядит как прогулка. В реальных боевых условиях при столкновении с тщательно замаскированными, заминированными, правильно обустроенными и пристрелянными «зубами дракона» танки противника должны быть быстро и методично уничтожены.
     
     
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