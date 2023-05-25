Как «зубы дракона» должны бороться с украинскими танками?

Специальные противотанковые препятствия – надолбы или, как их еще называют, «зубы дракона» – весьма эффективное средство борьбы с бронетехникой противника. Они только кажутся с легкостью преодолимыми. На самом деле при правильном применении «зубы дракона» окажут ключевую помощь в разгроме украинских танков.

Пропагандистские ресурсы Украины в четверг активно распространяли хвастливую видеозапись: британские танки «Челленджер» с украинскими экипажами преодолевают противотанковые заграждения. Эти препятствия на военном языке называются «противотанковые надолбы», а в СМИ их часто называют «зубами дракона». И действительно – внешне они напоминают зубы: конические сооружения, острием вверх.

Их главная задача – остановить продвижение танков противника. И хотя авторы видеозаписи хвастаются тем, с какой легкостью танки «Челленджер» с помощью специального отвала убирают эти «зубы», на самом деле, при умелом применении данные заграждения являются для танков крайне серьезным противником.

При просмотре украинского видео может показаться, что эти надолбы можно легко преодолеть, особенно если речь идет о современном танке, оснащенном специальными дополнительными устройствами – отвалами. С их помощью танк превращается в своеобразный бульдозер и действительно может убирать некоторые препятствия.

При создании и установке бетонных надолбов для их успешного применения необходимо выполнение ряда важных условий.

1. Надолбы, по понятным причинам, создаются из особого высокопрочного бетона.

2. Необходимо тщательно выбрать место их установки – это должно быть по-настоящему танкоопасное направление, место, которое танки не могут просто обойти с флангов.

3. Устанавливать один ряд надолбов не имеет, по сути, никакого смысла. Надолбы устанавливаются в несколько рядов и в особом порядке, затрудняющем их преодоление – то есть, например, не строго друг за другом по одной линии. Более того, сами надолбы должны быть разной формы в зависимости от места их установки.

4. Данные противотанковые препятствия должны быть установлены скрытно от противника и тщательно замаскированы. Как и многое другое в военном деле, в данном случае крайне важна неожиданность. Танки противника должны внезапно обнаружить перед собой это препятствие и не иметь другого выбора, кроме как попытаться преодолеть их.

5. Надолбы не могут быть просто поставлены и брошены. Промежутки между надолбами должны быть заминированы. Место их установки должно быть заранее пристреляно, наши противотанковые подразделения должны заранее ожидать противника и открыть по нему огонь. И именно тогда, когда танки противника начнут преодолевать надолбы, то и застрянут в них.

Задача надолбов – не просто остановить танки противника, но заманить их, создать у вражеских танкистов иллюзию, что это препятствие легко преодолеть. Если «зубы дракона» сделаны и установлены правильно, танки противника, преодолев первую линию надолбов, не смогут двигаться ни вперед, ни назад. Они застрянут и станут легкой мишенью для артиллерии и других противотанковых средств.

«Зубы дракона» – это не забор, это особая противотанковая ловушка. Надолбы – это, по сути, капкан для танков.

Таким образом, распространенная украинскими пропагандистами видеозапись – пародия на преодоление настоящих противотанковых препятствий, устроенных настоящим образом. «Челленджер» в этом ролике преодолевает только один ряд крайне примитивных заграждений. Его работа выглядит как прогулка. В реальных боевых условиях при столкновении с тщательно замаскированными, заминированными, правильно обустроенными и пристрелянными «зубами дракона» танки противника должны быть быстро и методично уничтожены.