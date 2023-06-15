Взгляд
15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:25  |  vz.ru
Разделы

Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
Перейти в раздел…

Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

Германия признала Россию «экзистенциальной угрозой» Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Германия опубликовала первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как «угроза», а Китай – как «партнер» и «соперник». В чем заключаются особенности этого доктринального документа и как его реализация отразится на отношениях между Берлином и Москвой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
Перейти в раздел…

Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

Поля сражений усеяны разбитой техникой ВСУ t.me/mod_russia
«Значительные потери и медленное продвижение». Западная пресса не скрывает своего разочарования в том, как прямо сейчас происходит украинское «контрнаступление». Натовские эксперты ищут и находят объяснение этому неприятному для них факту. Однако, с их точки зрения, для ВСУ потеряно еще далеко не все: «украинская армия просто обязана добиться успеха». На что же они рассчитывают? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

Перейти в раздел…

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...

Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
    Отражен налет беспилотников на Крым Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению ЮАР сообщила о доставке оружия на российском судне Lady R в декабре Набиуллина заявила о быстрой структурной перестройке российской экономики
    Путин заслушал доклад Скворцовой о Каховской ГЭС и Запорожской АЭС Экс-советник Пентагона: ВСУ в ходе контрнаступления не добились успехов Украине потребовались поставки электроэнергии из Европы Девочки из Таджикистана утонули в Петергофе
    ВСУ предприняли безуспешные попытки прорваться под Артемовском и в Запорожье Финский наемник оставил «загадочное послание» перед смертью на Украине МИД сделал демарш канадскому дипломату из-за планов Оттавы конфисковать Ан-124 Басков, Лепс и Антонов обещали 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard ВСУ

    герой россии


    Кадыров опубликовал видео с Делимхановым

    «стамбульский пакет»


    Лавров пригрозил отказом продлить зерновую сделку

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Видео

    ненормальная дипломатия


    Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

    расширение организации


    Как Египет усилит БРИКС

    реформа совбеза ООН


    Спасти США от краха может только Россия

    дальнемагистральный лайнер


    Россия идет к независимости в гражданской авиации

    президент Франции


    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

    коммерческие соображения


    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    немилосердное отношение


    Максим Соколов: Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    личная автономия


    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

    Поля сражений усеяны разбитой техникой ВСУ
    		  
    15 июня 2023, 11:04
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Валерия Вербинина

    «Значительные потери и медленное продвижение». Западная пресса не скрывает своего разочарования в том, как прямо сейчас происходит украинское «контрнаступление». Натовские эксперты ищут и находят объяснение этому неприятному для них факту. Однако, с их точки зрения, для ВСУ потеряно еще далеко не все: «украинская армия просто обязана добиться успеха». На что же они рассчитывают?

    Напичкав Украину оружием и деньгами, снабдив украинских военных инструкторами и позволив им тренироваться на военных базах в Европе, Запад требует результата. Танки, гаубицы, боеприпасы, ПВО – те же инвестиции, они должны работать и приносить дивиденды, в данном случае – в виде успешных военных действий.

    А между тем Зеленскому, равно как и главкому Залужному, похвастаться пока нечем. Требования коллективного Запада озвучивались в СМИ не раз: украинские войска должны отбить территории, которые заняли русские, и только после этого можно будет начать переговоры о мире, когда Россия будет находиться в таком положении, чтобы ей осталось лишь признать свое поражение и смиренно согласиться на все условия, которые ей продиктуют.

    В идеале все это должно произойти до октября, так как после этого, как считают на Западе, вести наступательные действия в существующих погодных условиях будет затруднительно. Но время идет, и пока что-то незаметно, чтобы оно работало на Украину. Да, украинские войска пришли в движение и пытаются продвинуться на отдельных участках фронта. Да, ВСУ рапортуют о занятии нескольких деревень. Но это явно не тот размах, который ожидают на Западе.

    Свежий материал в New York Times за неимением успехов, которые можно приписать чудодейственному западному оружию, откровенно пытается найти оправдания для украинской армии и начинает с того, что «военная история неоднократно показывала, что гораздо труднее захватить территорию, чем защищать ее». Тут, конечно, можно вспомнить блицкриги, которые это правило начисто опровергают, но автор статьи предпочитает о них не упоминать.

    «Российские оборонительные укрепления на Украине стали самыми обширными сооружениями такого рода в Европе со времен Второй мировой войны,

    – цитируется в статье доклад военных аналитиков Сета Джонса, Александра Палмера и Джозефа Бермудеса-младшего. – Российские военные используют траншеи, минные поля… и другие виды препятствий для того, чтобы затормозить наступление украинских войск».

    Одним словом, российские войска грамотно выстроили систему обороны, и так просто к ним не подойти. Беспокоят Запад и украинские потери: «Официальные лица в США подтвердили, что украинские войска потеряли как людей, так и технику во время этого раннего этапа контрнаступления… Атакующая сторона всегда теряет в боях гораздо больше, чем обороняющаяся».

    Тем не менее, заключает автор, основная часть из «девяти украинских бригад, которых в течение полутора лет тренировали специалисты из США и их союзников, еще не вступила в дело». Направляя атаки в разных местах по всей линии фронта, украинская армия пытается нащупать в российской обороне слабое место, по которому можно будет нанести основной удар. Однако есть и существенная проблема – все передвижения войск можно отследить со спутников, так что большой вопрос, насколько неожиданным может быть массированное нападение.

    Автор статьи в британской Guardian, не скрывая своей досады, пишет о «значительных потерях и медленном продвижении украинских войск».

    «Это невероятно сложно, – добавил неназванный источник, на который ссылается журналист. – Украинским войскам приходится иметь дело с хорошо оборудованной линией обороны, которую российские войска выстраивали месяцами».

    Да, если обратиться к теории, можно преодолеть и хорошо укрепленную линию обороны, но какой ценой и в какие сроки, вот в чем вопрос. Потому что, если военные действия затянутся, если они принесут не тот результат, на который рассчитывали, или вообще не принесут результата, тогда налогоплательщики начнут спрашивать, на что тратятся их налоги – вместо того, например, чтобы улучшить британскую систему здравоохранения, в которой накопилось огромное количество проблем. Поэтому очень важно успокоить западных обывателей и внушить им, что все идет своим чередом или, по крайней мере, ничего другого ожидать было нельзя – даже несмотря на то, что всего несколько недель назад им оптимистично обещали, что с западным оружием украинские войска станут непобедимы.

    Французский президент Макрон предположил, что украинское наступление может растянуться «на недели, возможно, даже на месяцы». Авторы материала в газете Le Monde, рассуждая об украинском контрнаступлении, делают упор на то, что на Украине заминированы огромные территории – 170 тысяч квадратных километров, «что соответствует приблизительно территории шести Бельгий».

    И хотя часть этих минных полей создана украинскими военными, причем еще с 2014 года, французы, проанализировав видео разбитых танков «Леопард» и бронемашин «Брэдли», пришли к выводу, что в основном те подрываются на минах. Именно минные поля, как считают во Франции, мешают украинской армии успешно наступать.

    «Можно сказать, что украинская армия просто обязана добиться успеха, – рассуждает в радиоинтервью генерал Пеллистранди, известный французский военный эксперт и редактор журнала «Национальная оборона». – Я считаю, что если до конца лета украинская армия не добьется существенных успехов, линия фронта просто немного сместится, может быть, немного на юг, но этого недостаточно, потому что Россия не будет сидеть сложа руки. Да, это экзистенциальный конфликт для Украины, но таковым же он является и для России, и для Европы тоже».

    «Американцы подсчитали, что при благоприятном развитии событий девять украинских бригад потеряют минимум 25% состава, – заметила ведущая. – Но это огромные потери. Как вам кажется, этим цифрам можно доверять?»

    «Да, и эти цифры сопоставимы с худшими битвами Второй мировой войны, – отвечает Пеллистранди. – Разница заключается в том, что у нас есть сейчас весь арсенал Второй мировой, но также имеются цифровые технологии, дроны, и это крайне важно… И украинские войска наступают по ночам, потому что у них есть вооружение с технологиями ночного видения, которого нет у русских».

    Тем не менее даже такой оптимист в отношении возможностей ВСУ, как генерал Пеллистранди, не ждет чудес и предполагает, что Россия так просто не уступит. Основная его мысль точно такая же, как и у остальных спикеров – Россия должна потерпеть поражение, чтобы ей можно было навязать устраивающие Запад условия. И в этой игре Украина – лишь поле битвы и ресурс, который можно расходовать до его полного исчерпания.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •