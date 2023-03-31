Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

Отечественный ВПК заставил «поумнеть» советские фугасы образца 1962 года

Украинские власти заявили о новой угрозе – российских планирующих авиабомбах. Они сбрасываются авиацией вне зоны действия ПВО Украины и способны пролететь десятки километров, чтобы затем нанести точный и мощный удар. Украинское командование говорит, что эти умные крылатые фугасы теперь применяются против ВСУ едва ли не ежедневно. Так ли это или с помощью таких жалоб Киев просто выпрашивает у Запада истребители?

Использование Россией крылатых авиабомб – это новая угроза, заявил в четверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, эти корректируемые бомбы стали применяться на фронте почти каждый день.

«Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров. Напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей», – цитирует спикера издание «Страна.uа». Игнат добавил, что системы ПВО не смогут закрыть всю территорию Украины.

Ранее киевское издание Defense Express сообщало, что российская авиация для удара по городу Белополье в Сумской области в ночь на 24 марта применила аналог американских планирующих бомб JDAM-ER. По данным источников издания, предоставивших фото обломков, о существовании такого аналога впервые стало известно в январе. По версии все того же Игната, около десяти самолетов Су-35 атаковали объект в Сумской области, выпустив более 10 управляемых бомб. Кстати, аналогичные бомбы, сброшенные с самолета Су-34, были замечены 12 марта и в окрестностях Донецка.

У России большой запас авиабомб, а модернизировать их в управляемые и высокоточные дешевле и быстрее, чем производить ракеты, объяснял ранее Игнат. «К ним просто добавляют крылья, GPS – и все, полетела. Они есть в достаточном количестве, их нужно просто модернизировать. Цена вопроса намного меньше. С ракетами ситуация более сложная. Во-первых, их делать очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций? Цена одной ракеты – миллионы. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной степени дорогие, но в разы, а может, и в сотни раз дешевле», – заявлял Игнат. По его словам, для борьбы с управляемыми фугасами нужно сбивать их носители, то есть самолеты – а для этого Киеву нужна современная авиация.

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ВСУ, в свою очередь, 10 марта впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» Joint Direct Attack Munition (JDAM). Во всяком случае, так 10 марта утверждали украинские СМИ. По их данным, это произошло под Артемовском (Бахмутом). В декабре, когда появились сообщения о готовности Вашингтона передать Киеву средства, которые позволяют быстро модернизировать советские авиабомбы, военный эксперт Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил : JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые.

«Такие планирующие бомбы эффективны, в том числе как бетонобойные. Ими поражают командные пункты, коммуникации, укрытия, любые сооружения, залитые в бетоне – причем на всех трех линиях обороны. С их помощью можно бить по объектам на глубину до 40 км от линии соприкосновения, по скоплениям бронетехники и живой силы», – говорит газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник в запасе Сергей Хатылев.

«Такие боеприпасы действительно могут планировать до 40 км при соответствующей скорости самолета и действительно не заходя в зону поражения, но только комплексов малой и средней дальности. Но у украинцев есть и комплексы поражения большой дальности – это С-300 ПТ. И вот на дальней границе зоны поражения С-300 ПТ может сбить наш бомбардировщик. Правда, по моим данным, таких комплексов у ВСУ осталось не более трех десятков, а из них работоспособных – наверное, 12-15 штук», – сообщил Хатылев.

«Украинское командование просит истребители и делает все, чтобы различными примерами, тактикой своей показать, что, мол, без истребителей никак. Дайте истребители! Но ведь им же дают! Дают МиГ-29 из Словакии и Болгарии. Но мы их успешно сбиваем. И господство в воздухе, и превосходство в воздухе (а это разные вещи) завоевано российскими ВКС, но не только авиацией, а также и зенитно-ракетными войсками и всеми остальными силами, включая, например, РЭБ», – подчеркивает эксперт.

«Военное обозрение» 5 марта писало, что российская авиация начала применять на Украине барражирующие авиационные бомбы УПАБ-1500. По имеющимся данным, такие боеприпасы сбросили на позиции ВСУ в Авдеевке, где полуторатонные бомбы разнесли возведенные в этом городе за восемь лет укрепления украинских националистов. При этом наша авиация не приближалась к району действия украинской ПВО, нанося удары с расстояния свыше 40 км.

В марте прошлого года в роликах Минобороны о применении авиации мелькали кадры с УПАБ-1500 на самолетах, готовящихся к боевым вылетам. Применялись эти боеприпасы и по территории «Азовстали» в Мариуполе, против засевших там националистов из запрещенного в России террористического формирования «Азов».

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» в четверг тоже комментирует «рост количества сообщений о применении нашими ВКС управляемых авиабомб – как специализированных типа УПАБ-1500, так и обычных фугасных, получивших модули планирования и коррекции МПК». По его словам, там, где с неуправляемыми боеприпасами на одну цель могло потребоваться несколько самолето-вылетов, с ними хватит пары бомб. Автор канала призывает наладить производство и переделку «подобных боеприпасов и для ударных дронов, в том числе на основе артиллерийских снарядов и реактивных снарядов от РСЗО типа «Града».

«Многие путают два разных боеприпаса. Один – это управляемая авиабомба УПАБ-1500, которая тоже весит 1500 кг, как и многие старые советские авиабомбы. Этот боеприпас производился серийно, в том числе поставлялся и на экспорт. Насколько известно, он по-прежнему выпускается, совершенствуется – и его тоже применяют на Украине. Но это довольно дорогое оружие», – рассказывает Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

«Однако то, что имеется в виду в последних сообщениях из Киева – это более новая разработка, это создание модуля планирования коррекции (МПК), которым могут быть оснащены ранее выпущенные неуправляемые авиабомбы, в том числе советского производства. В публикациях фигурируют обломки ФАБ-500 типа М-62 – это фугасные авиабомбы образца 1962 года. Они оснащаются модулем, который представляет собой оперение – такой комплект раскладных «крылышек», который вешается на бомбу, плюс добавляется аппаратура спутниковой навигации», – пояснил Крамник. Концептуально – это брат-близнец американского комплекта JDAM, говорит он.

«Это планирующая «бомба с крылышками», как и американский аналог, тоже комплект для переделки ранее выпущенных обычных бомб.

Судя по фотографиям, появившимся в телеграм-каналах, этот «близнец» был впервые сброшен на Украине еще в прошлом году. Это как раз то оружие, которое – при нормальном производстве – можно будет использовать достаточно часто, поскольку таких бомб ФАБ-500, прямо скажем, на складах у нас много. Более того, ФАБы продолжают серийно выпускаться. Во всяком случае, в Сирии наши военные применяли бомбы образца 1962 года уже нового производства», – напомнил военный эксперт.

«По данным некоторых источников, бомбы нового производства отличают более высокое качество изготовления, улучшенные аэродинамические качества, что позволяет точнее попадать в цель даже в обычном неуправляемом виде. А если использовать ее с модулем ПК, то есть с «крылышками», точность попадания дополнительно возрастает», – уточнил Крамник.

«Некоторые эксперты утверждают, что такое «оперение» сейчас приделывают к нашим фугасам в кустарных условиях, чуть ли не вручную. Ничего по этому поводу не могу сказать. Я только знаю, что в начале серийного производства практически любого вида оружия его создатели проводят много различных дополнительных операций, которые потом, когда выпуск налажен, уходят. Это нормально. Не бывает сложной системы, которая бы с самого начала производилась бы серийно без каких-то доработок», – подытожил Крамник.

Вообще это то, чего нам давно не хватало, признается эксперт. «Интерес к такому боеприпасу возник в России в конце 1990-х, когда США применили их в Югославии. К сожалению, по ряду причин такая разработка появилась не сразу. В десятых годах ее начали финансировать. И сейчас мы, судя по всему, видим начало крупносерийного производства этих комплектов», – подытожил собеседник.

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