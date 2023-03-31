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Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

Украинская армия жалуется, что по ее позициям почти ежедневно прилетают «умные» бомбы Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские власти заявили о новой угрозе – российских планирующих авиабомбах. Они сбрасываются авиацией вне зоны действия ПВО Украины и способны пролететь десятки километров, чтобы затем нанести точный и мощный удар. Украинское командование говорит, что эти умные крылатые фугасы теперь применяются против ВСУ едва ли не ежедневно. Так ли это или с помощью таких жалоб Киев просто выпрашивает у Запада истребители? Подробности...
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    Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

    Отечественный ВПК заставил «поумнеть» советские фугасы образца 1962 года
    Украинская армия жалуется, что по ее позициям почти ежедневно прилетают «умные» бомбы
    		  
    31 марта 2023, 11:24
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Юрий Зайнашев

    Украинские власти заявили о новой угрозе – российских планирующих авиабомбах. Они сбрасываются авиацией вне зоны действия ПВО Украины и способны пролететь десятки километров, чтобы затем нанести точный и мощный удар. Украинское командование говорит, что эти умные крылатые фугасы теперь применяются против ВСУ едва ли не ежедневно. Так ли это или с помощью таких жалоб Киев просто выпрашивает у Запада истребители?

    Использование Россией крылатых авиабомб – это новая угроза, заявил в четверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, эти корректируемые бомбы стали применяться на фронте почти каждый день.

    «Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров. Напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей», – цитирует спикера издание «Страна.uа». Игнат добавил, что системы ПВО не смогут закрыть всю территорию Украины.

    Ранее киевское издание Defense Express сообщало, что российская авиация для удара по городу Белополье в Сумской области в ночь на 24 марта применила аналог американских планирующих бомб JDAM-ER. По данным источников издания, предоставивших фото обломков, о существовании такого аналога впервые стало известно в январе. По версии все того же Игната, около десяти самолетов Су-35 атаковали объект в Сумской области, выпустив более 10 управляемых бомб. Кстати, аналогичные бомбы, сброшенные с самолета Су-34, были замечены 12 марта и в окрестностях Донецка.

    У России большой запас авиабомб, а модернизировать их в управляемые и высокоточные дешевле и быстрее, чем производить ракеты, объяснял ранее Игнат. «К ним просто добавляют крылья, GPS – и все, полетела. Они есть в достаточном количестве, их нужно просто модернизировать. Цена вопроса намного меньше. С ракетами ситуация более сложная. Во-первых, их делать очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций? Цена одной ракеты – миллионы. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной степени дорогие, но в разы, а может, и в сотни раз дешевле», – заявлял Игнат. По его словам, для борьбы с управляемыми фугасами нужно сбивать их носители, то есть самолеты – а для этого Киеву нужна современная авиация.

    ВСУ, в свою очередь, 10 марта впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» Joint Direct Attack Munition (JDAM). Во всяком случае, так 10 марта утверждали украинские СМИ. По их данным, это произошло под Артемовском (Бахмутом). В декабре, когда появились сообщения о готовности Вашингтона передать Киеву средства, которые позволяют быстро модернизировать советские авиабомбы, военный эксперт Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил: JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые.

    «Такие планирующие бомбы эффективны, в том числе как бетонобойные. Ими поражают командные пункты, коммуникации, укрытия, любые сооружения, залитые в бетоне – причем на всех трех линиях обороны. С их помощью можно бить по объектам на глубину до 40 км от линии соприкосновения, по скоплениям бронетехники и живой силы», – говорит газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ, полковник в запасе Сергей Хатылев.

    «Такие боеприпасы действительно могут планировать до 40 км при соответствующей скорости самолета и действительно не заходя в зону поражения, но только комплексов малой и средней дальности. Но у украинцев есть и комплексы поражения большой дальности – это С-300 ПТ. И вот на дальней границе зоны поражения С-300 ПТ может сбить наш бомбардировщик. Правда, по моим данным, таких комплексов у ВСУ осталось не более трех десятков, а из них работоспособных – наверное, 12-15 штук», – сообщил Хатылев.

    «Украинское командование просит истребители и делает все, чтобы различными примерами, тактикой своей показать, что, мол, без истребителей никак. Дайте истребители! Но ведь им же дают! Дают МиГ-29 из Словакии и Болгарии. Но мы их успешно сбиваем. И господство в воздухе, и превосходство в воздухе (а это разные вещи) завоевано российскими ВКС, но не только авиацией, а также и зенитно-ракетными войсками и всеми остальными силами, включая, например, РЭБ», – подчеркивает эксперт.

    «Военное обозрение» 5 марта писало, что российская авиация начала применять на Украине барражирующие авиационные бомбы УПАБ-1500. По имеющимся данным, такие боеприпасы сбросили на позиции ВСУ в Авдеевке, где полуторатонные бомбы разнесли возведенные в этом городе за восемь лет укрепления украинских националистов. При этом наша авиация не приближалась к району действия украинской ПВО, нанося удары с расстояния свыше 40 км.

    В марте прошлого года в роликах Минобороны о применении авиации мелькали кадры с УПАБ-1500 на самолетах, готовящихся к боевым вылетам. Применялись эти боеприпасы и по территории «Азовстали» в Мариуполе, против засевших там националистов из запрещенного в России террористического формирования «Азов».

    Автор Telegram-канала «Старше Эдды» в четверг тоже комментирует «рост количества сообщений о применении нашими ВКС управляемых авиабомб – как специализированных типа УПАБ-1500, так и обычных фугасных, получивших модули планирования и коррекции МПК». По его словам, там, где с неуправляемыми боеприпасами на одну цель могло потребоваться несколько самолето-вылетов, с ними хватит пары бомб. Автор канала призывает наладить производство и переделку «подобных боеприпасов и для ударных дронов, в том числе на основе артиллерийских снарядов и реактивных снарядов от РСЗО типа «Града».

    «Многие путают два разных боеприпаса. Один – это управляемая авиабомба УПАБ-1500, которая тоже весит 1500 кг, как и многие старые советские авиабомбы. Этот боеприпас производился серийно, в том числе поставлялся и на экспорт. Насколько известно, он по-прежнему выпускается, совершенствуется – и его тоже применяют на Украине. Но это довольно дорогое оружие», – рассказывает Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН.

    «Однако то, что имеется в виду в последних сообщениях из Киева – это более новая разработка, это создание модуля планирования коррекции (МПК), которым могут быть оснащены ранее выпущенные неуправляемые авиабомбы, в том числе советского производства. В публикациях фигурируют обломки ФАБ-500 типа М-62 – это фугасные авиабомбы образца 1962 года. Они оснащаются модулем, который представляет собой оперение – такой комплект раскладных «крылышек», который вешается на бомбу, плюс добавляется аппаратура спутниковой навигации», – пояснил Крамник. Концептуально – это брат-близнец американского комплекта JDAM, говорит он.

    «Это планирующая «бомба с крылышками», как и американский аналог, тоже комплект для переделки ранее выпущенных обычных бомб.

    Судя по фотографиям, появившимся в телеграм-каналах, этот «близнец» был впервые сброшен на Украине еще в прошлом году. Это как раз то оружие, которое – при нормальном производстве – можно будет использовать достаточно часто, поскольку таких бомб ФАБ-500, прямо скажем, на складах у нас много. Более того, ФАБы продолжают серийно выпускаться. Во всяком случае, в Сирии наши военные применяли бомбы образца 1962 года уже нового производства», – напомнил военный эксперт. 

    «По данным некоторых источников, бомбы нового производства отличают более высокое качество изготовления, улучшенные аэродинамические качества, что позволяет точнее попадать в цель даже в обычном неуправляемом виде. А если использовать ее с модулем ПК, то есть с «крылышками», точность попадания дополнительно возрастает», – уточнил Крамник.

    «Некоторые эксперты утверждают, что такое «оперение» сейчас приделывают к нашим фугасам в кустарных условиях, чуть ли не вручную. Ничего по этому поводу не могу сказать. Я только знаю, что в начале серийного производства практически любого вида оружия его создатели проводят много различных дополнительных операций, которые потом, когда выпуск налажен, уходят. Это нормально. Не бывает сложной системы, которая бы с самого начала производилась бы серийно без каких-то доработок», – подытожил Крамник.

    Вообще это то, чего нам давно не хватало, признается эксперт. «Интерес к такому боеприпасу возник в России в конце 1990-х, когда США применили их в Югославии. К сожалению, по ряду причин такая разработка появилась не сразу. В десятых годах ее начали финансировать. И сейчас мы, судя по всему, видим начало крупносерийного производства этих комплектов», – подытожил собеседник.

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