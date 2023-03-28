Как ПВО России научились перехватывать «умные бомбы» США

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28 марта, вторник  |  Последнее обновление — 22:30  |  vz.ru
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Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам Виталий Тимкив/РИА Новости
Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций? Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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«Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

Артиллерия во время Великой Отечественной требовала колоссального расхода снарядов Александр Устинов/РИА Новости
Ровно в этот день, 28 марта 1942 года, Наркомат обороны СССР издал приказ, критически важный для победы в войне. Речь шла о том, как преодолеть «снарядный голод» – колоссальный дефицит снарядов для артиллерии. Как и почему он возник, какие жесткие меры пришлось принять и военным, и советской промышленности – и какие долгосрочные последствия имел этот дефицит для войны в целом?  Подробности...
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Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

Вражда с Россией снижает привлекательность Зузаны Чапутовой в глазах ее электората Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency
Ярый антироссийский политик, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна все больше устает помогать Киеву. На прошлой неделе с подачи Чапутовой Украине были переданы словацкие истребители МиГ-29, о чем Братиславу просил лично Зеленский. Однако вместо радости от этого шага Чапутова, похоже, ощутила разочарование. Что ж так? И почему президенту тревожно за судьбу своей партии накануне парламентских выборов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
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Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...
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Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как ПВО России научились перехватывать «умные бомбы» США

    Эксперты рассказали о способах противодействия войсками ПВО снарядам с американской системой GLSDB
    Российские силы в ходе СВО научились сбивать снаряды HIMARS
    		  
    28 марта 2023, 22:30
    Фото: Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков
    Рафаэль Фахрутдинов

    ВС России впервые сбили американскую «умную бомбу» GLSDB. Это стало возможным благодаря оперативной работе российских специалистов по доработке программного обеспечения, установленного на отечественные системы ПВО. В чем заключаются особенности такой работы, как именно происходит перехват «умных бомб» и как подобное достижение отразится на ходе СВО?

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о том, что российские силы сбили в зоне спецоперации «умную» управляемую ракету GLSDB, которую используют РСЗО HIMARS и MLRS. О поставках ВСУ американских ракет дальностью применения около 150 км говорили еще в конце прошлого года.

    GLSDB – гибрид реактивного снаряда M-31 (откуда взяты разгонная ступень и двигатель) и планирующей управляемой авиабомбы GBU-39/B в головной части боеприпаса. Через некоторое время после старта GLSDB «отбрасывает» двигатель и разгонную ступень, и далее работает как планирующая авиабомба с меньшей отражающей поверхностью.

    Основная задача GLSDB с точки зрения украинских войск – нанесение ударов по тыловым объектам ВС России и критической инфраструктуре, которая расположена вдоль сухопутного коридора в Крым и на территории самого полуострова. По замыслу противника, это позволило бы ВСУ существенно преуспеть в случае наступления в районах Приазовья и Причерноморья.

    «Поэтому перехват GLSDB – событие знаковое.

    Это крайне высокотехнологичная разработка, что требует особого подхода к ее устранению», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. «Стрельба по подобной цели подразумевает создание у нас определенного программного обеспечения (ПО). Для этого необходимо накопить алгоритмические данные, обработать их и систематизировать», – подчеркивает эксперт.

    «В случае успеха информация фиксировалась и в дальнейшем использовалась при составлении ПО. Отмечу, что сам факт перехвата GLSDB означает, что этап накопления данных мы успешно прошли. Теперь можно более подробно ознакомиться с характеристиками боеприпаса и его рабочими частотами», – отмечает собеседник.

    «Это позволит подключить к обороне не только зенитно-ракетные комплексы, но и системы РЭБ, которые смогут сбивать ракеты с намеченного курса. Также у нас появляется возможность внести некоторые улучшения в уже имеющееся ПО, а затем загрузить его к остальным алгоритмам. Это позволит достичь почти стопроцентной вероятности поражения целей GLSDB», – полагает Кнутов.

    Примечательно, что ранее ВС России уже отрабатывали схожу схему работы с новыми типами боеприпасов, которые появляются в распоряжении противника. Также, в декабре прошлого года подразделения ПВО получили новое программное обеспечение, упрощающее работу по перехвату ракет РСЗО HIMARS.

    «На начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS – прим. газеты ВЗГЛЯД), но сейчас уже свободно работаем по HIMARS. Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», – цитировало «РИА Новости» командира одного из подразделений, базирующихся на Запорожском направлении.

    Таким образом, как считает Кнутов, российским специалистам за считанные месяцы удалось сделать шаг вперед и разобраться с методами противодействия GLSDB. Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков.

    «Наши системы ПВО работают на цифровых принципах, поэтому они быстро перенастраиваются под любой тип цели. Конструкторы прямо по ходу СВО дорабатывают ЗРК «Тор-М2» для работы по «умным» снарядам HIMARS и MLRS», – пояснил Леонков.

    «В целом же, дистанция в 150 км для атаки была выбрана противником для того, чтобы избежать поражения своих установок российскими средствами контрбатарейной борьбы», – указал собеседник. «Когда в прошлом году в Вашингтоне стали говорить о возможных поставках GLSDB на Украину, стало понятно, что эти боеприпасы в максимально короткие сроки появятся на передовой. Собственно, проведенная нашими специалистами работа дала первый результат», – отметил он.

    «Как мне кажется, США поставили на Украину эти боеприпасы, чтобы опробовать их против нашей ПВО и подготовить ВСУ для масштабного контрнаступления. Поскольку в США теперь тоже знают о наших новых способностях, они наверняка начнут интенсивнее использовать GLSDB, чтобы «перегрузить» нашу ПВО. Но и эта задача, я уверен, будет решена», – заключил аналитик.

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