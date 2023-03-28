Как ПВО России научились перехватывать «умные бомбы» США

Эксперты рассказали о способах противодействия войсками ПВО снарядам с американской системой GLSDB

ВС России впервые сбили американскую «умную бомбу» GLSDB. Это стало возможным благодаря оперативной работе российских специалистов по доработке программного обеспечения, установленного на отечественные системы ПВО. В чем заключаются особенности такой работы, как именно происходит перехват «умных бомб» и как подобное достижение отразится на ходе СВО?

Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о том, что российские силы сбили в зоне спецоперации «умную» управляемую ракету GLSDB, которую используют РСЗО HIMARS и MLRS. О поставках ВСУ американских ракет дальностью применения около 150 км говорили еще в конце прошлого года.

GLSDB – гибрид реактивного снаряда M-31 (откуда взяты разгонная ступень и двигатель) и планирующей управляемой авиабомбы GBU-39/B в головной части боеприпаса. Через некоторое время после старта GLSDB «отбрасывает» двигатель и разгонную ступень, и далее работает как планирующая авиабомба с меньшей отражающей поверхностью.

Основная задача GLSDB с точки зрения украинских войск – нанесение ударов по тыловым объектам ВС России и критической инфраструктуре, которая расположена вдоль сухопутного коридора в Крым и на территории самого полуострова. По замыслу противника, это позволило бы ВСУ существенно преуспеть в случае наступления в районах Приазовья и Причерноморья.

«Поэтому перехват GLSDB – событие знаковое.

Это крайне высокотехнологичная разработка, что требует особого подхода к ее устранению», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. «Стрельба по подобной цели подразумевает создание у нас определенного программного обеспечения (ПО). Для этого необходимо накопить алгоритмические данные, обработать их и систематизировать», – подчеркивает эксперт.

«В случае успеха информация фиксировалась и в дальнейшем использовалась при составлении ПО. Отмечу, что сам факт перехвата GLSDB означает, что этап накопления данных мы успешно прошли. Теперь можно более подробно ознакомиться с характеристиками боеприпаса и его рабочими частотами», – отмечает собеседник.

«Это позволит подключить к обороне не только зенитно-ракетные комплексы, но и системы РЭБ, которые смогут сбивать ракеты с намеченного курса. Также у нас появляется возможность внести некоторые улучшения в уже имеющееся ПО, а затем загрузить его к остальным алгоритмам. Это позволит достичь почти стопроцентной вероятности поражения целей GLSDB», – полагает Кнутов.

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Примечательно, что ранее ВС России уже отрабатывали схожу схему работы с новыми типами боеприпасов, которые появляются в распоряжении противника. Также, в декабре прошлого года подразделения ПВО получили новое программное обеспечение, упрощающее работу по перехвату ракет РСЗО HIMARS.

«На начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS – прим. газеты ВЗГЛЯД), но сейчас уже свободно работаем по HIMARS. Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем», – цитировало «РИА Новости» командира одного из подразделений, базирующихся на Запорожском направлении.

Таким образом, как считает Кнутов, российским специалистам за считанные месяцы удалось сделать шаг вперед и разобраться с методами противодействия GLSDB. Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков.

«Наши системы ПВО работают на цифровых принципах, поэтому они быстро перенастраиваются под любой тип цели. Конструкторы прямо по ходу СВО дорабатывают ЗРК «Тор-М2» для работы по «умным» снарядам HIMARS и MLRS», – пояснил Леонков.

«В целом же, дистанция в 150 км для атаки была выбрана противником для того, чтобы избежать поражения своих установок российскими средствами контрбатарейной борьбы», – указал собеседник. «Когда в прошлом году в Вашингтоне стали говорить о возможных поставках GLSDB на Украину, стало понятно, что эти боеприпасы в максимально короткие сроки появятся на передовой. Собственно, проведенная нашими специалистами работа дала первый результат», – отметил он.

«Как мне кажется, США поставили на Украину эти боеприпасы, чтобы опробовать их против нашей ПВО и подготовить ВСУ для масштабного контрнаступления. Поскольку в США теперь тоже знают о наших новых способностях, они наверняка начнут интенсивнее использовать GLSDB, чтобы «перегрузить» нашу ПВО. Но и эта задача, я уверен, будет решена», – заключил аналитик.

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