Зачем в Киеве заговорили о контрударе по Артемовску

Эксперты оценили риски контрудара ВСУ в районах Артемовска

ВСУ в ближайшее время готовы перейти в контрнаступление в районе Артемовска. Об этом официально говорят высокопоставленные украинские военные. Какова вероятность того, что противнику удастся сосредоточить ударный кулак в соседних с Артемовском городах и что этому может противопоставить российская армия?

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал наступление восточной группировки украинских войск в районе Артемовска (Бахмута). «Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК «Вагнер», – напомнил он, добавив, что российские штурмовые отряды якобы «выдыхаются».

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», – продолжил Сырский. По его словам, одни из главных сил ВСУ в этом районе – артиллерия 24-й бригады им. Короля Даниила, десант 80-й бригады, а также подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад. Заявление последовало спустя сутки после визита Владимира Зеленского под Артемовск.

Ранее на Артемовском направлении были замечены немецкие танки Leopard, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Он отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда ВСУ периодически пытаются контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек. Впрочем, добавил Гагин, сейчас Артемовск практически блокирован российскими силами.

Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко также сообщил, что в Григоровке, Богдановке и Калиновке к северо-западу от Артемовска замечено прибытие подразделений ВСУ. По его словам, военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди.

Ситуация вокруг Артемовска, за который уже долгое время идут ожесточенные бои, вынудила основателя ЧВК «Вагнер» сделать заявление. «В конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ», – говорится в его обращении.

В связи с этим он попросил принять все необходимые меры, чтобы отсечения не случилось, иначе это «приведет к негативным последствиям для СВО». В сообщении также отмечается, что армейскому руководству переданы конкретные планы ВСУ по контрнаступлению. В начале марта также сообщалось о наращивании сил противника в районе Артемовска. Речь идет о четырех группировках: 67-я бригада в Славянске, 81-я и 66-я бригады в Северске и еще по одной бригаде в Константиновке и Часовом Яре.

В экспертном сообществе также допускают, что противник может предпринять наступательные действия в районах Артемовска и окрестностях. Другое дело, что даже в случае успешного для ВСУ сценария дальнейшее движение украинских войск будет практически заблокировано.

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«Накопление резервов ВСУ в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других местах у линии фронта показывает подготовку ВСУ к атаке. Но они вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехова и Васильевки», – говорил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России. Но нами контролируется уже около 70% Артемовска. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака ВСУ могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – пояснил эксперт.

«Наиболее опасная ситуация складывается к северу от Бахмута, откуда наиболее вероятно и попытается ударить противник.

Именно поэтому ЧВК стремится поскорее сомкнуть кольцо вокруг города, чтобы часть бойцов смогли развернуться на внешнюю сторону «котла» для отражения возможного прорыва. Они надеются, что фланги прикроют подразделения Российской армии», – пишет военкор «Комсомолки» Александр Коц.

«Предполагаемое направление атаки – со стороны Славянска и Краматорска. Для Киева прорвать линию фронта жизненно важно, ведь именно за Бахмутом проходит внешний контур обороны Славянско-Краматорской агломерации, по водоразделу канала Северский Донец – Донбасс. Он находится на возвышенности, которая и спускается к Славянску и Краматорску», – полагает он.

«При этом сам ход боевых действий вырисовывает перспективу и нашего гипотетического наступления. Состояться оно сможет, однако, лишь в том случае, если «музыканты» будут активно и слаженно взаимодействовать с подразделениями российской армии», – отмечает Коц.

В то же время депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский сомневается в том, что противнику удастся организовать серьезное контрнаступление. По его словам, ВСУ могут попытаться деблокировать свою группировку в городе, либо использовать ситуацию в районе Артемовска для отвлечения внимания от других участков фронта.

«Безусловно, сейчас погода располагает к подобным маневрам: земля просохла, а тумана и осадков, мешающих работе беспилотников, нет. Однако для полномасштабного контрнаступления только этого недостаточно. К тому же на следующей неделе вновь обещают сильные дожди», – добавил он.

«В целом из штаба противника доносятся самые разные утверждения, начиная с того, что они прямо сейчас начнут наступление, и заканчивая вариантом, при котором сперва надо дождаться завершения сезона дождей и только потом начинать контрнаступление в районе Артемовска», – добавляет Онуфриенко.

«Однако ВСУ пока не удалось остановить наших бойцов.

К тому времени им придется начинать что-либо с еще более неудобных позиций. Что касается возможностей немедленного наступления – основные дороги перерезаны, наступать по грязи достаточно сложно, все это неизбежно снижает скорость продвижения и повышает вероятность поражения», – отметил он.

«Допускаю попытку ударить встык между штурмовыми отрядами ЧВК и ВС России, где-нибудь из-под Торецка. Но пока мы видим, что противник не очень хочет этим заниматься. Тем более сейчас у ВСУ возникли проблемы на Авдеевском направлении. Главком ВСУ Валерий Залужный просит туда перебросить накопленные резервы, чтобы купировать наше наступление на участке и избежать повторения артемовской ситуации», – заключил Онуфриенко.

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