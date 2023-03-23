Зачем в Киеве заговорили о контрударе по Артемовску

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23 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Что спасет черное золото от большого обвала

Падение цен началось после установления Западом потолка цен на российскую нефть Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Европу готовят к смене лидера

Эстония задумалась о смене лидерства в Европе Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Эстонии заявили о необходимости назначения представителя стран Восточной Европы в руководство ЕС и НАТО. Такой подход, как считают эксперты, в целом совпадает с планами США по контролю над этими структурами, более того, шансы «младоевропейцев» на посты почти стопроцентные. Кто из политиков Восточной Европы может возглавить ЕС и НАТО и как смена лидера в Европе могла бы отразиться на отношениях Запада с Россией? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Католических церквей уже давно как минимум две

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии. Подробности...
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Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. Подробности...
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Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
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Румыния хочет кусок Украины

Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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    23 марта 2023, 19:15
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ в ближайшее время готовы перейти в контрнаступление в районе Артемовска. Об этом официально говорят высокопоставленные украинские военные. Какова вероятность того, что противнику удастся сосредоточить ударный кулак в соседних с Артемовском городах и что этому может противопоставить российская армия?

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал наступление восточной группировки украинских войск в районе Артемовска (Бахмута). «Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК «Вагнер», – напомнил он, добавив, что российские штурмовые отряды якобы «выдыхаются».

    «Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», – продолжил Сырский. По его словам, одни из главных сил ВСУ в этом районе – артиллерия 24-й бригады им. Короля Даниила, десант 80-й бригады, а также подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад. Заявление последовало спустя сутки после визита Владимира Зеленского под Артемовск.

    Ранее на Артемовском направлении были замечены немецкие танки Leopard, заявил советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Он отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда ВСУ периодически пытаются контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек. Впрочем, добавил Гагин, сейчас Артемовск практически блокирован российскими силами.

    Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко также сообщил, что в Григоровке, Богдановке и Калиновке к северо-западу от Артемовска замечено прибытие подразделений ВСУ. По его словам, военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди.

    Ситуация вокруг Артемовска, за который уже долгое время идут ожесточенные бои, вынудила основателя ЧВК «Вагнер» сделать заявление. «В конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ», – говорится в его обращении.

    В связи с этим он попросил принять все необходимые меры, чтобы отсечения не случилось, иначе это «приведет к негативным последствиям для СВО». В сообщении также отмечается, что армейскому руководству переданы конкретные планы ВСУ по контрнаступлению. В начале марта также сообщалось о наращивании сил противника в районе Артемовска. Речь идет о четырех группировках: 67-я бригада в Славянске, 81-я и 66-я бригады в Северске и еще по одной бригаде в Константиновке и Часовом Яре.

    В экспертном сообществе также допускают, что противник может предпринять наступательные действия в районах Артемовска и окрестностях. Другое дело, что даже в случае успешного для ВСУ сценария дальнейшее движение украинских войск будет практически заблокировано.

    «Накопление резервов ВСУ в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других местах у линии фронта показывает подготовку ВСУ к атаке. Но они вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехова и Васильевки», – говорил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России. Но нами контролируется уже около 70% Артемовска. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака ВСУ могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – пояснил эксперт.

    «Наиболее опасная ситуация складывается к северу от Бахмута, откуда наиболее вероятно и попытается ударить противник.

    Именно поэтому ЧВК стремится поскорее сомкнуть кольцо вокруг города, чтобы часть бойцов смогли развернуться на внешнюю сторону «котла» для отражения возможного прорыва. Они надеются, что фланги прикроют подразделения Российской армии», – пишет военкор «Комсомолки» Александр Коц.

    «Предполагаемое направление атаки – со стороны Славянска и Краматорска. Для Киева прорвать линию фронта жизненно важно, ведь именно за Бахмутом проходит внешний контур обороны Славянско-Краматорской агломерации, по водоразделу канала Северский Донец – Донбасс. Он находится на возвышенности, которая и спускается к Славянску и Краматорску», – полагает он.

    «При этом сам ход боевых действий вырисовывает перспективу и нашего гипотетического наступления. Состояться оно сможет, однако, лишь в том случае, если «музыканты» будут активно и слаженно взаимодействовать с подразделениями российской армии», – отмечает Коц.

    В то же время депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский сомневается в том, что противнику удастся организовать серьезное контрнаступление. По его словам, ВСУ могут попытаться деблокировать свою группировку в городе, либо использовать ситуацию в районе Артемовска для отвлечения внимания от других участков фронта.

    «Безусловно, сейчас погода располагает к подобным маневрам: земля просохла, а тумана и осадков, мешающих работе беспилотников, нет. Однако для полномасштабного контрнаступления только этого недостаточно. К тому же на следующей неделе вновь обещают сильные дожди», – добавил он.

    «В целом из штаба противника доносятся самые разные утверждения, начиная с того, что они прямо сейчас начнут наступление, и заканчивая вариантом, при котором сперва надо дождаться завершения сезона дождей и только потом начинать контрнаступление в районе Артемовска», – добавляет Онуфриенко.

    «Однако ВСУ пока не удалось остановить наших бойцов.

    К тому времени им придется начинать что-либо с еще более неудобных позиций. Что касается возможностей немедленного наступления – основные дороги перерезаны, наступать по грязи достаточно сложно, все это неизбежно снижает скорость продвижения и повышает вероятность поражения», – отметил он.

    «Допускаю попытку ударить встык между штурмовыми отрядами ЧВК и ВС России, где-нибудь из-под Торецка. Но пока мы видим, что противник не очень хочет этим заниматься. Тем более сейчас у ВСУ возникли проблемы на Авдеевском направлении. Главком ВСУ Валерий Залужный просит туда перебросить накопленные резервы, чтобы купировать наше наступление на участке и избежать повторения артемовской ситуации», – заключил Онуфриенко.

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