Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 20:36  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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Артемовск готовят к филигранной военной операции

Продвижение российских военных в Артемовске ставит ВСУ в очень невыгодное положение REUTERS/Stringer
Российские военные контролируют практически все дороги к Артемовску. Сам город находится в оперативном окружении российской артиллерии. Уже несколько дней в городе идут тяжелые бои. Сейчас российские военные берут под контроль территории промзоны Артемовского завода цветных металлов. В чем заключаются особенности этого завода и почему многие его сравнивают с «Азовсталью»? Подробности...
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Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

Киевские власти зазывают Польшу совершить «революцию» в энергетике Украины Zuma/ТАСС
Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
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Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...
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Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
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Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

    Эксперты оценили вероятность контрнаступления ВСУ в Запорожской области
    ВСУ сосредотачивают технику и активизируются на южном направлении
    		  
    16 марта 2023, 20:00
    Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
    Текст: Алёна Задорожная,
    Евгений Поздняков

    В Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. О каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия подобным замыслам?

    ВСУ активизировались в Запорожской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник уже сейчас наращивает силы, чтобы в ближайшее время перейти в атаку. «Украина все активнее начинает использовать авиацию», – подчеркивает он.

    «Также противник пополняет ряды ВСУ – привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений, а также тех, кто прошел боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна. Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек», – отмечает собеседник.

    Рогов полагает, что ВСУ попытаются прорваться на юг через Токмак, минуя Мелитополь и Васильевку. Одним из примеров упомянутой выше активизации противника можно считать атаку украинских войск в Пологовском районе Запорожской области. Сообщалось, что отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем, но действия противника были отражены.

    В Минобороны РФ также сообщали, что в регионе был сбит украинский вертолет Ми-8. Власти Запорожской области уже заявили, что начали укреплять боевые позиции ВС РФ на случай, если противник всё же решится пойти в контрнаступление.

    В экспертном сообществе уверены, что Владимиру Зеленскому рано или поздно придется предпринять попытку атаки. Ведь именно этого от него требует Запад. Отметим, что о необходимости наступления ВСУ ранее заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе 36-го франко-британского саммита он сказал, что европейские страны должны активно помочь Украине подготовиться. 

    Парадоксально, но на фоне бесконечных призывов еще больше накачивать оружием Украину, Запад все меньше верит в успех этого наступления. Так, газета The Washington Post писала, что качество личного состава вооруженных сил Украины заметно снизилось в результате годичных потерь.

    Кроме того, противник ощущает острую нехватку техники и боеприпасов. Издание отмечает, что офис Зеленского не может реализовать обещанное Западу контрнаступление. Меняется и восприятие помощи со стороны Вашингтона. Так, анонимный украинский чиновник признался, что поставки танков со стороны НАТО являются «чисто символическими».

    Примечательно, что сроки потенциального наступления противника постоянно сдвигаются. Если изначально речь шла о начале весны, то теперь газета Politico со ссылкой на источники ориентируется на май. По данным издания, у ВСУ есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный коридор к полуострову.

    При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.

    Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял об амбициях на Крым. Так, в годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине он рассказал об усиленной подготовке к «захвату Крыма». Отвечая на вопрос о шансах осуществить задуманное в этом году, Зеленский отметил, что Украина морально к этому готова.

    Кроме того, под эту военную авантюру офис Зеленского формирует общественное мнение, используя сомнительные результаты соцопросов. В свою очередь бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della sera он предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым».

    Однако собеседники газеты ВЗГЛЯД отмечают – в каком бы направлении не решил двигаться противник, ему придется непросто. И основная причина в том, что Россия учла свои прошлые ошибки и выстроила на освобожденных территориях серьезные фортификационные сооружения.

    «В случае, если ВСУ всё же начнут контрнаступление, конечной целью, безусловно, будет Крым. Западные аналитики при этом указывают, что в сценарий с наступлением из Херсонской области через форсирование Днепра мало кто верит», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «В этом случае ВСУ придется столкнуться с рядом проблем. Во-первых, форсировать Днепр – задача не из простых. Во-вторых, наладить регулярное снабжение военных продовольствием, снарядами и топливом через такой водный объект практически нереально. В-третьих, Россия достаточно трезво оценивает возможность нанесения ударов противника по Донецкому и Запорожскому направлениям и готовится к ним», – подчеркивает собеседник.

    «В настоящий момент мы возводим масштабные линии обороны, которые затрагивают не только крымский перешеек, но и все доступные линии автодорог. Эти районы в принципе превращаются в крепость, пробиться через которую противнику будет невероятно трудно», – акцентирует эксперт. «Для нас столь же важно не допустить перехода инициативы в руки противника. Возможно, для этого потребуются массированные упреждающие удары вдоль линии соприкосновения, причем с использованием авиации, БПЛА и дополнительных сил пехоты», – подчеркивает Онуфриенко.

    «Цель ВСУ и НАТО точно обозначена – они хотят любым способом решить вопрос с Крымом.

    Они попытаются либо вторгнуться на территорию, либо перерезать сухопутный коридор на полуостров. Однако в полной мере верить таким анонсам тоже не стоит», – считает военный эксперт Алексей Леонков.

    «При анализе ситуации важно помнить о том, что каждый из потенциальных участков наступления обладает своими преимуществами и недостатками. Если мы говорим о севере Запорожской области, то безусловным плюсом для врага является маскирующий фактор. Несмотря на степь, здесь расположены лесополосы, что позволит ВСУ скрытно разместить технику и живую силу», – подчеркивает эксперт.

    «Из минусов можно назвать невозможность свободного проведения атаки строем. Таким образом, возникает потребность в движении колоннами, что будет легко замечено нашими разведывательными средствами – и «генеральное наступление» будет сорвано. Поэтому, скорее всего, ВСУ применят тактику сетецентрического ведения боевых действий», – полагает собеседник.

    «Если же говорить про южное направление, то преимуществом здесь является оперативный простор потенциальных действий. Недостатком же становятся демаскирующие признаки присутствия противника на местности. Для того, чтобы сосредоточить силы, ВСУ придется задействовать населенные пункты, куда техника должна поступать аккуратно и точечно», – уточняет эксперт.

    «Подготовка может занять много времени. Собственно, даже аналитики НАТО говорят, что наступление на юге может состояться ближе к лету. Кстати, техника из анонсированных на прошлых конференциях в Рамштайне поставок вооружений еще не появлялась на линии боевого соприкосновения. Видимо, противник сосредотачивает ее на южном направлении. Вероятно, там окажутся многие технические «новинки», – рассуждает собеседник.

    «Однако Россия хорошо осознает потенциальные риски. Мы выстраиваем эшелонированные линии обороны по всем участкам боевого соприкосновения. Практически круглосуточно работают разведывательные группы, которые оперативно выявляют места скопления противника. Не исключаю, что ВСУ попытаются начать наступление на нескольких направлениях, но огневой мощи для осуществления ответных действий у нас хватит», – резюмирует Леонков.

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