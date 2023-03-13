Политолог: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму

Политолог Нечаев: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму

Офис Владимира Зеленского использует социологические опросы для того, чтобы подготовить общественное мнение к военным авантюрам в Крыму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее украинские социологи заявили, что 68% граждан страны поддерживают захват Крыма военным путем.

«Как мы видим из исследования Киевского международного института социологии, 68% граждан Украины якобы поддерживают войну за Крым даже в том случае, если конфликт будет длительным и Запад уменьшит поддержку страны», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.

«При этом сами авторы опроса сомневаются в его репрезентативности, о чем осторожно пишут в методических пояснениях. В числе причин – отсутствие переписи населения на Украине с начала 2000-х годов, недоступность для социологов жителей новых регионов России, ранее живших под контролем Украины, а также массовая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределы», – отметил он.

«В общем, о чем думают жители Украины на самом деле – никому неизвестно. Тем не менее результаты этого и других опросов будут использоваться офисом Зеленского как инструмент пропаганды и дополнительный аргумент в пользу продолжения боевых действий», – полагает собеседник.

Кроме того, как считает Нечаев, офис Зеленского готовит общественное мнение под организацию военной авантюры в Крыму, а также в регионах Причерноморья и Приазовья. «Под предлогом «широкой поддержки населения» украинская партия войны продолжит клянчить дальнобойные системы, украшая свои требования планами лишить Россию сухопутного коридора в Крым», – заключил Нечаев.

Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, согласно которому 68% граждан Украины поддерживают войну за Крым. Отмечается, что опрос проводился с 22 февраля по 6 марта 2023 года посредством телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2007 респондентов.

В пресс-релизе к исследованию авторы перечисляют ряд аргументов, ввиду которых погрешность может быть выше нормы. Они также отмечают, что жители Украины с «пророссийскими настроениями» могли быть неискренними в своих ответах.

Ранее бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della Sera предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым». По его словам, это единственный способ привести Россию за стол переговоров.

В годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине, украинский президент Владимир Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств».

До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.

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