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11 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
Россия второй раз в истории отправила свою нефть в Китай по Северному морскому пути. Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступит в силу через месяц, делает этот маршрут более привлекательным. Он короче и быстрее, и главное – свободен от западных санкций. Сможет ли Севморпуть стать спасением для российской нефти?  Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым Михаил Воскресенский/РИА Новости
Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии. О каких именно рисках идет речь и каким образом ВС России могут их нивелировать?  Подробности...
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Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

Александр Барташевич (слева) и Андрей Элксниньш не поступились своими убеждениями flickr.com/saeima,
Aleksandrs Bartaševičs/YouTube
В Латвии все же нашлись представители властей, пусть и муниципальных – которые высказались резко против проходящей в стране вакханалии. Речь идет о постоянном сносе советских памятников. Более того, один из них даже признал Крым российским. Что это за люди, почему они так отстаивают свои убеждения и что им теперь за это грозит? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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За традиционные ценности мы боремся сами с собой

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей следует понимать не как план охраны нашей уютной крепости, в которой всё хорошо, а как план освобождения наших территорий. Подробности...

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Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
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    Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

    ВСУ намерены покуситься на сухопутный коридор в Крым
    		   11 ноября 2022, 08:46
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Отвод российских войск с правого берега Днепра в Херсонщине создает новые риски для транспортной артерии, которая по своей значимости не уступает Крымскому мосту. Речь идет о сухопутном коридоре, связывающем полуостров с северо-восточной частью Новороссии. О каких именно рисках идет речь и каким образом ВС России могут их нивелировать?

    Начавшийся на этой неделе отвод подразделений российской армии в Херсонской области с правого берега Днепра (в том числе из города Херсона) на левый берег завершится в ближайшие несколько дней. Такое решение было принято из-за отсутствия полноценного снабжения и функционирования войск.

    Однако теперь, как считают эксперты, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают возможность атаковать логистические узлы на севере Крыма – в Армянске. Именно через него проходит альтернативный маршрут в Крым через территории от Таганрога до Джанкоя после того, как противник совершил теракт на Крымском мосту 8 октября.

    О том, что Вооруженные силы России в рамках второго этапа спецоперации должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, говорил в апреле заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев. Он отмечал, что такой коридор на территорию Крыма может оказывать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.

    В самом Крыму говорят, что отвод войск из Херсона не скажется на поставках товаров в Крым по сухопутному коридору. Как заявил «Крымскому информационному агентству» первый замминистра транспорта РК Николай Лукашенко, «никаких изменений по логистике по новым территориям не меняется, все работает в штатном режиме».

    «Грузовой транспорт ежедневно формируется в колоннах, либо самостоятельно осуществляет проезд через Херсонскую, Запорожскую область и через ДНР. В целях безопасности при формировании колонн организовывается сопровождение сотрудниками ДПС. Напомню, это касается именно колонны», – рассказал Лукашенко. Однако в экспертной среде считают, что ВСУ будут всеми силами пытаться «разрезать» коридор, по которому перевозятся не только гражданские, но и военные грузы.

    «Я думаю, следующий шаг противника – это развитие наступления противника на южнорусские земли. Для того, чтобы это сделать, им необходимо лишить ВС России снабжения. Легче все это сделать, «разрезав» Запорожскую область пополам, сосредоточив ударный кулак для прорыва к Бердянску. Тем самым они хотят разорвать ключевые логистические цепочки в нашем регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «С учетом постоянной активизации ДРГ и всевозможных актов террора на нашей территории, это косвенно подтверждает желания и замыслы ВСУ. Намедни была задержана группа, которая должна была взорвать электроподстанции на территории Бердянска. Более того, ВСУ постоянно тренируются и предпринимают попытки высадки десанта на нашем направлении неподалеку от Запорожской АЭС», – напомнил собеседник.

    «На основании этого можно сделать вывод, что ВСУ не оставляют планов захвата АЭС, а также намерены начать удары через Пологи и Васильевку, затем на Мелитополь и идти аж до Бердянска. Таким образом наш сухопутный коридор в Крым может быть разорван, а те колоссальные объемы грузов, которые необходимы нашей армии и гражданам, просто не будут доставлены», – предостерегает Рогов.

    «В этой ситуации сухопутный коридор в Крым получает новое значение: и военное, и экономическое, и символическое, а по сумме этих факторов – стратегическое. С учетом того, что противник наносил удары и по Крымскому мосту, сухопутный коридор теперь для нас просто незаменим», – полагает Рогов.

    Схожей точки зрения придерживается и экономист Иван Лизан: «До тех пор, пока полностью не восстановится Крымский мост, сухопутный коридор будет играть ключевое значение в снабжении нашей группировки. Сейчас ситуация выглядит следующим образом: товары первой необходимости возят через мост, когда он открыт. А все нескоропортящиеся товары идут по суше. Формируются целые караваны в районе Таганрога и далее везутся по освобожденным территориям в сопровождении силовиков».

    «Плюс железнодорожное сообщение в рамках сухопутного коридора хотя и не запустили пока, но рано или поздно оно также заработает. И тогда можно будет перевозить товары поездами. В целом маршрут может выглядеть следующим образом: Успенская – Донецк – Волноваха – Камыш-Заря – Токмак и так далее. Основные проблемы возникнут именно в Волновахе, до которой противник может дотянуться артиллерией. В Токмак тоже прилетает», – добавил спикер.

    «Не менее остро стоит вопрос водоснабжения. Представим, что ВСУ передвинут «хаймарсы» поближе к Новой Каховке и начнут оттуда обстреливать не только север Крыма и логистический узел в Армянске (до него меньше 80 километров), но и Северо-Крымский канал. Учитывая эти факты, они могут нам создать множество проблем, которые требуют жестких военных решений», – указывает Лизан.

    «Выход противника к Днепру в Херсонской области действительно позволяет ВСУ обстреливать северную часть полуострова и поставить под угрозу возможность сухопутного сообщения с Крымом. Считать, что они не будут это делать – абсолютно наивно, учитывая то, что украинская армия регулярно обстреливает Белгородскую и Курскую области», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы прекрасно понимаем, что Крымский мост полноценно функционировать не сможет еще некоторое время. Кроме того, нельзя исключать и повторные атаки на него. На пропускной способности моста сказывается и усиление мер безопасности, дополнительные проверки», – отметил собеседник.

    Как напомнил Онуфриенко, «в южные аэропорты, в частности в Симферополь, не летают самолеты, железнодорожное сообщение максимально загружено». «Все эти факторы в совокупности создают массу экономических и социальных вопросов. Значимость безопасного сухопутного коридора в Крым колоссальная. Но надо понимать, что пока мы не отодвинем противника как можно дальше, безопасно не будет», – говорит эксперт.

    «На сегодняшний день наибольшую опасность для сухопутного коридора в Крым представляют именно ракетно-артиллерийские удары. И у меня нет сомнений, что ВСУ будут их наносить»,

    – полагает Онуфриенко. «Нет сомнений и в том, что противник может нанести удар по Северо-Крымскому каналу, поскольку водоснабжение для них больная тема. Вообще украинские власти пытаются сделать гадость везде, куда только могут дотянуться. Поэтому мы должны осознавать – до тех пор, пока мы не отодвинем противника достаточно далеко от наших земель, угрозы всегда будут существовать», – подчеркнул он.

    «Из этого следует, что нам необходимо наращивать и силы ПВО в этих районах, и вести активную контрбатарейную борьбу, и сделать так, чтобы противник не мог спокойно развернуть свои системы и с правого берега бить по логистическим узлам на Левобережье. Это же касается рассредоточения тыловых баз, их должной маскировки и прочего. Наши военные, я уверен, это прекрасно понимают», – заключил Онуфриенко. 

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