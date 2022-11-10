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10 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:52  |  vz.ru
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По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
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Отход российских сил за Днепр заставит ВСУ сменить направление атак

Российской армии предстоит укрепиться на левом берегу Днепра Станислав Красильников/ТАСС
Группировка ВСУ в Херсонской области не станет форсировать Днепр перед укрепленными позициями российских войск, а сместит наступление на другое направление. Такой прогноз дают эксперты, оценивая решение командования ВС РФ оставить Херсон и отвести войска на левый берег Днепра. Как устроена оборона левобережья и где стоит ждать нового удара ВСУ? Подробности...
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Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

Эрдоган становится важнейшим партнером Москвы Keystone Press Agency/Global Look Press
Резкое усиление Турции – таким стало одно из главных геополитических последствий российской специальной военной операции на Украине. Иначе говоря, Россия вольно или невольно помогает резкому усилению своего соседа. Зачем она это делает, к каким последствиям это может привести и почему для Евросоюза в этом нет ничего хорошего? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
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    Отход российских сил за Днепр заставит ВСУ сменить направление атак

    Российской армии предстоит укрепиться на левом берегу Днепра
    		   10 ноября 2022, 14:54
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко,
    Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Херсонской области не станет форсировать Днепр перед укрепленными позициями российских войск, а сместит наступление на другое направление. Такой прогноз дают эксперты, оценивая решение командования ВС РФ оставить Херсон и отвести войска на левый берег Днепра. Как устроена оборона левобережья и где стоит ждать нового удара ВСУ?

    Эвакуация людей из Новой Каховки Херсонской области продолжается в спокойной обстановке, сообщили в четверг в ТАСС в пресс-службе администрации города. «Эвакуация проходит спокойно. Записался – на следующий день уехал. Люди выезжают, в том числе и на личном транспорте. Организован и выезд маломобильных граждан», – разъяснили в городском руководстве. Напомним, что 18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, а 31 октября меры по эвакуации были распространены на ряд левобережных районов.

    Именно район Новой Каховки может стать ключевым узлом обороны после эвакуации ВС РФ с правобережья Днепра и укрепления российских войск на левом берегу, предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Подоляка. «Именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны», – прогнозирует аналитик. Другой важнейший участок обороны – Антоновский автомобильно-пешеходный мост через Днепр, соединяющий пригород Херсона Антоновку с городом Цюрупинск (Алешки) на левом берегу реки, пояснил собеседник. «Собственно, эти позиции и являются ключевыми, которые необходимо удерживать», – подчеркнул Подоляка.

    Напомним, что в среду российские войска получили приказ к отводу подразделений в Херсонской области с правого берега Днепра (в том числе из города Херсона) на левый берег. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Сергей Шойгу, после того как командующий войсками в районе СВО Сергей Суровикин пояснил, что Херсон и прилегающие районы правобережья в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Генерал Суровикин сообщил, что военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу.

    О том, что по Херсону придется «принимать непростое решение», командующий в зоне СВО предупредил еще в середине октября. Генерал привел данные о том, что в районе Херсона вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применить запрещенные методы и способы ведения войны – в частности, с помощью реактивных снарядов HIMARS были повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС. Во второй половине октября прошла эвакуация мирного населения и административных органов из Херсона.

     

    Решение военного командования о передислокации в среду поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. С поддержкой Суровикина в четверг выступил основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что подобные операции «всегда крайне сложны», ведь «повернувшись к противнику спиной, невозможно покидать позиции», а потому отвести войска с минимальными потерями – важнейшая задача, стоящая перед Суровикиным.

    Теперь ВС России предстоит укрепиться на левобережье, отмечает Подоляка. «Насколько мне известно, там три линии обороны: бетонные сооружения создавались на протяжении последнего месяца», – указывает эксперт. По оценке военного аналитика Михаила Онуфриенко, бетонные укрепления начали сооружаться еще раньше, как минимум с сентября. «Оборона возводится по левому берегу Днепра фактически от Черного моря. Решение было принято еще в сентябре, когда в Сети стали появляться спутниковые снимки с кадрами возведения бетонных укреплений», – указал собеседник.

    Примечательно, что оборона возводится в 12–15 км от кромки воды,

    пояснил Онуфриенко. «Это объясняется тем, что левый берег достаточно низкий. Соответственно, при более близком расположении нас было бы очень легко обстреливать. Помимо этого, такое местоположение защищает наши позиции от подтопления в случае, если ВСУ все же реализуют свои планы по Каховской ГЭС», – отметил собеседник.

    «На левом берегу Днепра нужно готовить районы обороны – первую, вторую и третью полосы укреплений, готовить противодесантные укрепления для того, чтобы не позволить высадиться украинской армии», – отмечает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Кроме того, необходимо размещать артиллерию, склады, ракетные войска и обеспечить воздушное прикрытие и создать резервы живой силы, чтобы не допустить прорыва противника вглубь Херсонской области», – добавил собеседник.

    «Скорее всего, ВСУ будут пытаться высадить десант, как они это раньше пытались делать, для того чтобы захватить Запорожскую АЭС. Кроме того, они будут посылать диверсионно-разведывательные группы, чтобы определить месторасположение наших войск, складов и артиллерии, получить представления об укреплениях побережья. Это будет обычная работа разведки: наземная, воздушная, в том числе при помощи БПЛА, космическая», – прогнозирует Бартош.

    При этом, как полагает Подоляка, серьезных попыток прорыва через Днепр со стороны ВСУ ожидать не следует. По мнению военного аналитика, украинская армия сменит направление основного удара.

    «ВСУ пытаются перебросить все ударные части на Запорожское направление для нанесения удара по Мелитополю.

    Если у них получится, конечно, в чем я сомневаюсь. Здесь логистических проблем у нас нет – ситуация от Херсона отличается в разы», – поясняет Подоляка. Поясним: херсонский плацдарм был отделен от основных российских сил рекой Днепр, в то время как в восточных районах Запорожской области линия фронта проходит по степной зоне без естественных географических преград.

    Лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также уверен, что Запорожское направление станет самым важным после высвобождения сил противника на Херсонском направлении. «Нас ждет горячий конец осени и не менее горячая зима», – сказал Рогов газете ВЗГЛЯД.

    По его оценке, в зоне риска может оказаться линия Васильевка – Пологи, при прорыве которой ВСУ рассчитывают развить наступление на Токмак с выходом к Мелитополю и портовому Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

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    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?




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    «Передача бронекатеров Западом лишний раз говорит о том, что будут усиливаться и попытки форсирования Днепра в районе Запорожской АЭС, – также указал Рогов. – Суммарное количество подготовленных боевиков ССО (сил специальных операций ВСУ) составляет порядка 700 человек. Это большое количество. Подобное говорит о том, что попытки действий в данном направлении будут предприниматься», – предполагает собеседник.

    При этом Рогов указывает, что «за несколько месяцев постоянных атак, прощупывания штурмом у врага ничего не получилось. Наши ребята: военная разведка и артиллеристы, и ВКС действуют очень грамотно и хорошо. Несмотря на превосходящие силы противника, иногда получается даже устроить «разведку боем», заходя вглубь рядов противника», – полагает он.

    «Укрепрайоны на Запорожском направлении еще дорабатываются. Ребята в прямом смысле «вгрызаются в землю». Возводятся серьезные фортификационные укрепления: используются и железобетонные конструкции и конструкции промышленного производства», – добавил Рогов.

    По оценке Подоляки, помимо Запорожского направления, активные действия ВСУ будут направлены на север. Как ранее отмечал эксперт в своем обзоре на RuTube, по состоянию на четверг на северном театре боевых действий – по направлению на Сватово (запад ЛНР) и на Угледарском направлении (к юго-западу от Донецка) – ситуация стабильна.

    В преддверии зимней кампании, для эффективного противодействия на всех потенциально проблемных участках фронта, «очень важно сделать так, чтобы наша армия ни в чем не нуждалась», в свою очередь подчеркнул Рогов. «Большая потребность на данный момент есть в закрытых каналах связи. Сейчас противник имеет возможность в режиме онлайн слушать все, что говорят наши ребята на передовой, а всевозможные простые рации еще и легко гасятся средствами радиоэлектронной борьбы. Такого, конечно, быть не должно», – подчеркнул собеседник.

    «Мы должны обеспечивать армию на должном уровне всем необходимым. Начиная от тепловизоров, БПЛА, антидроновых орудий и так далее. Достойное снабжение очень важно еще и потому, что нашего противника обеспечивает весь мир. Только на Запорожском направлении представлено свыше 1000 видов различных устройств для борьбы в воздухе», – отмечает Рогов.

    «Вместе с тем, если мы посмотрим по направлениям, то лучше всех сегодня себя показывает наша артиллерия, ВКС, военная разведка и мотострелки. Можно сказать, что на действиях этих сил в значительной степени держится наша оборона», – подчеркнул он.

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