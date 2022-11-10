Онуфриенко рассказал об организации обороны российскими войсками на левом берегу Днепра

Военный аналитик Онуфриенко: Оборона в Херсонской области возводится в 12–15 км от Днепра

За счет того, что линию обороны наши военные начали выстраивать еще в сентябре, противнику будет непросто ее преодолеть в случае атаки. При этом форсировать Днепр в Херсонской области ВСУ не станут из-за сложности процесса. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя отход российских войск с правого на левый берег Днепра.

«Оборона возводится по левому берегу Днепра фактически от Черного моря. Решение было принято еще в сентябре, когда в Сети стали появляться спутниковые снимки с кадрами возведения бетонных укреплений. Сейчас же решение реализовали», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Примечательно, что оборона возводится в 12–15 км от кромки воды, пояснил эксперт. «Это объясняется тем, что левый берег достаточно низкий. Соответственно, при более близком расположении нас было бы очень легко обстреливать. Помимо этого, такое местоположение защищает наши позиции от подтопления в случае, если ВСУ все же реализуют свои планы по Каховской ГЭС», – отметил собеседник.

«ВСУ, очевидно, сейчас зайдут в Херсон, и там начнется откровенный террор, – подчеркивает Онуфриенко. – Дело в том, что в городе до сих остались мирные люди. Среди них есть немало тех, кто на референдуме голосовал «за» вхождение в состав России. И просто так Украина их не оставит – мы видели все это на Харьковском направлении», – напомнил эксперт.

При этом противник пока не станет форсировать Днепр, уверен эксперт. «Вероятнее всего, на левом берегу сейчас активизируются «спящие» диверсионные группы противника. Проблема в том, что у врага пока еще сохраняется численное преимущество. Также они понимают, что в ближайшее время мы не станем возвращать свои позиции».

Поэтому украинская армия может оставить минимальное количество артиллерии для обстрела нашей территории и подтянуть дальнобойные РСЗО. «А остальные силы ВСУ, скорее всего, перебросят на Донецкое направление, где они отступают», – прогнозирует Онуфриенко.

«Если наше командование примет решение о наступлении, то приближающаяся зима сыграет нам на руку. Вместе с тем надо понимать, что в наступлении мы в любом случае потеряем больше бойцов, чем ВСУ, будучи в обороне. Это азбучная истина военных действий», – заключил Онуфриенко.

Ранее в среду командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу: Вооруженные силы России займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Держать группировку войск на правом берегу бесперспективно, пояснил Суровикин. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего войсками в районе СВО. «Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат. Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно – эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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