«Ситуация в городе непростая»: Как Херсон переживает украинскую угрозу

Последний теплоход с эвакуирующимися жителями Херсона отправился с правого берега Днепра на левый. По версии опрошенных газетой ВЗГЛЯД очевидцев, ВСУ пока близко к городу не подходят, накапливая резервы для наступления. Какова сейчас гуманитарная ситуация в Херсоне и к чему готовятся те, кто еще в нем остался?

В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. Теперь желающие смогут уехать из года лишь самостоятельно. Прекращено движение пассажирских транспортных средств по Днепру. Также прекращает свою работу понтонная переправа. Уехать на личном транспорте можно будет с помощью баржи, действующей в районе Речного порта.

За неполный месяц эвакуированы десятки тысяч человек. Прежде всего, это социально незащищенные группы населения – дети, пожилые люди и инвалиды, жизни которых долгое время находились под угрозой из-за регулярных обстрелов со стороны украинской армии. Всех эвакуированных гостеприимно принимают в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Ростовской области и многих других регионах Российской Федерации.

Вместе с тем, власти региона неоднократно подчеркивали добровольный характер эвакуации. «Принудительной эвакуации нежелающих уезжать с правого берега Днепра не будет», – сказал в эфире телеканала «Крым-24» и.о. губернатора Владимир Сальдо. Он также напомнил, что главная цель подобных мероприятий – защита жизней мирных жителей.

О важности вывоза гражданского населения заявлял и президент России Владимир Путин. «Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – подчеркнул глава государства.

ВСУ только за последние сутки более 180 раз ударили по региону реактивной и ствольной артиллерией. По данным источника «Крыминформа», обстрелы активизировались в связи с подготовкой боевиков ВСУ к наступлению в направлении Херсона, а также из-за снижения эффективности маскировки техники из-за смены сезона и опадения листвы.

«Честно скажу – обстановка в городе неприятная», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. – «Что касается настроений местных жителей, то они действительно опасаются ухода ВС России. Они понимают, для чего нужна эвакуация, но все равно многие вопросы остаются открытыми».

«Работающие продуктовые магазины еще можно найти, аптечных киосков – единицы. Кроме того, открыта всего одна шиномонтажная мастерская и всего одна заправочная станция», – рассказала газете ВЗГЛЯД волонтер Валерия Петрусевич. При этом в городе наблюдаются проблемы со связью и электричеством.

«Сложно сказать, сколько осталось людей в Херсоне. В городе все еще находятся тысячи жителей, по моим прикидкам – не менее нескольких десятков тысяч человек. Сегодня мы с волонтерами обошли десятки квартир, чтобы уговорить людей уехать», – говорит Петрусевич.

Волонтер отмечает, что многие местные жители попадают под влияние украинской пропаганды и фейков о процессе эвакуации. «Поэтому мы снимаем и публикуем фото и видео о судьбе тех, кто переехал в другие регионы. Также приходится показывать реальные кадры того, что переправы не тонут и люди нормально добираются до безопасных мест», – продолжает Петрусевич. –

«Когда люди попадают на другой берег, многие не могу сдержать слез радости. На левом берегу почти не слышно артиллерии. С другой стороны, конечно, украинские военные пытаются обстреливать те точки, откуда производится эвакуация».

«Мародерство, к сожалению, тоже присутствует. Люди учатся самостоятельно защищаться: как только темнеет, подъезды закрывают, все соседи прекрасно знают, кто остался и кто уехал. Незнакомых не пропускают. Здание обладминистрации разнесли наркоманы и бездомные. Выглядит это ужасно», – добавила волонтер.

«Хотя еще нет точных данных о том, сколько человек выехало с правого берега, по моим субъективным оценкам в городе осталось до 100 тыс. человек. Среди них те, кто не верит, что ВСУ могут войти в город», – рассказал представитель администрации Херсонской области Александр Фомин, добавив, что «некоторые отделы администрации также остались в городе».

«Нельзя сказать, что город живет обычной жизнью, но и массовой паники нет. Никто не скупает продукты. Данные по мародерству были, но такие случаи не носят массовый характер, это скорее исключения. Никто не пытается разграбить город. К тому же в магазинах, в заданиях органов государственной власти, даже если они оттуда выехали, есть охрана», – рассказал Фомин.

Непрстая логистическая ситуация, в которой оказался Херсон, вызвала сложности при выплате пенсий. «Выплаты осуществлялись в основном по почте. Сейчас доставить деньги в Херсон сложно, а система перечислений средств на карты только-только начала работать. Лишь несколько тысяч людей получили банковские карты – это очень мало, потому что совокупное количество верифицированных пенсионеров в Херсонской области около 200 тыс. человек», – отметил собеседник.

Серезная задача, которая стоит сейчас перед властями и волонтерами – помощь старикам и инвалидам. «В последние дни мы с волонтерами занимались эвакуацией маломобильных жителей Херсона и области. К сожалению, многие «дотянули» до последнего момента. Буквально вчера вывозили семью херсонца, который родом из Камеруна. Он сам лежачий, 3 года назад упал со второго этажа и с тех пор маломобилен. Подключали скорые Херсона, а потом нас подхватили медики из Крыма», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Обстановку в городе простой не назовешь. Периодически идут обстрелы. Даже во время эвакуации мы слышим работу артиллерии и ПВО. Интенсивность возрастает. Вчера было отключение электроэнергии. Телевизионные каналы также не работают, интернет и связь есть», –

перечислил парламентарий.

«Несмотря на то, что большинство жителей Херсона решили не подвергать свою жизнь опасности и уехали, многие остались. Я вижу это по чату обсуждений в своем Telegram-канале, где люди обращаются за гуманитарной помощью. Больше всего опасений у нас вызывают нетранспортабельные пенсионеры», – отметил собеседник. – «Заботу о них на себя взяли, в основном, соседи. Остались родители нетранспортабельных детей, которые могут жить только в условиях стационара. В связи с этим мы передали в детскую клиническую больницу Херсона подгузники, продукты и медикаменты. Отказалась уезжать и часть медиков, которые просто не смогли оставить прикованных к аппаратам пациентов. Теперь все они нуждаются в защите военных и комендатуры».

«Настрой у местного населения разный. Одни готовы защищать себя и город, говорят: «Дайте оружие, встану с военными плечом к плечу!». Есть те, кто начинает немного паниковать, искренне удивляясь, почему город на военном положении не живет по законам мирного времени», – иронично замечает Кастюкевич.

Он также подтвердил случаи мародерства в городе. «Военное время лучше любого лакмуса высвечивает все человеческое нутро, показывая, кто есть кто. Казалось бы, земляки. Один город. Один народ. Но одни мародерят, в то время как другие остаются и каждый день, рискуя собственной жизнью, спасают других», – добавил собеседник.

Парламентарий также рассказал, что в городе продолжают работать службы экстренной помощи, больницы, ряд аптек, магазинов и заведений общепита. «Те, кто выехал, рассчитывают на скорое возвращение. Лишь единицы говорили нам, что хотят жить в другом регионе России. Мы вместе с ними ждем, когда сможем помогать им с вещами и переездом, но уже в обратную сторону, домой», – резюмировал Кастюкевич.