Власти Херсонской области опровергли слух об обязательной эвакуации с правого берега Днепра

Врио губернатора Херсонской области опроверг информацию об эвакуации с правого берега Днепра тех, кто не хочет уезжать

Принудительной эвакуации нежелающих уезжать с правого берега Днепра не будет, сообщил в эфире телеканала «Крым-24» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо отметил, что на правый берег Днепра в Херсонской области будет продлено ограничение на въезд, чтобы население смогло эвакуироваться на левый берег. По его мнению, эти логистические потоки через Днепр дадут возможность большему количеству людей выйти из зоны возможных сражений, передает ТАСС.

Врио губернатора указал, что в данный момент правый берег Днепра покинули более 70 тыс. человек. Он рассказал, что люди звонят в кол-центр, говорят о том, что они хотят переправиться на левый берег, однако у многих людей свои лодки.

Сальдо также заверил, что на сегодняшний день в Херсонской области хватает и продуктов, и медикаментов.

Ранее сообщалось, что диверсанты попытались атаковать Днепровское РОВД в Херсоне, они намеревались захватить оружие, подозреваемые смогли выстрелить из гранатомета.