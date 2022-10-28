В Херсонской области завершили эвакуацию мирного населения

Власти Херсонской области объявили об окончании эвакуации с правобережья Днепра

Организованная эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области закончена, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, отправка мирного населения с линии обстрелов закончилась, эвакуация была добровольной, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, чтобы защититься и отбить атаки в черте города.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».

До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и бронетехнике.