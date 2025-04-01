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Подлодка ТОФ погрузилась на максимальную глубину в Японском море
Подлодка «Уфа» ТОФ успешно выполнила глубоководное погружение с проверкой систем
Экипаж дизель-электрической подводной лодки ТОФ «Уфа» провел глубоководное погружение в Японском море, проверив работу всех механизмов и систем, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Экипаж подводной лодки «Уфа» Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно выполнил глубоководное погружение, достигнув максимальной глубины в Японском море, сообщает ТАСС. В ходе погружения экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна. Была отработана методика управления подводной лодкой на больших глубинах, что является частью боевой подготовки.
После успешного завершения подводной части упражнения экипаж всплыл в надводное положение и продолжил выполнение запланированных мероприятий. «Уфа» продолжила исполнение задач в рамках плана боевой подготовки Тихоокеанского флота. Спасательное судно «Игорь Белоусов» обеспечивало выполнение задачи во время погружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море . Дата приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа» была названа в ноябре 2022 года . Россия начинает возрождение полноценного океанского флота .