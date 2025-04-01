  • Новость часаКитай призвал к «приемлемому для всех сторон» мирному соглашению по Украине
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    Трамп пугает Китай и Индию «иранскими» санкциями за российскую нефть
    Рябков: США решили пришпорить натовскую лошадь
    Ле Пен назвала запрет на ее участие в выборах «черным днем» демократии Франции
    Ученые: Радиация ускорила эволюцию животных в Чернобыле
    Захарова: Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
    Медведев обвинил Париж в стремлении устранить Ле Пен перед выборами
    Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен назвала его идиотом
    Зурабишвили призвала создать «платформу сопротивления»
    США ударили по авиабазе хуситов в Сане
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 06:15 • Новости дня

    Подлодка ТОФ погрузилась на максимальную глубину в Японском море

    Подлодка «Уфа» ТОФ успешно выполнила глубоководное погружение с проверкой систем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки ТОФ «Уфа» провел глубоководное погружение в Японском море, проверив работу всех механизмов и систем, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Экипаж подводной лодки «Уфа» Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно выполнил глубоководное погружение, достигнув максимальной глубины в Японском море, сообщает ТАСС. В ходе погружения экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна. Была отработана методика управления подводной лодкой на больших глубинах, что является частью боевой подготовки.

    После успешного завершения подводной части упражнения экипаж всплыл в надводное положение и продолжил выполнение запланированных мероприятий. «Уфа» продолжила исполнение задач в рамках плана боевой подготовки Тихоокеанского флота. Спасательное судно «Игорь Белоусов» обеспечивало выполнение задачи во время погружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море . Дата приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа» была названа в ноябре 2022 года . Россия начинает возрождение полноценного океанского флота .

    31 марта 2025, 10:10 • Новости дня
    Американский броневик вытащили из болота в Литве
    Американский броневик вытащили из болота в Литве
    @ Valdemar Doveiko/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский броневик вытащили из болота в Литве, на это потребовалось шесть дней, задействованы были две спасательные машины и два бульдозера.

    Американский броневик М88 «Геркулес», утонувший на полигоне Пабраде в Литве, был извлечен из болота через шесть дней после начала спасательной операции, передает LRT. Министр обороны Литвы Довиле Шакалинене сообщила, что операция завершена, в ней участвовали две машины М88 и два бульдозера, которые помогли закрепить технику.

    В ночь на понедельник был зафиксирован второй трос, и операция началась около 2.45 утра, а завершилась в 4.30. На месте происшествия работают американские следователи и военная полиция Литвы. Детальную информацию о происшествии пока не разглашают.

    Министр подчеркнула, что за шесть дней целью было проведение поисково-спасательной операции. Это были учения армии США, и командир операции отвечал за планирование и действия, предпринятые в ходе учений. Как случился инцидент, станет известно позже по результатам расследования.

    Шакалинене также отметила, что в кризисный момент союзники показали, что работают как одна команда, и благодарила всех, кто предложил поддержку и помощь.

    На пятый день операции по извлечению американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules из литовского болота возникли новые трудности – шагающий земснаряд, доставленный, чтобы размыть грязь, также застрял в трясине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что целый экипаж американской боевой машины внезапно исчез в Литве, прямо рядом с белорусской границей – и уже звучат подозрения о том, что за этим якобы может стоять Россия. На самом деле перед нами, скорее всего, трагическая случайность. Винить за которую, однако, можно только тех, кто зачем-то отправил американских военных за тысячи километров от дома, в Прибалтику.

    Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщала, что заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о гибели исчезнувших в Литве солдат США преждевременно.

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    31 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
    Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен, лидеру партии «Национальное объединение», по делу о парламентских ассистентах, передает ТАСС. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два года она должна будет провести с электронным браслетом и еще два года назначены условно.

    Кроме того, Ле Пен обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Из-за немедленного поражения в избирательных правах сроком на пять лет, Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, считает телеканал BFMTV.

    Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил недовольство решением суда, заявив, что приговор ударил не только по Марин Ле Пен, но и по демократии Франции в целом. Он отметил: «Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен, но и сама французская демократия».

    Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза. Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Нефть начала колебания на фоне заявлений Трампа о возможных санкциях против России
    Нефть начала колебания на фоне заявлений Трампа о возможных санкциях против России
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Нефтяной рынок колеблется, так как трейдеры оценивают угрозу президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против российской нефти, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине.

    Нефть на мировых рынках демонстрирует волатильность на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных санкциях против российской нефти, сообщает Bloomberg.

    Трамп, находясь на борту Air Force One, заявил журналистам, что не думает, что Владимир Путин «нарушит свои обещания», что несколько смягчило его более ранние заявления о намерении ввести «вторичные тарифы» против России, если соглашение о прекращении огня на Украине не будет достигнуто.

    Контракт на нефть Brent на июнь остался практически без изменений, немного ниже 73 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate торговалась около 69 долларов. Трамп угрожает ввести так называемые ответные американские пошлины на импорт из других стран в течение недели, что может вызвать дальнейшую волатильность на рынке. Издание пишет, что Россия, являясь одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, играет значительную роль, и любые попытки наказать Путина могут иметь значительные последствия для мирового нефтяного рынка.

    Аналитик Gao Jian из Qisheng Futures Co. выразил сомнения, будут ли тарифы реализованы или останутся лишь «жесткими разговорами», учитывая масштаб российской торговли нефтью. В марте экспорт нефти из России достиг пятимесячного максимума, несмотря на санкции США против флота танкеров страны. Трамп также заявил NBC, что введет санкции, если соглашение по Украине не будет достигнуто и если это будет «вина России».

    Накануне Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

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    31 марта 2025, 14:59 • Новости дня
    Shaman отказали в регистрации знака «Я русский» из-за алкоголя и национальности

    Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкоголя

    Shaman отказали в регистрации знака «Я русский» из-за алкоголя и национальности
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роспатент отказал певцу Shaman (Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский» на алкоголь и еще 17 категорий товаров, усмотрев в этом обозначении возможное оскорбление чувства достоинства россиян.

    Роспатент отказал в регистрации товарного знака для алкоголя «Я русский» певцу Shaman, сообщает «Газета.Ru».

    Указанное обозначение, по мнению экспертов, может быть воспринято как оскорбительное, так как связывает национальность с употреблением алкоголя.

    Роспатент отметил, что регистрация подобных обозначений противоречит общественным интересам. Дополнительно было указано на сходство товарного знака с «Русской водкой», права на который имеют несколько отечественных производителей.

    Представители Shaman, чье настоящее имя Ярослав Дронов, заявили, что целью заявки была защита названия его песни «Я русский» от коммерческого использования другими лицами. Однако специалисты Роспатента считают, что обозначение не отвечает критериям товарного знака, так как не позволяет индивидуализировать товары и выделить производителя.

    Ранее певец Shaman подал в Роспатент две заявки на товарный знак 12 октября 2024 года, планируя использовать бренд для разнообразных товаров и услуг, включая водку, кафе и рестораны, косметику, одежду, ювелирные изделия и даже медицинские товары. Роспатент отказался регистрировать товарный знак «Я русский» по заявке Ярослава Дронова.

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    31 марта 2025, 11:51 • Новости дня
    Путин поздравил Военную академию материально-технического обеспечения с юбилеем

    Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения с юбилеем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил с 125-летием Военную академию материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, отметив вклад ее воспитанников в развитие обороноспособности страны, сообщает Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Владимир Путин направил поздравительное послание командованию и личному составу Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева по случаю 125-летия учебного заведения.

    В своем обращении президент отметил, что история академии началась в 1900 году с основания Интендантского курса в Петербурге. Это было первое в России военно-учебное заведение, готовившее офицеров и чиновников Интендантского ведомства.

    «За минувшее время академия прошла большой, достойный путь, выросла в крупный образовательный, научный центр. Вы по праву можете гордиться многими поколениями талантливых профессоров и преподавателей и, конечно, знаменитыми выпускниками, среди которых известные ученые, военные и гражданские специалисты, видные государственные и общественные деятели», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что нынешние воспитанники академии продолжают традиции, внося весомый вклад в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. Он отметил их профессионализм и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции.

    В завершение президент выразил уверенность в том, что личный состав академии будет продолжать успешно решать поставленные перед ним задачи, пожелав успехов и всего наилучшего.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и ветеранов с Днем войск национальной гвардии.

    Также Путин поздравил 140-ю и 38-ю гвардейские зенитные ракетные бригады и 89-й гвардейский саперный полк с получением звания «гвардейских» за проявленный героизм и мужество в защите Отечества.

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    31 марта 2025, 18:31 • Новости дня
    Ученые: Радиация ускорила эволюцию животных в Чернобыле
    Ученые: Радиация ускорила эволюцию животных в Чернобыле
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены уникальные адаптационные признаки у животных под воздействием радиации, включая эволюционное преимущество темной окраски чернобыльских лягушек.

    Испанские исследователи обнаружили, что чернобыльские лягушки приобрели темную окраску благодаря повышенному содержанию меланина, что обеспечивает им защиту от радиации и повышает их шансы на выживание, передает «Газета.Ru».

    Американские ученые выявили у чернобыльских волков уникальную устойчивость к раковым заболеваниям, несмотря на постоянное радиационное облучение, в шесть раз превышающее безопасный для людей уровень. Также у местных собак обнаружены специфические генетические мутации, которые отсутствуют у их сородичей за пределами зоны отчуждения.

    Птицы, обитающие в зоне, выработали повышенный уровень антиоксидантной защиты. В то время как у домашних животных, находившихся в зоне после аварии, фиксировались опасные мутации, чернобыльская фауна демонстрирует исключительные случаи адаптации. Специалисты отмечают, что, хотя радиация способна не только уничтожать, но и стимулировать эволюцию, такие адаптации остаются скорее редкостью, чем нормой.

    Ранее исследование сотрудников Миссурийского университета в Колумбии показало, что обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки могут стать распространителями мутантных генов среди своих сородичей по всей Европе.

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    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    31 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Установлена личность стрелявшего в Мурманске

    Стрелявшим с крыши дома в Мурманске оказался спасатель Владислав Завгородний

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, устроивший стрельбу с крыши дома в Мурманске, оказался сотрудником Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, он сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщили в экстренных службах.

    Вечером в воскресенье в Мурманске произошла стрельба с крыши одного из домов. Стрелявшим оказался Владислав Завгородний, сотрудник ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». В экстренных службах города сообщили, что Завгородний находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

    Мотивы его поступка пока не установлены, но правоохранительные органы продолжают расследование.

    Ранее в Мурманске произошла стрельба, устроенная неизвестным с крыши дома, который стрелял по машине ППС.

    Сообщалось, что сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали злоумышленника.

    В результате действий мужчины, устроившего стрельбу, никто не пострадал.

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    31 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен назвала его идиотом

    Фицо заявил, что Урсула фон дер Ляйен отругала его за пошлины

    Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен назвала его идиотом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за неурегулированный вопрос с пошлинами во время его визита в США.

    Во время пресс-конференции Роберт Фицо рассказал, что якобы получил упреки от Урсулы фон дер Ляйен за то, что не смог урегулировать вопрос с пошлинами во время визита в США. Он отметил, что беседа касалась первой темы – пошлин, которые обрушатся на Словакию. Фицо рассказал, что фон дер Ляйен якобы отругала его за провал переговоров с президентом США, передает РИА «Новости».

    «Нормально меня ругала полчаса, что я полный идиот. Я же все-таки там был, я же говорил с Маском, и я не устроил это для всего мира», - сказал Фицо.

    Он также отметил, что 2 апреля ожидается большой сюрприз в виде новых пошлин от Трампа, которые затронут Францию, Германию и Китай. Он выразил недовольство тем, что некоторые СМИ обвиняют его в этом, хотя на встрече с Трампом присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) Фицо добавил, что надеется на понимание шутки со стороны Урсулы фон дер Ляйен, но выразил опасение, что словацкие СМИ и оппозиция не восприняли ее должным образом.

    Премьер-министр также планирует обсудить с производителями автомобилей в Словакии возможные последствия новых пошлин и развитие ситуации в ближайшее время.

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Напомним, Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

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    31 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Северная Корея закрылась от иностранных туристов

    Власти КНДР приостановили прием иностранных туристов

    Tекст: Вера Басилая

    Северная Корея временно приостановила прием иностранных туристов из-за публикаций, формирующих негативное восприятие страны, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

    Власти Северной Кореи приняли решение приостановить зарубежный туризм из-за негативных отзывов в социальных сетях. Это решение отражает беспокойство Пхеньяна относительно негативного восприятия страны, которое формируется благодаря публикациям в соцсетях влиятельных лиц среди таких посетителей, передает «Газета.Ru».

    Известно, что въезд туристов был приостановлен в особую экономическую зону Расон. Научный сотрудник Корейского института национального объединения О Кен Соб отметил, что после открытия туристической зоны иностранцы делились подробностями о жизни в Северной Корее и раскрыли аспекты устройства общества и режима.

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце декабря прошлого года подчеркнул необходимость развития туризма в стране, обозначив его как один из двигателей экономического роста.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия активно развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма.

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    31 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Меркурис: Трамп поторопился с началом переговоров по Украине

    Британский аналитик Меркурис: Трамп начал переговоры по Украине преждевременно

    Меркурис: Трамп поторопился с началом переговоров по Украине
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британский аналитик Александр Меркурис считает, что американский президент Дональд Трамп ошибся, начав переговоры по Украине до решающего прорыва российских войск.

    Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что Трамп допустил ошибку, начав переговоры по Украине слишком рано. Меркурис считает, что украинское общество еще не до конца осознало угрозу, которую представляет мощное наступление российских войск, передает РИА «Новости».

    «Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец, собрались с мыслями и согласились на переговоры. Главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот процесс раньше, чем это произошло», – подчеркнул аналитик.

    По мнению Меркуриса, западное общество также допускает ошибку, воспринимая временные остановки и перегруппировки российских войск как тупик. «Это не тупик. Война идет в пользу России, но люди этого не признают», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают идеи по украинскому урегулированию и восстановлению двусторонних отношений, которые были серьезно испорчены предыдущей администрацией США.

    Напомним, президент США заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Кроме того, американский лидер пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    31 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    Названы новшества для российских водителей с 1 апреля
    Названы новшества для российских водителей с 1 апреля
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Апрель принесет российским автомобилистам новые штрафы за иностранные права, снижение доступности автокредитов и повышение цен на сервисное обслуживание.

    Как сообщает Газета.Ru, с 1 апреля в России начнут действовать новые штрафы для иностранцев, которые более года назад получили вид на жительство или гражданство и до сих пор используют иностранные водительские удостоверения. Штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей. Исключение сделано для белорусов и граждан России с белорусскими удостоверениями. До 1 апреля действовал режим упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские, но им воспользовались лишь 400 тыс. человек. Теперь обмен будет возможен только после успешной сдачи экзаменов в автошколе.

    В апреле Центробанк России начнет устанавливать макропруденциальные лимиты для выдачи автокредитов. Это ограничит доступность рискованных займов для граждан и может привести к снижению закредитованности. По словам экспертов, это может сократить количество доступных кредитных программ, что заставит покупателей активнее рассматривать покупку автомобилей с пробегом.

    Согласно прогнозам, в апреле также ожидается рост цен на автомобили и одновременно продолжение скидок от некоторых автокомпаний. Так, некоторые китайские бренды уже объявили о повышении цен с 1 апреля на 60 тыс. рублей. Тем не менее скидки будут сохраняться до середины лета, но сужаться по объему и разнообразию.

    Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что с начала апреля ожидается увеличение спроса на услуги шиномонтажа, что приведет к их удорожанию на 15–30% в зависимости от диаметра колес. Это связано с инфляцией, повышением стоимости оборудования и необходимостью увеличения зарплат.

    С 17 апреля изменятся тарифы ОСАГО для мотоциклистов: теперь будет учитываться мощность двигателя и возраст-стаж водителя. Также в апреле вступает в силу мораторий на штрафы для мусоровозов, нарушивших нормы перевеса, на три года, чтобы избежать угрозы банкротства перевозчиков.

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    31 марта 2025, 09:54 • Новости дня
    Могилу военкора «Известий» Федорчака осквернили в Крыму

    Вандалы подожгли могилу военкора Федорчака и трех бойцов СВО в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    На кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции, сообщил глава Нижнегорского района республики Антон Кравец.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале главы Нижнегорского района, инцидент произошел ночью на кладбище поселка городского типа Нижнегорский в Крыму. Вандалы подожгли могилу военного корреспондента газеты «Известия» Александра Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, а также могилы еще троих участников СВО.

    Глава Нижнегорского района Антон Кравец сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства, причины и личности причастных к акту вандализма.

    Напомним, военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине. Похороны военкоров прошли в выходные.

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    31 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Захарова: Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
    Захарова: Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России готовит жесткий ответ на высылку трех дипломатов из Молдавии, которая продолжает антироссийскую политику, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Россия готовит адекватный жесткий ответ на высылку трех своих дипломатов из Кишинева. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, подчеркнула, что российское посольство в Молдавии действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и не вмешивается во внутренние дела страны. Действия молдавского руководства не останутся без последствий, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

    Захарова также заявила, что решение молдавских властей является частью антироссийского курса, направленного на разрушение исторически сложившихся российско-молдавских отношений. По словам дипломата, такое поведение идет вразрез с настроем большинства граждан Молдавии, которые поддерживают отношения с Россией.

    Ранее власти Молдавии объявили о высылке трех российских дипломатов, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Российская сторона считает это решение необоснованным и вызванным политическими мотивами.

    Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата.

    Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.

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