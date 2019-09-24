Россия начинает возрождение полноценного океанского флота

После долгого перерыва Россия возобновляет строительство военно-морских кораблей, способных оперировать в дальней морской и океанской зоне и проецировать силу на удалённые районы Мирового океана. Что это будут за корабли, в каком количестве и на какие флота поступят - и какие сложности сопровождают эту работу?

Сообщение о планируемой закладке в 2020 году 22 кораблей и судов для ВМФ России (как и обнародованное месяцем ранее - о намеченной на тот же год передаче флоту шести подводных лодок) свидетельствует, что в России дан старт активному обновлению корабельного состава военно-морского флота. Наибольший интерес представляют планы по созданию боевых кораблей основных классов - подводных лодок, фрегатов, корветов и универсальных десантных кораблей (УДК).

Разберем эти планы подробнее.

Атомные ПЛ

Первым номером в перечне закладок и передач идут, разумеется, многоцелевые атомные подводные крейсера пр. 885М («Ясень-М»). В 2020 г. должна состояться закладка ещё двух (8-го и 9-го) и передача заказчику «Казани» и «Новосибирска». Чтобы сформировать из новейших АПКР две полноценных дивизии (2х6), по одной на Северном и Тихоокеанском флотах, и восстановить тем самым многоцелевую компоненту атомных подводных сил, необходимо заложить ещё три лодки. При наметившейся тенденции сдавать не менее двух заказов в год Севмаш сможет справиться с этой задачей к концу 2030 года, а через шесть лет можно будет сформировать ещё две дивизии.

При этом следует обратить внимание на обстоятельство, связанное с Севмашем. Одним из принципов эффективного кораблестроения является его непрерывность.

Во избежание утраты компетенций, после спуска корабля на воду на освободившемся стапеле должен быть незамедлительно заложен следующий.

В настоящий момент на СМП строится 13 подводных крейсеров, в числе которых 5 РПКСН пр. 955А («Борей-А») и 6 АПКР пр. 885М. Закладка крайнего (но не последнего) «Борея-А» состоялась в конце 2016-го, «Ясеня-М» - в середине 2017 г.

В результате образовалось окно (брешь) размером 2,5-4 года, которое с интервалом в семь лет (цикл строительства как 885М, так и 955А), т.е. где-то в 2024 г., должно повториться в сдаточном графике Севмаша. Сможет ли руководство СМП (а также ОСК и Минобороны) заполнить этот пробел - большой вопрос.

Неатомные ПЛ

На Адмиралтейских верфях в 2020 г. заложат три больших неатомных (дизель-электрических) подводных лодки. Но, если по части двух ДЭПЛ пр. 636 (636.3) для Тихоокеанского флота никаких сюрпризов нет (о закладке «Магадана» и «Уфы», работы на которых уже начаты, сообщалось ранее), то сдвиг влево церемонии закладки 4-й ПЛБ пр. 677 на целых два года для современного российского кораблестроения - событие незаурядное. Этот сдвиг можно объяснить тем самым принципом непрерывности, о котором говорилось выше, поскольку в противном случае (без переноса сроков) в сдаточном графике АВ образовалась бы двухгодичная брешь.

Адмиралтейские верфи, одно из лучших предприятий отечественного судпрома, уже давно вышли на темп сдачи в две лодки в год, а по срокам постройки НАПЛ (около двух лет) превосходят зарубежных конкурентов. Единственное, чего не хватает верфям - это заказов с воздухонезависимой энергетической установкой, которые позволили бы АВ стать мировым лидером в данном сегменте рынка вооружений. Но даже сейчас верфи приносят ВМФ России неоценимую пользу. В перспективе же при достигнутом темпе сдачи они смогут приблизительно за 12 лет не только обновить, но и усилить неатомные подводные силы всех четырёх флотов.

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Речь идёт о программе-минимум: одна бригада на СФ (шесть ПЛ пр. 677); две бригады на ТОФ (6/6 пр. 636/677) с базированием во Владивостоке и на Камчатке с учётом дисбаланса сил на Дальнем Востоке (у Японии 19 НАПЛ, у Южной Кореи 16, у Китая 55).

Кроме того, по одной бригаде 677 на БФ и в Тартусе. На Балтийском флоте - для парирования возросшей активности ВМС стран НАТО на Балтике, в Сирии - для обеспечения самодостаточности подводной компоненты оперативного соединения в Средиземном море, относящегося к ЧФ, и купирования неудобств, связанных с требованиями статьи 12 конвенции Монтрё.

Фрегаты

К сожалению, намеченные к закладке на Северной верфи «два модернизированных фрегата пр. 22350» - не океанские 22350М полным водоизмещением около 8000 тонн, а только улучшенные «Горшковы» (5400 тонн) с тремя пусковыми установками УКСК для 24 (3х8) ударных ракет - такие же, как заложенные 23 апреля с.г. «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Работа над созданием 22350М находится на стадии эскизного проектирования, а резка первой стали для головного корабля состоится не ранее 2021 г. Тем не менее, удвоение серии 22350 (с четырёх до восьми единиц) является заметным шагом вперёд на пути восстановления надводных сил дальней морской зоны (ДМЗ).

В результате постперестроечного сокращения отечественный ВМФ остался практически без кораблей ДМЗ, классифицировавшихся тогда как «сторожевые». К моменту вступления в строй «Адмирала Григоровича» (2016) в боевом составе флота насчитывалось всего пять сторожевиков, три из которых относились к двум первым послевоенным поколениям (для сравнения: в начале 1991 года их было 47).

Первая попытка обновить и нарастить подкласс СКР прервалась на полпути - из-за санкционных недопоставок украинских газотурбинных агрегатов Черноморский флот получил лишь три из шести заложенных 11356 (серия вполне могла быть продолжена до 12 и более единиц). В настоящий момент на наших глазах осуществляется вторая попытка, которая обещает завершиться успехом. Для насыщения флотов необходимо заложить ещё минимум 10 фрегатов пр. 22350.

Корветы

Закладку новых корветов (после четырёхлетнего перерыва) можно смело отнести к хорошим новостям, если только речь не идёт о проекте 20386 - средоточием множества нелепостей с приставками «пере-», «недо-» и «чрез-». Среди них: 1) переразмеренность (3400 тонн полн.); 2) недовооружённость (штатный противокорабельный ракетный комплекс - «Уран», слабая гидроакустика); 3) «перегруз» драгоценного непроницаемого объёма корпуса подпалубным вертолётным ангаром; 4) переусложнённость главной энергетической установки («с частичным электродвижением»); 5) чрезмерная стоимость постройки (близкая к стоимости фрегата пр. 22350); 6) чрезмерная стоимость и сложность эксплуатации (связанной с содержанием дополнительных модулей с обслуживающим персоналом); 7) чрезвычайная уродливость внешнего вида; 8) перегруженность инновациями, процент которых делает запуск проекта в серию до завершения всесторонних испытаний и опытной эксплуатации головного корабля авантюрой чистой воды.

Одной из разумных альтернатив «революционному» 20386 является проверенный временем и освоенный производством базовый проект 20380, но с улучшенным радиотехническим вооружением. Сейчас в постройке находятся четыре таких корабля - два на Северной верфи и два на Амурском судостроительном заводе.

Главным недостатком улучшенного 20380 остаётся слабость ударного ракетного вооружения, представленного ПКРК «Уран» с боекомплектом из 8 лёгких дозвуковых ПКР тактического назначения 3М24, аналогичных американским «Гарпунам».

Другая альтернатива - корветы пр. 20385 (один проходит испытания, другой - на стапеле). Они вооружены ракетным комплексом «Калибр-НК», но у них есть другой изъян. Меньшая по сравнению с базовым проектом удельная мощность, обусловленная вынужденным применением той же ГЭУ (с коломенскими дизелями вместо попавших под санкции MTU), при большем водоизмещении (по разным данным, на 6-14%) должна привести к некоторому снижению скорости хода (ориентировочно на один-два узла). Очевидно, решить проблему можно путём форсирования мощности агрегата 1ДДА12000 - разумеется, в том случае, если флот выдаст Коломенскому заводу техническое задание на соответствующую ОКР.

УДК

При ознакомлении с анонсом закладки в Керчи в мае 2020 г. двух универсальных десантных кораблей бросаются в глаза два не совсем понятных момента. Во-первых, формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на проектирование корабля должно быть закончено до конца текущего года (что подтверждается прошлогодним годовым отчётом ОСК, где в 2019 г. предусматриваюся лишь работы по обоснованию облика УДК). Таким образом, на разработку и утверждение технического или эскизно-технического проекта (необходимое условие для начала постройки) остаётся не более пяти месяцев - задача совершенно невыполнимая.

Во-вторых, озвученные технические характеристики намеченных к закладке УДК (15000 тонн, более 10 вертолётов) оставляют желать много лучшего. Все зарубежные аналоги имеют значительно большее водоизмещение: южнокорейский «Токто» - 19300 т, французский «Мистраль» - 22000 т, испанский «Хуан Карлос I» - 27500 т, недавно спущенный на воду итальянский «Триест» - 33000 т, не говоря о 40000-45000-тонных американских и строящихся китайских гигантах. Россия как великая морская держава просто не имеет права пропустить вперёд себя не только США и Китай, но и Францию, Корею, Италию, Австралию, Испанию, Турцию и Египет.

Можно допустить, что универсальными десантными кораблями были ошибочно названы десантные вертолётные корабли-доки (ДВКД), проект одного из которых был представлен на «Армии-2015». Однако, при близком к «керченским» УДК водоизмещении (14000 тонн) он предполагал, как и положено ДВКД, базирование малочисленной авиагруппы (4-6 Ка-27 и Ка-52К).

Заключение

Не менее важно и другое. Руководящий состав Минобороны и ОПК начинает мыслить не отдельными кораблями, а группировками однотипных кораблей. Так, в упоминавшемся выше годовом отчёте ОСК в перечне работ по строительству кораблей и судов, планируемых на 2019 г., словосочетания «для формирования группировок» и «для усиления группировки» встречаются пять раз. Иначе говоря, есть надежда, что долгосрочная Программа военного кораблестроения (другими словами - программа создания полноценного океанского ВМФ) рано или поздно будет реализована.