«Севмаш» пообещал передать в ВМФ в 2020 году четыре атомных подлодки

Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что атомную лодку «Казань» передадут в Военно-морской флот России в 2020 году.

«Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом», – сказал Будниченко, передает РИА «Новости».

Заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко сообщил, что в 2020 году «Севмаш» должен отдать в ВМФ атомную подлодку спецназначения «Белгород», стратегическую подлодку проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

«В рамках Форума «Армия-2019» мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух «Ясеней-М» и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два «Борея-А», – отметил Криворучко.

23 августа источник в ОПК сообщал, что в 2020 году «Севмаш», согласно контрактам, должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852 и две дизель-электрические подводные лодки.