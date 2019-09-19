Для ВМФ в 2020 году заложат рекордное число кораблей

Судостроители в 2020 году заложат 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ, сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Следующий год должен стать рекордным по количеству заложенных для Военно-морского флота боевых и вспомогательных единиц. На судостроительных верфях в различных регионах страны, в том числе в Крыму, планируется заложить в общей сложности 22 надводных корабля и катера, многоцелевых атомных и дизель-электических подводных лодки, а также судна вспомогательного флота», – передает ТАСС слова одного из источников.

Другой источник подчеркнул, что в список планируемых к закладке в 2020 году кораблей впервые в истории включены два универсальных десантных корабля, которые будут заложены в Крыму на заводе «Залив».

Напомним, 11 сентября источники в кораблестроительной отрасли рассказали, два УДК водоизмещением до 15 тыс. тонн «впервые в истории России» собираются заложить на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в следующем году.

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