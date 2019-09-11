Озвучены планы по созданию вертолетоносцев в Крыму

Источники в кораблестроительной отрасли рассказали, когда на судостроительном заводе «Залив» в Крыму планируют заложить универсальные десантные корабли.

Два УДК водоизмещением до 15 тыс. тонн «впервые в истории России» собираются заложить в следующем году, сказал источник ТАСС.

Российский флот, как ожидается, получит головной корабль прежде, чем подойдет к концу действующая госпрограмма вооружений, до конца 2027 года.

Второй источник уточнил, что УДК заложат в мае. Ожидается, что они смогут нести на борту свыше 10 вертолетов. Кроме того, их оснастят большой доковой камерой для десантных катеров.

По словам источника, завершается работа над техническим проектом. После этого будет заключен контракт на постройку УДК.

Официального подтверждения информации не поступало.