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Какие корабли нужны России вместо «Мистралей»

Российский «Мистраль» должен превзойти свой французский аналогФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Российский флот может пополниться вертолетоносцами типа «Мистраль» собственного производства уже к 2025 году. При этом эксперты и флотоводцы в унисон заявляют, что по своим характеристикам российский корабль должен быть лучше, чем его французский аналог. В чем именно может заключаться его превосходство?  Подробности...
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Как Украина обманывала Россию

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Неожиданное признание прозвучало в Киеве – власти Украины, оказывается, много раз обманывали Россию. Что и послужило причиной сегодняшнего кризиса в отношениях наших двух стран. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самые крупные примеры обмана России Украиной – которые в итоге принесли гигантские убытки самому Киеву. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

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            Какие корабли нужны России вместо «Мистралей»

            Российский «Мистраль» должен превзойти свой французский аналог   9 июня 2019, 10:06
            Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
            Текст: Алексей Нечаев

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            Российский флот может пополниться вертолетоносцами типа «Мистраль» собственного производства уже к 2025 году. При этом эксперты и флотоводцы в унисон заявляют, что по своим характеристикам российский корабль должен быть лучше, чем его французский аналог. В чем именно может заключаться его превосходство?

            У России появятся долгожданные универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль». Как сообщило в среду «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники, проектирование кораблей назначено на 2020 год. Также сообщается, что ВМФ намерен заказать два таких корабля, один из которых будет передан в распоряжение флота в 2025 году.

            По данным СМИ, проектно-конструкторские бюро представят собственные проекты корабля, лучший из которых будет отобран на конкурсной основе. Предполагается, что каждый такой корабль должен нести от 12 до 16 вертолетов.

            При этом данный вертолетоносец – не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

            Напомним, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

            Предполагалось, что первый корабль – «Владивосток» – Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине и введения санкций против России тогдашний президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

            Позже оба «Мистраля» был проданы Египту, а сумма сделки составила 950 млн евро. Но для России это не стало особым огорчением. В сентябре 2015 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что из-за удешевления рубля Россия получила после отмены сделки по «Мистралям» вдвое больше, чем платила.

            Однако вопрос о том, нужны ли России вертолетоносцы, остается по сей день открытым, причем дискуссия по этой теме ведется на самом высоком уровне: как среди адмиралов и флотоводцев, так и среди топ-чиновников.

            Еще в августе 2018 года Денис Мантуров заявлял, что вместо «Мистралей» Россия должна строить универсальные десантные корабли (УДК), способные нести вертолеты. В то же время в ОСК придерживались иного мнения.

            Напомним, что вертолетоносец является разновидностью авианосцев, предназначенной для несения на борту вертолетов, а также самолетов вертикального взлета и посадки. При этом данный класс кораблей делится на две категории: противолодочные крейсеры-вертолетоносцы и десантные вертолетоносцы.

            В свою очередь, крейсеры-вертолетоносцы, которые активно строили Франция, Италия, Великобритания и СССР, зачастую располагают увеличенной численностью авиагруппы, зенитными и противокорабельными ракетными комплексами, а также артиллерийским вооружением, вследствие чего эксперты не относят данный класс кораблей к «чистым» вертолетоносцам.

            А вот к десантным вертолетоносцам относятся корабли, у которых единственным средством высадки десанта являются вертолеты. Именно они наиболее подходят под определение «чистых». Однако в ходе их применения выяснилось, что они не способны высаживать необходимое количество десанта в одной волне, а также не имели достаточных средств защиты, поэтому их строительство может быть прекращено в пользу вертолетоносных кораблей-доков и УДК.

            Кроме того, по мнению экспертов, «чистые» вертолетоносцы типа «Мистраль», несмотря на заявления президента ОСК, не годятся и на роль экспедиционных кораблей.

            «Когда мы говорим об экспедиционном корабле, мы имеем в виду корабль в составе корабельно-ударной группировки. В основном это корабли дальней морской зоны или заокеанской зоны, когда отдельные эскадры выходят в дальний поход для решения тех или иных задач. Корабли, которые подбираются в эту группировку, должны иметь схожие характеристики по ходу и автономности плавания, чтобы не получилось так, что из-за самого медленного корабля вся эскадра двигается на низких скоростях, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

            По его словам, корабли типа «Мистраль» абсолютно не подходили для решения подобных задач.

            «Во-первых, потому что они медленные. Во-вторых, в случае большой волны, их можно просто опрокинуть. Там не было нормальных гребных винтов, позволяющих нормально маневрировать в океане», – добавил собеседник.

            «Кроме того, вертолетоносец в чистом виде сам себя защищать не может, в то время как универсальный десантный корабль – может. Он способен перевозить не только подразделения морской пехоты с бронетехникой, но и имеет в своем составе оборонительное оружие и оружие огневой поддержки: ПВО, а также ракетные и артиллерийские системы, которые работают при поддержке вертолетов», – продолжил эксперт.

            «Что касается слов главы ОСК о якобы необходимости достраивать экспедиционные корабли – это его личное пожелание. Но ВМФ виднее. Потому командование, исходя из тех задач, которые перед ним стоят, заказывает соответствующие корабли», – заключил Леонков.

            В свою очередь экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов также провел параллели между «Мистралем» и тем кораблем, который должен появиться в России.

            «Мистраль» – это консервная банка, которая что-то в себе несет, но ничего отразить не может.

            Однако «Мистрали» хороши тем, что у них нет громоздких дизелей, турбин и машинного отделения. Электродвижение – это перспектива. Если наши тоже будут с электродвижением, это освободит много помещений для десанта, обеспечит вместимость», – сказал Комоедов газете ВЗГЛЯД.

            При этом, по словам адмирала, России «нельзя идти по пути однозначности или похожести», нам нужен свой вариант корабля с широким набором характеристик, который будет выгодно отличаться в том числе от своих советских предшественников.

            «Мы уже проходили этот путь в советское время. У нас были типы танкодесантных кораблей «Иван Рогов», которые могли брать и корабли на воздушной подушке, и четыре–пять вертолетов сверху. Но конструкторское решение нужно было исполнять лучше», – напоминает Комоедов.

            «Современный УДК должен быть авиационно вооружен, у него должны быть вертолетный десант и мощная огневая поддержка, а также средства обработки уреза воды. Кроме того, он должен быть кораблем-доком: то есть погружаться и всплывать, а также брать водоизмещающие корабли или же корабли на воздушной подушке», – продолжил экс-командующий ЧФ РФ.

            При этом Комоедов призвал к решению задач практического плана.

            «Мы вроде бы и морская держава, но у нас из родных океанов есть только Ледовитый, а все остальные для нас чужие.

            НАТО господствует в океанах и слева, и справа от России.

            Потому давайте уж трубку пониже, дым пожиже, и попробуем собирать корабли для решения задач во внутренних и прилегающих морях, а не для дальних зон океана», – заключил Комоедов.

            Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов тоже считает, что для успешного десантирования на берег корабли нового типа должны обладать тем набором характеристик, который отсутствует у «Мистралей».

            «Если мы высаживаем десант, то у нас должны быть на корабле средства противовоздушной обороны, артиллерия и ракеты, а также средства подавления сил противника на берегу, потому что десант может высадиться только тогда, когда завоевано господство на территории», – сказал Святашов газете ВЗГЛЯД.

            При этом эксперты разошлись во мнениях о том, успеет ли Россия построить корабли в обозначенные сроки.

            «Я думаю, что закончить постройку к 2025 году России будет сложновато, потому что до настоящего времени мы не построили ни одного корабля первого ранга, ни одного крейсера. Мы только модернизируем атомный корабль «Петр Великий» и ввели в строй ракетный крейсер «Маршал Устинов» и гвардейский крейсер «Варяг» (не путать с одноименным авианесущим крейсером, который впоследствии был продан Китаю – прим. ВЗГЛЯД). Но это крейсеры с другим вооружением», – говорит Святашов.

            В то же время Комоедов считает, корабли могут быть готовы в срок.

            «Самое главное в любом корабле – это вооружение, его стыковка, размещение на корабле, испытания совместимости и так далее. Если все эти системы успеют подготовить – тогда и корабли вовремя сдадут», – резюмировал адмирал.


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