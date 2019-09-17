Минпромторг раскрыл сроки появления аналогов вертолетоносцев на вооружении России

Аналогичные вертолетоносцам корабли включены в госпрограмму вооружений до 2027 года, рассказал в кулуарах форума «Нева-2019» замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев.

Ему был задан вопрос о том, внесено ли в госпрограмму вооружений создание вертолетоносца для ВМФ.

«Создание УДК для ВМФ внесено в госпрограмму вооружений, работа по его созданию ведется в плановом режиме», – ответил Рязанцев, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщалось, универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», будут проектироваться в России с 2020 году. Первый из двух таких кораблей, который закажет ВМФ России, планируется получить уже в 2025 году.