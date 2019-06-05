Стали известны подробности разработки первого российского «Мистраля»

Универсальные корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году; первый корабль, который закажет ВМФ, планируется получить уже в 2025 году, сообщил информированный источник.

Источник рассказал, что «в 2020 году планируется передать техзадание на разработку универсальных кораблей-доков, аналогичных «Мистралям», передает РИА «Новости».

Будут заказаны два корабля, «первый из которых будет передан (ВМФ) ориентировочно в 2025 году».

Отмечается, что на конкурсной основе выберут лучший проект одного из российских проектно-конструкторских бюро. Предполагается, что каждый такой корабль будет способен нести 12-16 вертолетов.

Источник пояснил, что этот вертолетоносец – не экспедиционный корабль, о планах создания которого неоднократно заявлял президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Напомним, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Первый корабль – «Владивосток» – Франция должна была передать в ноябре 2014 года, но из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

В итоге эти «Мистрали» были проданы Египту.

В мае Рахманов заявлял, что России нужен вертолетоносец, отличный от проекта «Мистралей».

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