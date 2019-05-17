Глава ОСК заявил о необходимости для России вертолетоносцев, отличных от «Мистралей»

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что России нужен вертолетоносец, отличный от проекта «Мистралей».

«Мы извлекли для себя уроки всего того, что мы получили на «Мистралях». Повторять такой проект или этот проект бессмысленно, поскольку у этого парохода есть сколько недостатков, столько и достоинств», – заявил Рахманов в эфире радиостанции «Звезда», передает РИА «Новости».

Глава ОСК отметил, что России необходимо построить вертолетоносец, так как подобные суда помогают оперативно перебрасывать силы.

Рахманов в июне 2017 года сообщал, что строительство вертолетоносцев заложено в новую госпрограмму вооружений 2018–2025 годов и «они обязательно будут строиться».

Строившиеся во Франции для России «Мистрали» в итоге были проданы Египту. Париж мотивировал срыв сделки несогласием с политикой России на Украине.