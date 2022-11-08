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8 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 08:50  |  vz.ru
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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«Ситуация в городе непростая»: Как Херсон переживает украинскую угрозу

ВСУ более 180 раз за сутки ударили по Херсонской области РИА Новости
Последний теплоход с эвакуирующимися жителями Херсона отправился с правого берега Днепра на левый. По версии опрошенных газетой ВЗГЛЯД очевидцев, ВСУ пока близко к городу не подходят, накапливая резервы для наступления. Какова сейчас гуманитарная ситуация в Херсоне и к чему готовятся те, кто еще в нем остался?  Подробности...
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Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики

Сегодня снег не очень радует жителей Прибалтики Илья Питалев/РИА Новости
Жители Латвии и Эстонии предпринимают срочные меры для того, чтобы минимизировать проблемы, которые они ожидают от предстоящей зимы. Подталкивает их к этому резкий рост цен на электричество и отопление. Изменились не только потребительские предпочтения, но и само отношение к проживанию в своем государстве.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Никто уже не сделает Америку вновь великой

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Результат промежуточных выборов 8 ноября будет настолько промежуточным, что мало что изменит в ситуации неуклонного угасания американской мощи. Подробности...

Священник – это совесть воинского подразделения

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
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Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока, временно, максимальное количество мирных нужно отселить подальше от фронта. Потом мы все вернемся, и отстроим города, и восстановим удобства цивилизованной жизни. Подробности...
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    Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

    Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
    		   8 ноября 2022, 08:46
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы?

    Утечки о том, что, вопреки официальной позиции стран антироссийской коалиции, обсуждение дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины все-таки ведется, посыпались почти одновременно, как будто плотину прорвало. Иногда подобное говорит в пользу скоординированного характера акции - того, что «утечки» организовали намеренно

    Закоперщиком выступила лояльная правящей Демпартии США The Washington Post, одна из наиболее влиятельных газет Америки. По версии ее источников, Белый дом «в частном порядке» пытаются подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Москвой и отменить указ, которым он запретил самому себе обсуждать что-либо с российским президентом Владимиром Путиным. 

    В публикации преимущественно делового, но располагающего разветвленной сетью иностранных информаторов издания The Wall Street Journal сказано о «частном порядке» дискуссий о параметрах будущего мира уже между разными странами Запада, хотя «публично почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают замечаний, которые могут поставить Украину в тупик». 

    Несколько позднее то же издание и вовсе сообщило, что «конфиденциальные переговоры» на ту же тему идут между Россией и США уже несколько месяцев. При этом их «частный характер» трансформировался в участие высокопоставленных чиновников: с российской стороны это якобы секретарь Совбеза Николай Патрушев и помощник президента Юрий Ушаков, с американской - советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. 

    При этом уточняется, что стремление Салливана к контактам с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных чиновников в США. В это легко верится: Салливан хотя и принадлежит к группе, которую связывают с бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон, имеет имидж политика со значительно более умеренными взглядами, чем догматичный и идеологизированный шеф Госдепа Энтони Блинкен - его аппаратный конкурент.

    Несмотря на просьбу российских журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать этот материал, переадресовав вопрос о переговорах «или в газету, или в Белый дом». Но заметил, что «англосаксонские издания публикуют много «уток». 

    Однако СМИ других крупных стран Запада тоже как-то вдруг запестрели материалам на тему «переговоров о переговорах». Наиболее громкий вышел, пожалуй, в газете La Repubblica - одном из ведущих изданий совсем не англосаксонской Италии.

    Там вопрос начала диалога о мире связали с вопросом о судьбе Херсона, мол, если ВСУ займут город, переговоры действительно могут начаться.

    Сейчас официальная позиция Киева такова: никаких переговоров с Владимиром Путиным и никаких переговоров до тех пор, пока российские войска не покинут всю заявленную территорию Украины, включая Донбасс и Крым. При этом воюют ВСУ «до победы», а победа включает в себя выплату компенсаций от России и «возвращение мира к четкой системе международной безопасности», как заявил недавно глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Видимо, он имеет в виду довольно нагловатый проект «гарантий безопасности» как альтернативы вступлению в НАТО, которым занимается лично. 

    Примечательно, что заявил это Ермак после встречи в Киеве с тем самым Салливаном, куда советник президента США прилетел в пятницу. Если он действительно хотел, чтобы власти Украины выразили желание заменить столкновения военных дискуссиями дипломатов, то он явно не преуспел.

    В ночь на вторник Зеленский подтвердил, что требования прежние, упомянув также то, чего не было у Ермака, - «наказание всех военных преступников». Иначе, мол, не отступимся. Не прошел у Салливана маневр.

    В The Washington Post считают, что все эти маневры необходимы американской администрации для врачевания расколов с союзниками в Европе.

    С одной стороны, США должны по-прежнему играть ведущую роль в определении политики на Украине. С другой стороны, за экономическую войну с Россией Европа платить гораздо дороже, чем США, и потому хотела бы представлять горизонт событий, а официальные критерии «победы» Киева таковы, что такая «победа» выглядит совсем нереалистично.

    Другими словами, нужно самим возглавить фракцию «миротворцев» в НАТО, пока она не усилилась настолько, чтоб бросить вызов «ястребиной» позиции США, Британии и Польши.

    В том, что подобные соображения в Белом доме имеют место быть, The Washington Post верить можно, они в таких вещах разбираются. Но стоит учесть, что «единство Запада» это скорее зона ответственности Блинкена. А работа Салливана больше в том, чтобы эскалация была управляемой и не довела до реальной угрозы интересам безопасности США - до войны с Россией.

    Меж тем, цель Киева именно в том и состоит, чтобы втянуть в боевые действия НАТО и США. Иначе ему в этом конфликте не победить, это невозможно с учетом несопоставимости потенциалов Украины и России. Хочется надеется, что Салливан это понимает. 

     

    Всем должно быть понятно и то, что достичь долгосрочного политического соглашения между Москвой и Киевом пока что тоже невозможно, ни одна из сторон к этому не готова, не сложилось нужного расклада «на земле». Чтобы Киев отказался от претензий на территории, которая Россия теперь считает своими, обстановка для него должна быть более угрожающей. Чтобы Москва отказалась от идеи дальнейшего наступления, необходимо установить контроль над всей территорией ее новых регионов - ДНР, Запорожья, Херсонщины.

    Вариант, чтобы Россия признала себя проигравшей и отреклась от пять субъектов РФ, понятно, вообще не рассматривается. А что же тогда реалистично? Что можно сделать уже сейчас? Ради чего Салливан в Киев мотался?  

    Возможно, он хочет заморозить конфликт на некоторый срок, например, на полгода. На полгода вялых боестолкновений, обстрелов и диверсий на фоне столь же вялых переговоров. Потом все опять вернется на круги своя: ВСУ будут пытаться вернуться на юго-восток, а ВС РФ продвинутся дальше в Донбассе, Запорожье, Херсонщине (и вообще - где получится).

    Россия эти полгода потратила бы на строительство тыловых укреплений на новой земле, чтоб прорыв ВСУ в одном месте не грозил бы такими последствиями, как в случае Изюма. Можно набрать и много других полезных задач, например, по линии ВПК и подготовки мобилизованных, тем более, что освобождать славянско-краматорскую агломерацию можно не раньше весны, чтоб успеть восстановить до новых холодов водозаборную инфраструктуру, которую ВСУ наверняка взорвут при отступлении (такова позиция властей ДНР).  

    Для Запада такая «передышка» интересна в рамках пресечения неконтролируемых эскалаций, чего должен добиваться Салливан, и дальнейшего планирования, поскольку пока все идет не по плану, - Россия не «рухнула», не «сдалась», не вышла из конфликта.

    Разумеется, пауза будет использована США и НАТО для того, чтобы усилить ВСУ, но уже не украинской схеме «вы нам, даете, что мы просим, - и не вмешивайтесь». Почти неизбежная победа республиканцев на грядущих выборов в Конгресс и так обещает сделать вмешательство постоянным: консерваторы подозревают, что часть средств «на Украину» расхищается, и хотят использовать это против демократов. Если такой «бухучет» будет происходить на фоне перемирия, это менее рискованная для властей ситуация, чем-то же самое на фоне боевых действий.

    Таким образом, интересы России и Запада в плане организации «передышки» могут причудливо совпадать. Массированные удары по электоросетям Украины российскими «Калибрами» и беспилотниками скорее подталкивают Киев к оперативной паузе, чем к попытке штурма Херсона, возможность чего ВСУ «прощупывают» в последние недели.

    Для властей Украины такая «заморозка» несет как выгоды (людей поберегут и сами поберегутся), так и проблемы (пропаганда четко настроила население на дальнейшее наступление ВСУ).

    В любом случае, даже теоретическую возможность паузы в несколько месяцев киевляне попытаются подороже продать.

    Только не Москве, которая ничего у Киева покупать не будет и как максимум откажется от систематического разрушения электросетей. А Западу - за деньги, оружие, вступление в ЕС и НАТО. Нет границ для украинского креатива при президенте из КВН.

    Это парадоксально, но это так. Запад платил Киеву для того, чтобы он воевал с Россией «до победы». Но ему же придется заплатить за то, чтобы заморозить этот процесс.

    Если сделки не будет, нас ожидает продолжение битвы за Херсон, но - что тоже парадоксально - это необязательно плохая новость. Во-первых, судить надо по исходу битвы. Во-вторых, мнение, что России и ее вооруженным силам нужна передышка в несколько месяцев, тоже довольно спорное. Как минимум, из-за того, что переход «зеленки» в снега усиливает в рамках конфликта ту армию, которая в большей степени контролирует небо, а это армия России.  
     
     
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