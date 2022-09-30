Кто признает новые границы России

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30 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 23:37  |  vz.ru
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Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Россия вернулась к выбору Петра Великого

Петр вывел Россию на уровень империи, но это потребовало больших усилий от всего народа Hamburger Kunsthalle
Император Петр I опять претендует на роль символа всей страны: среди политиков прошлого россияне отдают предпочтение именно ему. Сохраняет свою популярность и генералиссимус Иосиф Сталин, которому пришлось ответить примерно на те же исторические вызовы, что и Петру. Современная Россия опять оказалась перед этими вызовами – и ставки для нее чрезвычайно высоки.  Подробности...
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Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК president.gov.ua
На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим? Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Путин окончательно сбросил маски с Запада

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь сражается за свое выживание и, более того – выживание мира, потому что на этот раз Запад, если дать ему шанс, выжжет любую альтернативу себе. А значит, у нас только одна дорога – вперед. Подробности...

Подрывом «Северных потоков» США разрешили Киеву унижать Европу

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Очевидно, что диверсии на трубопроводах сильно повлияют на мировую политику в будущем. Куда сильнее, чем можно сейчас подумать, и, возможно, намного быстрее. Подробности...

Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Технические возможности для такого теракта по большому счету есть только у США – какие-нибудь прибалты, может быть, и хотели бы, но нечем. И это внятно очерчивает круг подозреваемых. Которым это выгодно и которые физически могут это сделать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 4 комментария

России пора менять «друзей» в Европе

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
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    морская инфраструктура


    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

    зона боевых действий


    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


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    Как мобилизованных готовят для спецоперации

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    Максим Соколов: Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

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    исторические документы


    Геворг Мирзаян: Что будет после референдумов

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    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?

    Кто признает новые границы России

    Территория России в пятницу увеличилась
    		   30 сентября 2022, 23:00
    Фото: vz.ru
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Владимир Путин подписал договор с руководителями ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины. Теперь в нашей федерации будет на четыре субъекта больше. В НАТО уже заявили, что не признают изменения границ в Европе. Есть ли шанс на то, что новые границы России признают хотя бы ее союзники?

    Ответ на вопрос о том, кто из независимых стран официально признает новые границы Российской Федерации в обозримом будущем, очень прост, хотя нечеток: примерно никто, но это и неважно.

    Исключения, скорее всего, будут – и мы вам о них обязательно сообщим, но обрисовать их круг можно уже сейчас. Это Сирия, чьи власти благодарны Москве за другую специальную военную операцию. Это КНДР и Венесуэла, которым в плане санкций нечего терять, а пойти наперекор США всегда хочется. Это Абхазия и Южная Осетия, плюс-минус тем же клубом стран признанные.

    Все остальные воздержатся, включая ближайших союзников. По президенту Белоруссии Александру Лукашенко до сих пор не в полной мере ясно, признал ли он частью России хотя бы Крым или Крым спокойно существует в составе России без признания со стороны Белоруссии.

    Признания-непризнания такого рода – во многом чисто юридическая казуистика. Армения дважды воевала за Карабах с Азербайджаном и однажды победила, но не признавала его независимость ни тогда, ни сейчас.

    США угрожают Китаю военным вмешательством в случае посягательства на Тайвань, но признают Тайвань частью КНР.

    «Косово je Србиjа» в русско-сербской дружбе как пароль – и таковым останется. Но и мы, и большинство сербов понимаем, что контроль за Косово Белград не вернет. Шесть миллионов сербов не смогут контролировать два миллиона албанцев, если те готовы к сопротивлению даже безотносительно позиции США. Эта война уже проиграна.

    Кстати, президент Сербии Александр Вучич заранее заявил о непризнании плебисцитов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине, сославшись на нежелание подтверждать прецедент, аналогичный косовскому. Противоположным образом поступил лидер боснийских сербов Милорад Додик – в силу того, что ему нужен противоположный прецедент и отделение от Боснии и Герцеговины. А пока что входящая в ее состав Республика Сербская, хотя и обладает многими признаками суверенитета, еще не суверенное государство.

    В общем, каждый думает прежде всего о себе. И базовая мысль почти всех государств мира – защита собственной территориальной целостности от внутренних сепаратистов и внешнего посягательства. Они не хотят поощрять в чужих случаях то, от чего боятся пострадать сами.

    США – ядерная держава, давно потерявшая всякий страх, поэтому охотно участвует в экспериментах по разделу других стран, будь то Югославия или Сирия. Тем, кто дублирует их политику, они гарантируют свою защиту от посягательств. Но даже в их случае вопрос официального признания-непризнания не настолько важен, чтобы они заставили признать то же Косово лояльную Испанию (там боятся потерять Каталонию и басков) или фанатично преданную Румынию (там опасаются за Трансильванию).

    Точно так же Москва будет сохранять по отношению к своим союзникам доброжелательное спокойствие, если признания ее новых границ в сколь-либо официальной форме не воспоследует. Для нас важно, чтоб признавали их де-факто – чужими войсками не щупали, а признание де-юре может и подождать.

    Ожидаемое Россией поведение партнеров сводится к тому, чтобы они не вмешивались и не помогали ее врагам в Киеве или Вашингтоне. При этом от них не требуется подписываться на проблемы (например, на санкции США) только потому, что нам необходим какой-то внешний респект. Россия вполне уверена в своих силах.

    Происходящая сейчас перекройка границ – это уникальный национальный интерес России. Настолько уникальный и настолько национальный, что издержки за его обеспечение ей просто не с кем разделить, но пока и не нужно с учетом того, что перекройка эта, скорее всего, не последняя.

    Такая отговорка может показаться самооправданием крыловской Лисы: не сумев достать виноград, она объявила его слишком зеленым. Бессмысленно отрицать, что официальное признание, например, Херсонщины частью России снимет препятствия для иностранного инвестирования в этот регион. Но до того, как это произойдет (а в каком-то будущем это произойдет обязательно), нам придется решить более актуальную и глобальную проблему Украины, руководство которой по-прежнему намерено вернуть эти территории военным путем.

    От того, сколь быстро, эффективно и надежно получится ее решить, зависит и признание новых границ со стороны третьих стран, причем совсем не Запада, а Востока. Сперва эти границы еще придется отстоять, а на Востоке ждать умеют.

    В этой связи может возникнуть еще один вопрос: а зачем тогда вообще были нужны референдумы, которые в ряде населенных пунктов пришлось проводить в условиях военного времени? Зачем нужно было создавать дополнительные риски, если даже в документах союзников эти территории останутся Украиной на неопределенно долгий срок? Всё ведь уже и так понятно – без бюрократии и показухи.

    Ответ на него тоже очень прост – и он не в том, что действующий президент России юрист (хотя и в этом тоже).

    Эти референдумы проводились не для США, не для Украины, не для Китая или Сербии. Но они и не формальность, которая кому-то может казаться обязательной (что не так; в том же Косово референдума не было).

    Эта история вообще не про внешних наблюдателей, а только и исключительно про нас самих – россиян «старых» и «новых».

    Это разговор с новыми соотечественниками о нашем общем будущем. Это построение единой страны на базе договора, а не требования войти в ее состав. Действительно сильные империи, включая американскую империю со столицей в Вашингтоне, нередко позволяют себе подобное – и необязательно распадаются впоследствии. Но Донбасс, Запорожье и Херсонщина – не колонии, а часть исторической России, где живут люди, которых многие здесь и прежде считали соотечественниками.

    Они во многом ими и остались, доказательством чему является не только русский язык, но и русское (не украинское) восприятие общей истории, где герои – это Петр I и Жуков, а не Мазепа и Бандера. Однако и обольщаться не стоит: более 30 лет жизни в разных государствах с разными СМИ и разными школьными программами не могли не породить различий.

    Нам еще предстоит притираться друг к другу в условиях тяжелого, в том числе военного давления извне, а плебисцит – это пролог к возобновлению общего течения истории.

    Как долго оно продлится и может ли быть оборвано вновь, в минимальной степени зависит от признания формы наших отношений другими странами. И в максимальной степени – от нас самих. 
     
     
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