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Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
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    Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

    Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
    		   26 октября 2022, 14:32
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США.

    В родном языке президента Украины Владимира Зеленского есть идиома, которая ему наверняка известна: «делить шкуру неубитого медведя». Но именно этим он занимался на очередном форуме так называемой Крымской платформы – площадке, единственная цель которой жаловаться союзникам на «российскую оккупацию».

    То есть политики из разных стран встречаются, «сверяют часы», обмениваются мнениями о том, как воссоединить Украину и Крым. Для таких случаев в русском языке тоже есть идиома: «толочь воду в ступе».

    На этот раз форум был парламентским, проходил в столице Хорватии Загребе, а США на нем представляла спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси – та самая, что едва не спровоцировала военный конфликт между Америкой и Китаем. Примечательно, что президент принимающей страны Зоран Миланович с высокопоставленной гостьей встречаться отказался.

    «Американцы просили о встрече, я не могу этого сделать, мне некогда. Пелоси не представляет собой исполнительную власть и через две недели перестанет быть той, кем является сейчас», – объяснил он журналистам, имея в виду почти неизбежный проигрыш демократов на выборах в Палату представителей 8 ноября. 

    Высказался глава хорватского государства и о поводе для собрания, которое он тоже проигнорировал:

    «Слишком много цинизма и неуважения к несчастному украинскому народу. Я не стану еще одним позером в этом мероприятии. Пока на нас не напали, а Хорватия не ведет войну, я не собираюсь в этом участвовать».

    Другими словами, будь его, президента, воля, «Крымскую платформу» в Загреб не пустили бы. Но основная исполнительная власть в стране принадлежит правому правительству, с которым Миланович находится в контрах. Хорватский президент в принципе известен своим мятежным нравом, он сейчас в поле ЕС чуть ли не один такой воин, кто резко критикует политику США и НАТО на российско-украинском треке.  

    Но многие гости форума внимательно внимали обращению Владимира Зеленского, как будто бы он говорил что-нибудь важное и умное, а не традиционно завиральное, но при этом опасное.

    Первый его тезис из тех, которые стоит отметить, был посвящен непосредственно Крыму. Зеленский заявил, что власти Украины вернут его «любыми средствами», которые «сочтут правильными», при этом «не консультируясь с другими странами».

    Теоретически это не могло понравиться даже Нэнси Пелоси. Накануне, переругиваясь с республиканцами в Палате представителей по вопросу помощи Киеву и вероятности конфликта с Россией, она клялась будто на конституции: «мы не даем карт-бланш Украине, мы никогда не давали карт-бланш Украине». 

    А Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой. Но его «любые средства» – это прежде всего средства Запада и стран НАТО, своих средств у Украины нет и не предвидится.

    Американцы не то чтобы против эскалации – если бы это было так, конфликт бы давно закончился. Но для них важно, чтобы эскалация была контролируема ими – в силу того, что у России есть самое разнообразное оружие, включая ядерное, и она неизбежно будет защищаться.

    Это же имел в виду партийный авторитет демократов, экс-президент Барак Обама, когда призвал загнать Украину в рамки – объяснить Киеву существование потолка помощи от Запада. То, что США и НАТО не хотят развязывать ради нее третью мировую войну.   

    Возможно, Зеленский отвечает таким образом Обаме или таким, как Обама: в вопросе Крыма рамок нет. Точнее, Киев будет устанавливать их сам.

    Получается, «Крымская платформа» не была совсем уж бесполезным мероприятием. Те, кто мог, услышали, что президент Украины не остановится ни перед чем. В то же время прямой военный конфликт между Россией и НАТО является целью Киева: иначе ему противостояние с Россией не выиграть, тем более не вернуть Крым.

    Второй важный сигнал от Зеленского – намерение расширить повестку «Крымской платформы» до «деоккупации» других территорий. Он упомянул Приднестровье, Абхазию и «северные территории Японии», то есть российские Курильские острова.

    Тут всё (как и обычно у Зеленского) в одну кучу. Но претензии вроде как к нам, будем разгребать.

    Приднестровье. В 2009 году России удалось уговорить власти Приднестровья на объединение с Молдавией в единое государство конфедеративного типа по так называемому плану Козака, но в Кишинев позвонили из Вашингтона и потребовали отвергнуть российский план.

    Теперь вопрос Приднестровья будет решаться в зависимости от того, как далеко зайдет и где остановится российская армия относительно границ ПМР. Но можно предположить, что пока Молдавия ведет себя не так, как Украина, с ней не будут поступать так же, как с Украиной.

    Абхазия, в отличие от Южной Осетии и Приднестровья, не ставила вопрос о вхождении в РФ, ровно наоборот – там воевали именно за независимость, идея национального суверенитета остается для абхазов объединяющей.

    Вопрос «деоккупации» республики (в пользу, надо понимать, Грузии) – это вопрос войны между Грузией и Абхазией. При этом между Москвой и Сухумом есть договор о совместной обороне – именно для того, чтобы не было искушения войну начать, как это сделал Михаил Саакашвили в 2008-м.

    Курильские острова – это вообще не зеленского ума дело. В Токио и Вашингтоне их, как и в Киеве, считают территорией Японии, но характер отношений между нашими странами таков, что ни американцы, ни японцы прямо на острова не посягнут, а Россия ни острова, ни ядерное оружие отдавать никому не собирается.

    В конечном счете вся идея сводится к тому самому разделу шкуры неубитого русского медведя. Зеленский пытается вовлечь в военный конфликт новые страны, предлагая в случае победы поделить добычу.       

    Идея не нова. Открыть «второй фронт» для российской армии в Грузии и Молдавии Киев пытается с февраля. С Грузией это совсем не получается: грузины – люди в этом смысле ученые. С Молдавией почти не получается: там даже санкции против России не вводят, но президент Майя Санду ведет себя довольно вызывающе.

    Что же касается японцев, если они не решаются воевать за Курилы ради себя, вряд ли решатся ради Зеленского.

    Показательно, что в тезисах президента Украины не было ответа на вопрос, что поражение России даст странам ЕС, обильно представленным на форуме. Что получит Европа? Что получает сейчас?

    Честный ответ – ничего хорошего для Европы не предусмотрено. Какие-то бонусы расписаны многим – от США до Молдавии. Некоторые из них вымышленные, некоторые монетизируются уже сейчас (например, поставки американского СПГ в Европу взамен российского трубопроводного газа). Британия, Турция, Китай, соседи РФ по СНГ – все имеют от этого конфликта и спровоцированного им перераспределения ресурсов что-то, но страны ЕС получают только убытки.

    Это то, чего не было в речи Зеленского. Но умные люди могли бы это услышать.

    Кстати говоря, идиома про шкуру неубитого медведя вызрела в России, которую в Европе давно ассоциируют с медведем, как раз на европейском материале. Конкретно – на басне Лафонтена про двух охотников, которые поспорили о будущей добыче.

    Одного потом медведь загнал на дерево, другой от страху притворился мертвым, а зверь шепнул ему на ухо житейскую мудрость про шкуру.

    Можно сказать, что оба дешево отделались. Украине и Евросоюзу отделаться столь же дешево не получится даже при учете разделения расходов, когда одни теряют деньги, а другие – жизни и территории. Но в остальном дальнейшее развитие сюжета представляется классическим – шкура останется на медведе. Он у нас ядерный.


     
     
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