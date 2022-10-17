Как смена власти в Конгрессе США скажется на России

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17 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:57  |  vz.ru
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Россия и Турция разделят Европу надвое

Россия разыграет новый газовый гамбит Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия выдвинула идею, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа. В случае реализации проект принесет одной группе стран колоссальные выгоды, а другая группа будет подсчитывать большие убытки. Подробности...
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Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен не представила ни одного доказательства в подтверждение своих лживых обвинений Zeus/ТАСС
Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников – и даже те, что придумывались еще двести лет назад. Подробности...
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Как в России готовят операторов боевых беспилотников

В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона Георгий Зимарев/РИА Новости
Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?  Подробности...
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Прибалтика дерется за российский транзит

Порты Прибалтики по-прежнему зависят от российского транзита portofventspils.lv
Страны Прибалтики встали в авангарде антироссийских санкций – но в то же время, как выяснилось, отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России. Однако даже эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Окончание мобилизации мало что меняет

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Родина – это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей. Мы победим только вместе. Никак иначе не получится. Подробности...

Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
У жителей Земли осталось совсем немного времени и свободного урана, его дефицит нарастает с каждым годом. Если его сжечь на Земле в ближайшее столетие, у нас не останется энергии, чтобы вырваться в дальний космос. Подробности...
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В Британии планируют военный переворот

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Вряд ли консерваторам удастся спасти Соединенное Королевство от экономического коллапса. Британская экономика рушится как карточный домик. Подробности...
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Франция прозрела и нищает

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Как смена власти в Конгрессе США скажется на России

    Внешняя политика в американской демократии не является предметом выбора
    		   17 октября 2022, 17:10
    Фото: XinHua/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Предвыборная кампания в США вышла на финишную прямую. С точки зрения Украины, на карту поставлено то, в каких объемах и на каких условиях ей будут выделять военную помощь. Среди республиканцев немало тех, кто вообще не хотел бы вмешательства Америки в этот конфликт. Правда ли то, что их победа на выборах будет выгодна России?

    До выборов в Конгресс США осталось меньше месяца. Скорее всего, демократы эти выборы проиграют – в том смысле, что потеряют и большинство в Палате представителей, занятой в основном вопросами бюджета, и паритет в Сенате, который ведает уже всем, что не входит в уникальную компетенцию президента и Верховного суда.

    Вслед за этим, как ожидается, и действующий президент Джо Байден, и бывший президент Дональд Трамп «окончательно определятся» с тем, будут ли они баллотироваться на выборах в 2024 году. В реальности интрига есть только в случае с Трампом: если республиканцы победят в ноябре, он, скорее всего, опять пойдет на штурм Белого дома. Многочисленные (теперь уже) претензии к нему со стороны прокуроров не столько препятствуют этому, сколько делают такой путь безальтернативным. «Если отступишь – съедят». 

    Еще летом казалось, что поражение демократов предопределено. Но к осени экономическая буря в стране несколько поутихла, цены на топливо поползли вниз, а правящая партия вновь объявила своего рода крестовый поход против «трампистов» под лозунгом «или мы, или фашизм». Это мотивировало приунывший электорат левых и либералов, исход предвыборной кампании вновь стал непредсказуемым.

    Однако решение ОПЕК+ (то есть в первую очередь решение Саудовской Аравии и России) снизить объемы добычи нефти вдвое против ожидаемого практически гарантирует скачок цен на бензин в США как раз под выборы, а это сейчас главный раздражитель в отношениях американцев с действующей властью. Так что шансы демократов удержать большинство рухнули, и Байден не скрывает своего раздражения от действий саудитов, понимая, что это прицельный удар по нему и по его партии, кого бы она ни выставила на выборах 2024 года.  

    В любом случае до 2024 года еще надо дожить, о чем постоянно напоминает все тот же Трамп, имея в виду как экономические последствия президентства Байдена, так и угрозу третьей мировой войны, скорее всего, войны ядерной. 

    Из этого всего вроде бы должно следовать то, что республиканцы, вернувшись к власти, будут проводить в отношении России и Украины другую политику – не такую, которая ведет население к разорению и апокалипсису.

    В реальности внешняя политика – это не то, что в США определяется на выборах, более того, предвыборная программа будущих президентов часто противоречит их действиям на посту. В противном случае при Никсоне и Рейгане у нас была бы не «разрядка» в холодной войне, а переход к войне горячей. И наоборот: при Кеннеди и Картере были бы мир да дружба вместо Карибского кризиса и политики взаимных бойкотов.

    Россия конфликтует сейчас не с демократами и не с республиканцами, а суммой всей Америки. Политика санкций, которая проводится в ее отношении, – это политика двухпартийная, как было и на первом этапе холодной войны. Поэтому если баланс «ослов» и «слонов» на Капитолийском холме изменится, это еще не означает, что перемены затронут Россию и Украину.

    Как, к сожалению, не гарантирует и того, что возможные перемены будут к лучшему.

    В том, что касается Украины, у демократов и республиканцев действительно есть разногласия. Первые предпочитают действовать, как сейчас – отстегивать Киеву все новые и новые суммы как на карманные расходы, так и в виде государственных обязательств по контрактам с американским военно-промышленным комплексом.

    Республиканцы не те люди, которые в обычных обстоятельствах будут действовать во вред американскому ВПК. Однако, откликаясь на недовольство избирателя избыточными тратами на Украину, предлагают учредить специальную комиссию по расходованию средств. Понимая, что такая комиссия после выборов может замедлить выделение денег и сузит пространство для маневра, Белый дом выцарапал дополнительные 10 млрд на ВСУ заранее.

    Но само появление подобной комиссии – не признак того, что программа ленд-лиза для Украины (она так и называется – ленд-лиза) пострадает или сократится. Во времена Второй мировой войны и ее ленд-лиза такая комиссия тоже была, ее возглавлял сенатор Гарри Труман и выявил на этом посту немало фактов хищения и коррупции, что пошло на пользу общему делу, а Трумана превратило в звезду и – впоследствии – в вице-президента и президента США. Он же волею судеб начал первую холодную войну, хотя баллотировался в паре с Рузвельтом – сторонником сохранения союза с СССР, но это уже другая история. 

    Сейчас речь про то, что ревизионная комиссия Трумана не пыталась усложнить положение союзника или помочь противнику. А идеальная с точки зрения России ситуация, если все 10 миллиардов будут разворованы американской и украинской сторонами, а фронту не достанется ни цента.

    То, что Трамп призывает к переговорам между Москвой и Киевом, тогда как у Байдена считают, что в данном случае решение (как бы) должно оставаться за украинцами, тоже не свидетельство в пользу перемен. Против переговоров в общем и целом не возражает большинство в обеих партиях, но подразумевается, что это переговоры с Россией о сдаче позиций.

    То, что Украине в конце концов предстоит отказаться от своих бывших территорий – новых регионов РФ, ни одной серьезной силой в США не подразумевается, по крайней мере, пока.

    Среди республиканцев есть изоляционисты, считающие, что Украина вообще недостойна американского внимания, если американцам придется чем-то пожертвовать. Они ориентированы на Трампа и будут представлены в новом составе Конгресса в большей степени, чем в нынешнем, но не настолько, чтобы их видение мира стало мейнстримом.

    Среди глобалистов-демократов таких людей больше нет (последней оставалась гавайский политик Тулси Габбард, но она недавно вышла из партии). Зато почти нет и таких, кто готов начинать полноценную войну с Россией прямо сейчас, а вот среди республиканцев «сверхястребы» найдутся.

    Если обстоятельства сложатся так, что партию на выборах–2024 будут представлять не Трамп или Рон Десантис, а, например, сенатор Линдси Грэм – друг покойного сенатора Маккейна, ядерная война миру практически гарантирована.

    Но и Трамп не из тех, кто привык сдавать назад. Даже если он и впрямь захочет уладить конфликт с Россией, то сделать этого не сможет – Конгресс не даст. А те процессы, которые он не может остановить, он обычно пытается возглавить, так что американской артиллерии холодной войны при Трампе скорее поднесут новых патронов, чем приказ о разоружении. Язык санкций и экономического шантажа он, как «акула капитализма», понимает очень хорошо, в отличие от языка традиционной дипломатии, что и демонстрировал все четыре года у власти.

    Русский вопрос на выборах в США – это соревнование в том, чтобы посильнее уязвить Россию. И в конечном итоге любые надежды на новую «разрядку» в отношениях с Америкой не то чтобы беспочвенны (эскалация не может продолжаться вечно), но никак не связаны с результатами выборов. После следующих антироссийское большинство точно сохранится, а горизонт в пять-шесть лет кажется сейчас слишком далеким, чтобы его обсуждать.

    Если с такими темпами до третьей мировой к тому времени все-таки не дойдем – уже неплохо.
     
     
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