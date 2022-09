Американцы хотят дать Байдену второй шанс 13 сентября 2022, 11:26

Фото: AP/TASS

Текст: Дмитрий Бавырин

Если верить социологам, электоральная картина в США стремительно меняется. Демократы сократили отставание от республиканцев в кампании по выборам в Конгресс, а Байден получил шанс переизбраться на второй срок в случае, если против него выдвинется Трамп. Почему рейтинг президента катился в пропасть, но так в нее и не упал? До выборов в Конгресс США остается менее двух месяцев – они пройдут 8 ноября. И еще летом общедоказанным считался прогноз, по которому демократы потеряют контроль над обеими палатами парламента, а президентство Джо Байдена разделится напополам – на до и после. Остаток срока ему предписывали досиживать при оппозиционном Конгрессе и под прессом парламентских расследований о коррупции в ФБР, Демпартии и его собственной семье, а в 2024 году сдать пост какому-нибудь республиканцу, скорее всего – Дональду Трампу, явно нацеленному на реванш. Но пришла осень, политики стали возвращаться из отпусков – и новая волна опросов общественного мнения дала демократам несколько поводов для надежды. На некоторые из них обратило внимание аналитическое издание The Hill. Вот новость, которая как будто пестрит сенсациями. Во-первых, 45% зарегистрированных избирателей заявили, что на выборах в Конгресс будут голосовать за кандидата от Демократической партии, и только 40% – что за республиканца. Во-вторых, 44% избирателей-демократов хотят, чтобы Джо Байден переизбирался на второй срок, с чем категорически не согласны 30%. Месяц назад было наоборот: 43% были против переизбрания, а 35% за. Опрос проводился уже после того, как глава государства в очередной раз подтвердил, что выставит свою кандидатуру (во что многие отказываются верить). Во-третьих, при повторении финала «Байден против Трампа» действующему президенту обещают перевес над бывшим в шесть процентных пунктов – 48% против 42%. Еще в августе та же социологическая группа заявляла о преимуществе Байдена в три процентных пункта. Также 60% опрошенных выразили убежденность, что Трамп вообще не должен баллотироваться в 2024 году, и всего 29% считают иначе. Это уже в-четвертых. В других опросах можно найти данные, которые понравятся республиканцам еще меньше. На эту тему Например, 49% респондентов одобрили обыски , которые агенты ФБР провели в поместье Трампа Мар-а-Лаго, хотя многие комментаторы с республиканской стороны утверждали, что это был «переход за красную линию» по типу Уотергейта и что народ такого не простит. В реальности 53% народа по тому же опросу считают, что бывшему президенту должны быть предъявлены обвинения по другому делу – о попытке штурма «трампистами» здания Капитолия. Все это как будто переворачивает уже устоявшуюся картину о перспективах Байдена и его партии на будущих выборах. Демократам, как выражаются политтехнологи, «удалось сломить негативный тренд». Причем удалось даже во Флориде, которая считалась авангардом республиканского сопротивления Белому дому, где демократам уж точно ничего не светит. Судя по рейтингам, сенатор Марко Рубио и губернатор Рон Десантис, претендующие на переизбрание, пока еще обходят своих конкурентов от «партии ослов», но разрыв сокращается и уже вошел в зону статистической погрешности. Об этом The Hill пишет в другом, более позднем материале. К слову, Десантис – один из самых популярных политиков страны и вероятный кандидат в президенты в 2024-м в случае, если Трамп все-таки не станет выдвигаться. Буквально месяц назад ему сулили легкую победу, теперь не гарантируют даже переизбрания губернатором. Во многих случаях результаты опросов (как и их составление) – элемент политической пропаганды. В том смысле, что сугубо локальный или запрограммированный подбором респондентов результат становится чем-то обобщающим и значимым при подаче заинтересованной стороной. Во многих случаях результаты опросов (как и их составление) – элемент политической пропаганды. В том смысле, что сугубо локальный или запрограммированный подбором респондентов результат становится чем-то обобщающим и значимым при подаче заинтересованной стороной. К примеру, если опросить обитателей калифорнийских кампусов, большинство скажет, что Трамп – это кто-то вроде Гитлера. Но стоит учитывать также то, что The Hill – издание уважаемое и, что еще важнее, из тех немногих, кто пытается находиться над схваткой. Аудитория ее печатной версии – это непосредственные обитатели двухпартийного Капитолийского холма (потому и название такое – «Холм»), то есть тот самый Конгресс. Если начнешь подыгрывать одним, с тобой перестанут работать другие. Поэтому к The Hill чаще относятся не как к тем, кто агитирует, а как к тем, кто информирует. Вот они и информируют: легкой победы у республиканцев не будет. Рейтинги Байдена и Демократической партии, оттолкнувшись от дна, перешли к росту. Но что же такого случилось с Америкой за последний месяц, чего мы в России не заметили? Единого ответа нет, есть совокупность факторов – как из области практической политики, так и из области той самой пропаганды. Первое. Спала острота некоторых кризисов, которые сопровождали президентство Байдена. Прежде всего, замедлились негативные процессы в экономике, включая инфляцию и рост цен на топливо, а газ даже подешевел. Многое по-прежнему нехорошо, например, рост насильственной преступности остановить не удалось и не похоже, что в ближайшее время удастся. Но по наиболее болезненным вопросам – тем, что выражены в ценниках, создалось впечатление, будто худшее позади, а власть добилась каких-то успехов. Второе. Ликвидировав право на аборт на федеральном уровне, консерваторы в Верховном суде сильно усложнили жизнь политтехнологам Республиканской партии. Формально это триумф «слонов», которые боролись за право штатов регулировать данный вопрос самостоятельно и в целом против абортов. Но на практике это отвратило от республиканских кандидатов часть умеренных избирателей, а многих демократов, приунывших от провалов Байдена, замотивировало прийти на участки и проголосовать против консерваторов только для того, чтобы антиабортные ограничения не были приняты на местах. Пока их отсутствие гарантировалось Верховным судом, этот вопрос не казался актуальным. Третье. Сейчас американцы находятся под сильным информационным прессингом – а американцы внушаемы. Демократы отнюдь не собирались отдавать власть без борьбы и решили задрать ставки. Так, Байден впервые назвал идеологию республиканцев «полуфашизмом», а людей, голосующих за Трампа, врагами демократии и, по сути, экстремистами. Он, разумеется, далеко не первый, кто говорит нечто подобное, но одно дело, когда на раскол страны работает какой-нибудь конгрессмен, и совсем другое, когда глава государства. Это очень опасная игра в условиях, когда доверие общества к институтам власти находится на рекордно низком уровне, а больше половины респондентов признаются социологам, что допускают начало новой гражданской войны уже в ближайшем будущем. Но у демократов сейчас нет другого выхода, кроме как обострять борьбу, выставляя оппонентов чудовищами и задавая тем самым тон дискуссии. Параллельно либеральные СМИ продолжают атаковать Трампа по поводам, которые дают ФБР и Министерство юстиции. На допросы одновременно вызвано полтора десятка его бывших подчиненных и приближенных, у некоторых проходят обыски. Предполагаемые обвинения – по самым разным делам, но ощущение создается такое, будто накрыли одну большую республиканскую банду. Отражение этих процессов мы видим в рейтингах. Есть те респонденты, кто, прежде находясь на промежуточных или внеидеологических позициях, в новых обстоятельствах решил поддержать демократов. А еще есть так называемые стеснительные избиратели, которые пытаются избегать конфликтов и при опросах выдают «общественно одобряемые» ответы. Например, что не будут голосовать за неприемлемых фашистов, расистов и экстремистов, но на самом деле будут. Наконец, последнее. Выборка при упомянутых выше опросах, как утверждают их составители, выполнена по всем требованиям социологии. Однако опрос о симпатиях при голосовании за состав Конгресса – главной интриги этого сезона – нерелевантен. В США все парламентарии – одномандатники, ситуация от штата к штату сильно разнится, поэтому преимущество условных демократов над условными республиканцами при опросе менее двух тысяч человек невозможно распространить на всю страну. Скорее всего, битву за Конгресс демократы все-таки проиграют. По крайней мере, шансы республиканцев пока еще выглядят достойными. Но тот «слом тренда», который выявила социология, не позволяет забывать: результаты выборов в США действительно непредсказуемые, и ситуация имеет обыкновение быстро меняться. Пока что никто не побеждает так, чтоб с гарантией. Пока еще никто не проигрывает на 100%, даже старина Джо Байден. Но если в рамках взаимного отрицания и борьбы на грани фола политики действительно доведут дело до гражданской войны, абсолютно точно проиграют все в Америке. В России этому не огорчатся.