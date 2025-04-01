Глава МИД Китая заявил о широких перспективах отношений с Россией

Глава МИД Китая Ван И заявил о широких перспективах отношений с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Ван И выразил уверенность в том, что Россия и Китай обладают широкими перспективами для дальнейшего развития своего сотрудничества, передает ТАСС. В ходе встречи в Кремле с Путиным он подчеркнул важность не оставаться на достигнутом в сфере двусторонних отношений.

«Не будем топтаться на месте в сфере развития двусторонних отношений, перед нами самые широкие перспективы», – заявил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство стран мира видит в координации действий России и Китая на международной арене важный стабилизирующий элемент, а также об особом импульсе в отношениях России и Китая.