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Глава МИД Китая заявил о широких перспективах отношений с Россией
Глава МИД Китая Ван И заявил о широких перспективах отношений с Россией
Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о широких перспективах развития российско-китайского сотрудничества.
Ван И выразил уверенность в том, что Россия и Китай обладают широкими перспективами для дальнейшего развития своего сотрудничества, передает ТАСС. В ходе встречи в Кремле с Путиным он подчеркнул важность не оставаться на достигнутом в сфере двусторонних отношений.
«Не будем топтаться на месте в сфере развития двусторонних отношений, перед нами самые широкие перспективы», – заявил министр.
Напомним, президент России Владимир Путин во вторник принял в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство стран мира видит в координации действий России и Китая на международной арене важный стабилизирующий элемент, а также об особом импульсе в отношениях России и Китая.