МВД начало розыск членов ФБК за подрывную идеологическую работу

Tекст: Алексей Дегтярев

В числе разыскиваемых числятся члены ФБК*, признанного экстремистской организацией и иностранным агентом, а также участники несогласованных акций, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Подозреваемые, находящиеся за пределами России, ведут деятельность, направленную на дискредитацию государственной политики и дестабилизацию обстановки в регионах.

Среди разыскиваемых МВД указало Дмитрия Низовцева и Руслана Шаведдинова, которые признаны иноагентами, а также Нину Волохонскую. В связи с обвинениями в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, правоохранительные органы проводят мероприятия по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности. Даниил Голубев также проверяется на причастность к указанной преступной деятельности.

Эксперт в области компьютерной безопасности Алексей Раевский в ноябре заявлял, что ФБК** запустила новый бот, обещающий анонимность при переводе пожертвований на биткоин-кошелек экстремистской организации. По мнению специалистов, новый инструмент может иметь опасные последствия для жертвователей.