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МВД начало розыск членов ФБК за подрывную идеологическую работу
МВД России объявило в розыск шестерых россиян за преступления террористической и экстремистской направленности, в числе разыскиваемых есть члены ФБК* (организация признана экстремистской и запрещена), проживающих за рубежом.
В числе разыскиваемых числятся члены ФБК*, признанного экстремистской организацией и иностранным агентом, а также участники несогласованных акций, которые неоднократно привлекались к административной ответственности, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Подозреваемые, находящиеся за пределами России, ведут деятельность, направленную на дискредитацию государственной политики и дестабилизацию обстановки в регионах.
Среди разыскиваемых МВД указало Дмитрия Низовцева и Руслана Шаведдинова, которые признаны иноагентами, а также Нину Волохонскую. В связи с обвинениями в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, правоохранительные органы проводят мероприятия по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности. Даниил Голубев также проверяется на причастность к указанной преступной деятельности.
Эксперт в области компьютерной безопасности Алексей Раевский в ноябре заявлял, что ФБК** запустила новый бот, обещающий анонимность при переводе пожертвований на биткоин-кошелек экстремистской организации. По мнению специалистов, новый инструмент может иметь опасные последствия для жертвователей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента