Эксперты: ФБК может собирать данные россиян через Telegram-бот для донатов

Tекст: Валерия Городецкая

Хотя бот и усложняет процесс деанонимизации, полностью защитить пользователей он не может, отметил эксперт в области компьютерной безопасности и директор компании Zecurion Алексей Раевский, передает RT. Правоохранительные органы располагают инструментами для установления личностей граждан, которые пользуются криптокошельками.

«В нашем мире ничего абсолютно безопасного нет. Главный вопрос: куда с одноразовых кошельков будут направлены средства? В ряде случаев, если известен итоговый кошелек, есть определенные технологии, позволяющие отследить всю цепочку транзакций», – рассказал он.

Запуск Telegram-бота связан не с заботой членов команды ФБК* о своих сторонниках, а с внутренней борьбой в экстремистском сообществе за контроль над финансовыми потоками, считают эксперты.

В частности, юрист Илья Ремесло полагает, что позиции одного из лидеров команды Навального, Леонида Волкова, внутри ФБК** сильно пошатнулись. Его соратники недовольны, что Волков много лет собирает все пожертвования в биткоинах на личный кошелек и предоставляет недостоверные отчеты о балансе криптовалюты. Он напомнил, что Волкова неоднократно уличали в махинациях с отчетами по биткоинам.

По мнению экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, в организации продолжается борьба за лидерство. Один из новых лидеров, Мария Певчих*** (признана иноагентом в России), пытается отобрать основные рычаги управления у Волкова.

По мнению Серуканова, создание бота может лишить Волкова контроля над пожертвованиями из России. Это может быть необходимо команде ФБК и для другой, не менее важной, чем финансирование, задачи, считают эксперты. Так, на сайте ФБК выложена инструкция, в которой говорится, что жертвователи должны указывать регион, в котором они проживают.

«Казалось бы, какое отношение к безопасности имеет указание региона проживания? Они сами себе противоречат: говорят об анонимности, но пытаются выявить самые активные регионы, которые им жертвуют деньги», – пояснил Ремесло.

По его мнению, эта информация позволит сотрудникам ФБК посчитать количество транзакций и реальных жертвователей, а также даст возможность оценить эффективность и возможный потенциал протестного движения в России по регионам.

Кроме того, ФБК испытывает проблемы с базами данных, отмечает Серуканов: «Их бывшие сторонники им не отвечают: они или уехали из России, или не хотят с ФБК контактировать. Для ФБК ключевая задача – найти новых сторонников и наблюдателей на будущих выборах, в том числе региональных».

По его словам, важнейшая задача ФБК в рамках проекта – получить контакты человека, затем внести его в базы данных и отчитаться перед кураторами, что сторонников и наблюдателей в России много.

В любом случае за финансирование экстремистских сообществ в России предусмотрена уголовная ответственность. Как отметил адвокат, правозащитник Аркадий Погосян, форма и способ пожертвования не имеют значения, если был совершен денежный перевод (или другой вид поддержки), адресатом которого в итоге стало экстремистское сообщество.