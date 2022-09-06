США сделали новую холодную войну народной

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6 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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Газовый разрыв Европы и России состоялся

Россия разорвала газовые отношения раньше, чем планировала Европа REUTERS/Hannibal Hanschke
Полная остановка «Северного потока – 1» из-за технической неисправности последней работавшей турбины произошла. Европа и рынки отреагировали на это, на первый взгляд, слабо. Хотя повод для беспокойства есть. С этого момента появился реальный риск, что «Северный поток – 1» может больше никогда не заработать. Какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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Почему Россия начала охоту за эстонским боевым роботом

ВСУ планируют задействовать эстонского робота для доставки боеприпасов на поле боя Arthur Nicholas Orchard/Hans Lucas/Reuters
Миллион рублей готовы предложить российские эксперты из Центра анализа стратегий и технологий за эстонского военного робота THeMIS, взятого в качестве трофея на Украине. Ранее этот беспилотник прошел боевое крещение в песках Сахары, теперь его получают ВСУ. Чем изделие таллинских оружейников интересно нашим специалистам и какие еще образцы западной техники было бы важно захватить для изучения? Подробности...
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У России есть два способа сломать «херсонские планы» ВСУ

ВС Украины несут колоссальные потери на Херсонском направлении, однако продолжают попытки атаковать позиции ВС России Иван Родионов/РИА Новости
Киев, несмотря на колоссальные потери, продолжает стягивать резервы ВСУ к Херсонщине. И хотя интенсивность обстрелов региона несколько снизилась, эксперты предупреждают: Зеленский от своих военных планов на этом направлении не отказался. Что заставляет командование ВСУ продолжить бои и как союзные силы России, ДНР и ЛНР могли бы этому воспрепятствовать? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Остановит ли Европу холод

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Зачем президенту Путину лететь на G20

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем Владимиру Путину участвовать в подобном шоу? Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Европейские правительства не слышат голос улицы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Европа остается территорией, оккупированной США, а европейские политики вынуждены знать свое место. До тех пор, пока США выгоден кризис вокруг Украины, лидеры ЕС будут морить своих граждан голодом и холодом, лишь бы не идти на уступки России. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Чехи взбунтовались против Украины

Британцы выбрали русофобку

Обсуждение: 4 комментария

Кто начал первую холодную войну

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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    Газовый разрыв Европы и России состоялся

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    США сделали новую холодную войну народной

    Открытием XXI века стало то, что антиамериканские карикатуры XX века очень близки к реальности
    		   6 сентября 2022, 20:00
    Фото: М. Абрамов
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Более трех четвертей граждан России называют США в качестве врага своей страны. Такого негатива не было за всю историю социсследований в РФ, однако эта картина сильно напоминает ту, которая сложилась в самих Соединенных Штатах в начале первой холодной войны. Вторую, текущую, Вашингтон тоже намерен выиграть – и уже добился промежуточного успеха, значительно ослабив Европу.

    В 1990-х была распространена такая точка зрения, что в холодной войне (в отличие от войн традиционных – горячих) воевали не народы, а правительства. Распространена она была, что характерно, в России, а не в США. Тогда здесь хотели верить, будто 99,8% населения, одобрявшего политику КПСС, сама же КПСС и придумала.

    Это вера справедлива только отчасти. Разумеется, внешнеполитическая инициатива почти всегда оставалась за властями, но период, когда правительство США уже хотело противостоять Москве, а большинство американцев предпочитали с ней дружить, был довольно коротким.

    Президент Франклин Делано Рузвельт установил дипломатические отношения с СССР и выступал за сохранение союза с русскими вплоть до своей смерти в 1945-м. Еще более восторженным русофилом был его вице-президент Генри Уоллес, но его слишком прогрессивные для той поры взгляды (с симпатией к коммунизму, полным отрицанием расизма и т. д.) не позволили ему претендовать на роль преемника – и смертельно больной Рузвельт с подачи партии сделал новым вице-президентом Гарри Трумэна.

    Трумэн к СССР относился принципиально иначе. Презирая нацизм и Гитлера, считал, например, что чем больше коммунистов успеют перебить немцы, тем лучше. Как следствие, не доверял Москве, видел в ней исключительно угрозу и за глаза поругивал Рузвельта за чрезмерную, по его мнению, уступчивость перед Сталиным.

    Но формально антигитлеровская коалиция все еще существовала, а общественное мнение в США симпатизировало Советам. На него не особенно повлиял даже конфликт союзников вокруг Турции (Сталин предъявил к ней значительные территориальные претензии) и Ирана (Сталин намеревался либо сделать его соцстраной, либо отколоть от Персии север, населенный азербайджанцами и курдами). Антисоветских статей в американской прессе в связи с этим хватало, но большинство указывали на то, что СССР, пострадавший в борьбе с нацизмом больше прочих, имеет право беспокоиться за свою безопасность и рассчитывать на компенсацию.

    Поэтому одной рукой Труман согласовывал выделение Москве огромного кредита (впоследствии его условия не были выполнены), а другой готовил общественное мнение к противостоянию с ней. Собственно, даже Фултонская речь Черчилля, от которой принято отсчитывать холодную войну, во многом была инициативой Трумана: британский отставник мог сказать то, чего не мог сказать американский президент. 

    Президенту понадобилось всего два года, чтобы американцы передумали – и стали воспринимать с СССР с недоверием и страхом. Ключевое в этом смысле событие – блокада Западного Берлина, представленная как бесчеловечная и жестокая акция, резко контрастировавшая с «изюмными бомбардировщиками» и другими самолетами НАТО, которые сбрасывали продукты жителям разделенной немецкой столицы.

    На этом фоне Труман, вопреки всем прогнозам, выиграл президентские выборы. А еще недавно популярный Уоллес, баллотировавшийся как кандидат Прогрессивной партии, набрал всего 2,4% - даже меньше, чем ультраправый расист Стром Термонд.

     Однако на следующих выборах он уже не баллотировался (хотя по закону мог) – соцопросы сулили ему тотальный разгром от кандидата республиканцев Дуайта Эйзенхауэра. Он был в хороших отношениях с президентом, но предъявлял к нему три претензии, три «К» – коммунизм, Корея и коррупция. По сути все они были про одно - Труман слишком нерешителен и слаб перед лицом смертельно опасной «красной угрозы». И подавляющее большинство американцев уже были с ним согласны, страна вступила в период расцвета маккартизма.

    То есть русофобия, выпущенная Труманом из ячейки Пандоры в Форт-Ноксе, в конце концов сожрала его самого. Президент серьезно опасался третьей мировой войны и совсем не планировал конфликтовать со Сталиным так, как того требовал «прозревший» избиратель.

    Плюс-минус то же отношение продержалось у него до «перестройки». Президент Рональд Рейган, при переизбрании победивший в 49 штатах из 50, как известно, называл СССР империей зла и обещал дать бой коммунизму во всем мире.

    А после развала Союза наступила иллюзия дружбы. Все американское в РФ оказалось модным и востребованным, отношения с Вашингтоном воспринимались как союзнические. Но американцев в то же самое время учили считать себя победителями в холодной войне. Этот оборот в речи президента Джорджа Буша-старшего 1992-м покоробил даже Бориса Ельцина.

    Начиная с мюнхенской речи Владимира Путина в 2007-м, наши отношения с США обычно характеризовались как соперничество, а после 2014-го как конфликт. В 2022 году социологи констатируют: российское общество относится к Америке примерно так же, как американцы относились к СССР на пике холодной войны.

    Когда ВЦИОМ предлагает российским респондентам назвать враждебную РФ державу, 76 человек из 100 называют Соединенные Штаты. Но эта 9 процентных пунктов больше, чем три года назад. И это максимальный показатель за всё время измерений.

    Также обращает на себя внимание колоссальный разрыв между первым и вторым местом этого антирейтинга. «Серебро» у Украины, но, несмотря на спецоперацию, враждебным государством ее считают всего 43% россиян. В 2019-м было на 10 процентных пунктов больше – 53%.

    Видимо, теперь значительное число респондентов разделяют Украину и ее власти, справедливо воспринимая последних как продолжение американской администрации. То есть на Украине мы конфликтуем с все теми же США. 

    На ваш взгляд

     
    Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?












    Обсуждение:  40 комментариев
      Третье место у Великобритании, главного союзника Америки в Европе, – 39%. Начиная с 2014 года, эта доля выросла в 4,3 раза. Британцы, что и говорить, очень постарались, чтобы отношения с ними воспринимались в России как глобальное противостояние

    Проще говоря, холодная война в социологии выглядит именно так. Так она выглядела в США в 1950-1980 годах, так она выглядит сейчас в России. Это именно народная война.

    Но если негативное отношение к Соединенным Штатам довлеет в российском обществе уже довольно давно, то отнесение к числу враждебных держав крупных стран ЕС – примета самого последнего времени.

    В 2019 году Германию считали врагом 9% россиян, Францию – 5%, даже Польшу – всего 12% (в силу, надо думать, того, что отношениями с Польшей люди не особо интересуются). Теперь это показатель 32%, 21% и 28% соответственно.

    То есть Германию из-за ее роли в конфликте вокруг Украину наши люди ненавидят больше, чем Польшу (в силу, надо думать, того же самого; все же Берлин в рамках ЕС занимает промежуточную, а Варшава – радикально антироссийскую позицию).

    Зачем всё это Западной Европе нужно – другой разговор, где не будет однозначного ответа. Но большая часть версий так или иначе упирается в роль Вашингтона – единственного очевидного выгодополучателя от текущего конфликта из всего списка осознаваемых россиянами врагов.

    Украина заплатит за происходящее максимально дорого. Европа – подешевле, но тоже много, и речь не только о «самой тяжелой зиме в истории» и не только о невозвратных тратах на ВСУ, но и о потере промышленностью такого важного конкурентного преимущества, как дешевый газ. Комфортная жизнь закончилась, возможно – очень надолго.

    США тоже по-своему лихорадит – тут и рекордная за 40 лет инфляция, и галопирующие цены на бензин, и раздражение общества тратами на Киев. Но уже сейчас видно, что от этого кризиса Америка ослабнет значительно меньше, чем Европа. В Вашингтоне рассчитывают, что ослабнет прежде всего Россия, но попадание захиревшего Евросоюза в тотальную и долгосрочную зависимость тоже является американской целью. Когда европейцы богатеют и не считают нужным окапываться против «угрозы с Востока», то слишком много о себе воображают и смеют перечить «граду на холме». 

    Директор частного разведывательного агентства Stratfor (его еще называют «теневым ЦРУ») Джордж Фридман уже который год настаивает:

    первостепенной стратегической задачей в Европе США считаю предотвращение российско-германского союза.

    Если это действительно так (а сомневаться в этом мало поводов), Вашингтон как никогда близок к реализации своей стратегической задачи, если не брать в расчет период 1941-1945 годов.

    А вот чего в Вашингтоне понимать не хотят, так это того, что Россия из этого кризиса выйдет значительно более опасной страной, нежели была еще совсем недавно. Такой, какая больше не пытается договориться, а исходит из категоричного «не о чем с ними разговаривать», опираясь при этом уже не только на практику политических элит, но и на мнение социологического большинства.

    Санкционным давлением и прожектами на Украине Вашингтон сделал новую холодную войну по-настоящему народной. Такой, какие не заканчиваются со сменой власти и не отменяются очередной «перестройкой». 
     
     
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