США сделали новую холодную войну народной

Более трех четвертей граждан России называют США в качестве врага своей страны. Такого негатива не было за всю историю социсследований в РФ, однако эта картина сильно напоминает ту, которая сложилась в самих Соединенных Штатах в начале первой холодной войны. Вторую, текущую, Вашингтон тоже намерен выиграть – и уже добился промежуточного успеха, значительно ослабив Европу.

В 1990-х была распространена такая точка зрения, что в холодной войне (в отличие от войн традиционных – горячих) воевали не народы, а правительства. Распространена она была, что характерно, в России, а не в США. Тогда здесь хотели верить, будто 99,8% населения, одобрявшего политику КПСС, сама же КПСС и придумала.

Это вера справедлива только отчасти. Разумеется, внешнеполитическая инициатива почти всегда оставалась за властями, но период, когда правительство США уже хотело противостоять Москве, а большинство американцев предпочитали с ней дружить, был довольно коротким.

Президент Франклин Делано Рузвельт установил дипломатические отношения с СССР и выступал за сохранение союза с русскими вплоть до своей смерти в 1945-м. Еще более восторженным русофилом был его вице-президент Генри Уоллес, но его слишком прогрессивные для той поры взгляды (с симпатией к коммунизму, полным отрицанием расизма и т. д.) не позволили ему претендовать на роль преемника – и смертельно больной Рузвельт с подачи партии сделал новым вице-президентом Гарри Трумэна.

Трумэн к СССР относился принципиально иначе. Презирая нацизм и Гитлера, считал, например, что чем больше коммунистов успеют перебить немцы, тем лучше. Как следствие, не доверял Москве, видел в ней исключительно угрозу и за глаза поругивал Рузвельта за чрезмерную, по его мнению, уступчивость перед Сталиным.

Но формально антигитлеровская коалиция все еще существовала, а общественное мнение в США симпатизировало Советам. На него не особенно повлиял даже конфликт союзников вокруг Турции (Сталин предъявил к ней значительные территориальные претензии) и Ирана (Сталин намеревался либо сделать его соцстраной, либо отколоть от Персии север, населенный азербайджанцами и курдами). Антисоветских статей в американской прессе в связи с этим хватало, но большинство указывали на то, что СССР, пострадавший в борьбе с нацизмом больше прочих, имеет право беспокоиться за свою безопасность и рассчитывать на компенсацию.

Поэтому одной рукой Труман согласовывал выделение Москве огромного кредита (впоследствии его условия не были выполнены), а другой готовил общественное мнение к противостоянию с ней. Собственно, даже Фултонская речь Черчилля, от которой принято отсчитывать холодную войну, во многом была инициативой Трумана: британский отставник мог сказать то, чего не мог сказать американский президент.

Президенту понадобилось всего два года, чтобы американцы передумали – и стали воспринимать с СССР с недоверием и страхом. Ключевое в этом смысле событие – блокада Западного Берлина, представленная как бесчеловечная и жестокая акция, резко контрастировавшая с «изюмными бомбардировщиками» и другими самолетами НАТО, которые сбрасывали продукты жителям разделенной немецкой столицы.

На этом фоне Труман, вопреки всем прогнозам, выиграл президентские выборы. А еще недавно популярный Уоллес, баллотировавшийся как кандидат Прогрессивной партии, набрал всего 2,4% - даже меньше, чем ультраправый расист Стром Термонд.

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Однако на следующих выборах он уже не баллотировался (хотя по закону мог) – соцопросы сулили ему тотальный разгром от кандидата республиканцев Дуайта Эйзенхауэра. Он был в хороших отношениях с президентом, но предъявлял к нему три претензии, три «К» – коммунизм, Корея и коррупция. По сути все они были про одно - Труман слишком нерешителен и слаб перед лицом смертельно опасной «красной угрозы». И подавляющее большинство американцев уже были с ним согласны, страна вступила в период расцвета маккартизма.

То есть русофобия, выпущенная Труманом из ячейки Пандоры в Форт-Ноксе, в конце концов сожрала его самого. Президент серьезно опасался третьей мировой войны и совсем не планировал конфликтовать со Сталиным так, как того требовал «прозревший» избиратель.

Плюс-минус то же отношение продержалось у него до «перестройки». Президент Рональд Рейган, при переизбрании победивший в 49 штатах из 50, как известно, называл СССР империей зла и обещал дать бой коммунизму во всем мире.

А после развала Союза наступила иллюзия дружбы. Все американское в РФ оказалось модным и востребованным, отношения с Вашингтоном воспринимались как союзнические. Но американцев в то же самое время учили считать себя победителями в холодной войне. Этот оборот в речи президента Джорджа Буша-старшего 1992-м покоробил даже Бориса Ельцина.

Начиная с мюнхенской речи Владимира Путина в 2007-м, наши отношения с США обычно характеризовались как соперничество, а после 2014-го как конфликт. В 2022 году социологи констатируют: российское общество относится к Америке примерно так же, как американцы относились к СССР на пике холодной войны.

Когда ВЦИОМ предлагает российским респондентам назвать враждебную РФ державу, 76 человек из 100 называют Соединенные Штаты. Но эта 9 процентных пунктов больше, чем три года назад. И это максимальный показатель за всё время измерений.

Также обращает на себя внимание колоссальный разрыв между первым и вторым местом этого антирейтинга. «Серебро» у Украины, но, несмотря на спецоперацию, враждебным государством ее считают всего 43% россиян. В 2019-м было на 10 процентных пунктов больше – 53%.

Видимо, теперь значительное число респондентов разделяют Украину и ее власти, справедливо воспринимая последних как продолжение американской администрации. То есть на Украине мы конфликтуем с все теми же США.

На ваш взгляд Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию? Британия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Польша

Португалия

Финляндия

Франция

Чехия

Швеция

Другая (указать в комментариях)



Третье место у Великобритании, главного союзника Америки в Европе, – 39%. Начиная с 2014 года, эта доля выросла в 4,3 раза. Британцы, что и говорить, очень постарались, чтобы отношения с ними воспринимались в России как глобальное противостояние

Проще говоря, холодная война в социологии выглядит именно так. Так она выглядела в США в 1950-1980 годах, так она выглядит сейчас в России. Это именно народная война.

Но если негативное отношение к Соединенным Штатам довлеет в российском обществе уже довольно давно, то отнесение к числу враждебных держав крупных стран ЕС – примета самого последнего времени.

В 2019 году Германию считали врагом 9% россиян, Францию – 5%, даже Польшу – всего 12% (в силу, надо думать, того, что отношениями с Польшей люди не особо интересуются). Теперь это показатель 32%, 21% и 28% соответственно.

То есть Германию из-за ее роли в конфликте вокруг Украину наши люди ненавидят больше, чем Польшу (в силу, надо думать, того же самого; все же Берлин в рамках ЕС занимает промежуточную, а Варшава – радикально антироссийскую позицию).

Зачем всё это Западной Европе нужно – другой разговор, где не будет однозначного ответа. Но большая часть версий так или иначе упирается в роль Вашингтона – единственного очевидного выгодополучателя от текущего конфликта из всего списка осознаваемых россиянами врагов.

Украина заплатит за происходящее максимально дорого. Европа – подешевле, но тоже много, и речь не только о «самой тяжелой зиме в истории» и не только о невозвратных тратах на ВСУ, но и о потере промышленностью такого важного конкурентного преимущества, как дешевый газ. Комфортная жизнь закончилась, возможно – очень надолго.

США тоже по-своему лихорадит – тут и рекордная за 40 лет инфляция, и галопирующие цены на бензин, и раздражение общества тратами на Киев. Но уже сейчас видно, что от этого кризиса Америка ослабнет значительно меньше, чем Европа. В Вашингтоне рассчитывают, что ослабнет прежде всего Россия, но попадание захиревшего Евросоюза в тотальную и долгосрочную зависимость тоже является американской целью. Когда европейцы богатеют и не считают нужным окапываться против «угрозы с Востока», то слишком много о себе воображают и смеют перечить «граду на холме».

Директор частного разведывательного агентства Stratfor (его еще называют «теневым ЦРУ») Джордж Фридман уже который год настаивает:

первостепенной стратегической задачей в Европе США считаю предотвращение российско-германского союза.

Если это действительно так (а сомневаться в этом мало поводов), Вашингтон как никогда близок к реализации своей стратегической задачи, если не брать в расчет период 1941-1945 годов.

А вот чего в Вашингтоне понимать не хотят, так это того, что Россия из этого кризиса выйдет значительно более опасной страной, нежели была еще совсем недавно. Такой, какая больше не пытается договориться, а исходит из категоричного «не о чем с ними разговаривать», опираясь при этом уже не только на практику политических элит, но и на мнение социологического большинства.

Санкционным давлением и прожектами на Украине Вашингтон сделал новую холодную войну по-настоящему народной. Такой, какие не заканчиваются со сменой власти и не отменяются очередной «перестройкой».