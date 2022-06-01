Байден решил повторить на Украине Карибский кризис

Вопреки заявлениям президента США, Украина получит РЗСО HIMARS, способные запускать ракеты на несколько сотен километров. Правда, всего четыре штуки и, вполне возможно, без дальнобойных ракет, но по сути администрация Джо Байдена воссоздает сейчас аналог Карибского кризиса, на котором едва не закончилась история человечества.

«Устроим образцово-показательную истерику», – предупреждал спикер киевских властей Алексей Арестович, комментируя заявление президента США. Тогда Джо Байден вроде как отказался – лично и вслух – поставлять на Украину «ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России».

Видимо, «образцово-показательная истерика» сработала. Или же президент США не хозяин своего слова, в числе возможных причин чего – помутнение рассудка. Как бы там ни было, «ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», у Украины теперь будут.

Речь идет о РЗСО HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), которая способна запускать оперативно-тактические баллистические ракеты и поражать цели на расстоянии до 300 километров. Эти «вундервафли» входят в новый пакет военной помощи на 700 млн долларов, о выделении которого Байден и госсекретарь Энтони Блинкен (как считается, главный «ястреб» в действующей администрации США) объявили 1 июня – спустя два дня после того, как Байден обещал ничего такого Киеву не передавать, чтобы не быть втянутым в войну с Россией.

Теперь, судя новому заявлению, его больше интересует то, чтобы Киев «занимал самую сильную позицию за столом переговоров»», чтобы «эффективно защищал суверенитет и территориальную целостность» и мог «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений». Блинкен же заявил следующее:

«Украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нашими странами сформировалось хорошее доверие».

У России, мягко говоря, другое видение ситуации. О реакции Кремля и МИД можно почитать здесь, но совсем необязательно быть частью российской власти, чтобы понимать – украинцам верить нельзя.

Тем более, и с американской, и с украинской точек зрения, территорией Украины являются не только ДНР и ЛНР, но и российский Крым. По Симферополю американскими ракетами украинцам стрелять можно или все-таки нет?

Важная тонкость: HIMARS может запускать ракеты с разной поражающей силой и дальностью полета. А какие именно достанутся Киеву, пока неизвестно.

Но тот же Арестович хитро уточнял, что ракет, которые летают на 60-70 километров, ВСУ вполне хватит.

Это тот редкий случай, когда Арестовичу лучше верить. Расстояние, например, от Белгорода с его полумиллионной агломерацией до границы с Украиной – менее сорока километров. Гаубицы М777, которые США передали Киеву ранее, никак не добьют, а вот РСЗО HIMARS – запросто. Разумеется, система ПВО РФ станет для нее сверхсложным квестом, но речь сейчас не о ней.

Речь о том, что дальнобойные ракеты ни при каких раскладах не в состоянии обеспечить ВСУ военную победу, но способны обеспечить миру великое потрясение. Поставленные в положение, когда терять уже нечего, зеленские элиты будут играть на то, чтобы вовлечь страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

Других вариантов для того, чтобы устоять, в головах «ястребов» (а последнего «голубя» на Украине доели в марте) не проявится. При шансах на успех 1 к 99, где 99 – это вероятность ядерного апокалипсиса, этот шанс может быть использован.

РЗСО HIMARS (которых, кстати, передадут всего четыре штуки) – не инструмент военного перелома, но может стать оружием для масштабного теракта. Который, случись он, без исчерпывающего ответа не останется.

«При атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо», – написал ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

Байдену, скорее всего, все-таки надо объяснять. Дальше – третья мировая война. И уверенность американцев, что попыток ее развязать не будет, держится сейчас на украинском честном слове.

Это вызов – и этот вызов принят. Вооруженные силы России – от ВКС до военной разведки – сделают всё, чтобы эти РЗСО пробыли в украинских руках как можно меньше времени. Но уже сейчас можно констатировать, что администрация Байдена по сути повторила Карибский кризис.

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Событиям, когда, как считается, планета была особенно близка к ядерному апокалипсису, в этом году исполняется 60 лет. И чем дольше продолжается военно-политическая драма вокруг Украины, тем больше общего проявляется в этих конфликтах.

Когда Никита Хрущев отправлял на Кубу советский ядерный флот с советскими ракетами среднего радиуса действия, он хотел не только «поднести ножик к брюху крокодила» (по его собственному определению), но и «защитить суверенитет и территориальную целостность Кубы».

Общество в США осознанно готовили к мысли о военной интервенции на Кубу, где руководство революции (изначально воспринимаемое в Вашингтоне даже с симпатией) национализировало всю американскую собственность и записалось в союзники главного врага – СССР. Более того, попытка такой интервенции к моменту кризиса уже была проведена, вошла в историю как высадка в Заливе свиней и закончилась громким провалом.

К настоящему моменту академическая среда США признала ее примером незаконной военной агрессии: несмотря на то, что «штыками» операции были кубинские эмигранты, руководство операцией осуществляло ЦРУ.

Хотя президент Джон Кеннеди исповедовал значительно менее радикальную позицию, чем его предшественник Эйзенхауэр, он боялся прослыть «слабаком» и «трусом», который «прошляпил смертоносную угрозу» из-за своих «симпатий к коммунизму» (такие обороты использовали критики Белого дома). Не успев оправиться от провала в Заливе свиней, ЦРУ готовило новую операцию.

Проще говоря, у Кастро были все права и основания для того, чтобы опасаться военной агрессии со стороны США и просить защиты у СССР (которые, кстати говоря, смену режима в Гаване признали даже позже, чем США). А у СССР были все права и основания для того, чтобы эту защиту оказать. Не существовало, к примеру, договоров, которые препятствовали бы размещению на Кубе ракет средней дальности.

При этом товарищ Кастро лично обещал, что не будет использовать это оружие для нападения на своих обидчиков в США, – как Зеленский сейчас обещает.

Но в Вашингтоне сказали – не волнует, убирайте. Никогда, ни за что, ни под каким видом мы не допустим того, чтобы у режима Кастро были советские ядерные ракеты, или чтобы СССР распоряжался ракетами в 180 км от границы США и был способен поразить крупные города на юге Америки.

Строго говоря, достать ракетами средней дальности до Штатов можно было и без помощи Кубы, например, из чукотского поселка Гудым, откуда до штата Аляска всего 200 км. Но одно дело – Аляска, и совсем другое – крупные промышленные центры юго-запада СССР (включая, например, Киев), которые находились в зоне досягаемости американских крылатых ракет, установленных в Турции – государстве НАТО.

Посылая помощь товарищу Кастро, Хрущев, помимо прочего, хотел, чтобы американцы тоже почувствовали себя потенциальной мишенью. Хотел, по собственному определению, «запустить американцам ежа в штаны».

Это привело к тому, что в Вашингтоне выбирали между срочным и полномасштабным вторжением на Кубу и ядерным ударом по СССР. Если бы решение принимал, например, начальник американских ВВС Кёртис Лемей, то человечества к этому моменту, скорее всего, не существовало бы.

Тот же результат был бы гарантирован, если бы у советского руководства на пике кризиса сдали нервы, как сдали они у Кастро, убеждавшего Хрущева в том, что вторжение США неминуемо, что необходим превентивный удар и что кубинский народ готов пасть жертвой ради победы над империализмом.

Катастрофы не случилось благодаря легендарному послу СССР в США Анатолию Добрынину – бывшему слесарю и дипломату «молотовского призыва», прибывшему к месту службы незадолго до кризиса, генпрокурору США и брату президента Роберту Кеннеди – настоящему «голубю мира», носившемуся между Белым домом и Добрыниным, а также тому, что Хрущев, закрутивший эту авантюру, не побоялся отступить.

Впоследствии уступка Штатам, как и упрямое желание ввязаться в этот кризис, вошли в число формальных причин его отставки, но не нам, выжившим, Хрущева за них ругать, особенно – при живом Джо Байдене. Действующий президент США умудрился превратиться в недомем полувековой давности – пентагоновского «ястреба», который держит свой скрюченный артритом палец на курке ядерной войны.