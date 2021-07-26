Идея увековечить Че Гевару простительна только Крыму

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26 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:16  |  vz.ru
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Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...

Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
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Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Идея увековечить Че Гевару простительна только Крыму

    Памятник у Мемориала Че Гевары на Кубе, где обнаруженные после долгих поисков останки команданте были погребены в 1997 году    26 июля 2021, 16:50
    Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
    /Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    На Кубе отмечают День национального восстания. Впервые − в режиме новой предреволюционной ситуации: сейчас в стране проходят самые массовые митинги протеста со времен того самого восстания. На этом фоне в правительстве Крыма решили увековечить на полуострове одного из героев Кубинской революции, Эрнесто Че Гевару. Как относиться к подобной инициативе?

    Главный национальный праздник Кубы отмечается три дня, но посвящен не победе революции, как это бывает обычно, а ее поражению - первому блину комом. Однако выбрать другую дату было нельзя: то, что называется сейчас Коммунистической партией Кубы, прежде называлось «Движением 26 июля» (М-26).

    В этот день в 1953 году полторы сотни «барбудос» под предводительством Фиделя Кастро попытались взять штурмом арсенал казарм Монкада для дальнейшей борьбы с диктатором Батистой. В заведомо гибельном (почти половина революционеров действительно были убиты) предприятии было немало героического, и когда Фидель на суде произнес свое знаменитое «история меня оправдает», он знал, о чем говорил. История его оправдала.

    Власть Фульхенсио Батисты - худшее из того, что может случиться с любой страной. Жесточайший полицейский режим установился в государстве, большая часть населения которого жило в тотальной нищете без постоянной работы и базового образования, - и зацементировал его в этом виде. Куба тех лет - это одна большая сахарная плантация, при которой мафия открыла казино с проститутками для американских туристов.

    Мафия - в буквальном смысле мафия. Батиста водил личную дружбу с королями преступного мира США - Чарльзом «Лаки» Лучиано и Меером Лански, причем второй занимал при нем пост советника по игорной индустрии.

    По сути это был оккупационный режим, функционировавший в интересах американских промышленников (им принадлежала большая часть экономики острова) и криминальных авторитетов, а грань между ними зачастую была размыта. При этом он был заведомо незаконен - Батиста вторично пришел к власти весной 1952 года путем военного переворота, поскольку не имел ни единого шансы выиграть президентские выборы. Одиозность свирепого и насквозь коррумпированного диктатора была очевидна для всех - и характеристика «сукин сын, но наш сукин сын» в устах президента США Гарри Трумэна предназначалась как раз для Батисты.

    Поэтому «барбудос» Кастро многие сочувствовали - не только в Москве, но и в Вашингтоне. Из-за давления международного сообщества, будущий команданте отсидел меньше двух лет из назначенных ему судом пятнадцати, после чего вышел по амнистии как уважаемый политзек.

    За этим последовали эмиграция в Мексику, подготовка революционного десанта, сам десант на яхте «Гранма», куда в качестве судового врача взяли аргентинца Эрнесто «Че» Гевару, и три года партизанской войны, пока уже полноценная армия под командованием Че не разбила правительственные войска под Санта-Кларой. Это произошло в последний день 1958-го года, после чего Батиста бежал за границу вместе с золотом нацбанка Кубы, а «барбудос» без боя вошли в Гавану. Их встречали как освободителей.

    США предали своего «сукина сына» первыми, отказав в убежище и признав правительство Кастро даже раньше, чем его признал СССР. Это важный подробности для понимания того, что Кубинская революция не была просто приходом коммунистов к власти в отдельно взятой стране в период «холодной войны». Это был исторический процесс, которому сочувствовали во всем мире.

    Ссора Гаваны с Вашингтоном - это более поздняя история, вызванная тем, что Кастро национализировал всю американскую собственность на Кубе (с одной стороны, грабеж, с другой, учитывая характер кубинской экономики, другого выхода у него не было).

    И хотя в России в рамках этого противостояния принято болеть отнюдь не за Вашингтон, идеализировать «барбудос» тоже не стоит. Их режим на первых этапах оказался более жестоким, чем режим Батисты, и очень скоро часть восторженных масс, чествовавших Фиделя и Че на улицах, ушла на новую партизанскую войну. Против коммунистов по их же старой тактике семь лет боролись рука об руку бывшие генералы Батисты и прежние соратники Фиделя, не принявшие послереволюционный террор.  

    Но тогда, в начале 1959 года, на Кубе свершилась полноценная «победа добра над злом», из которой родился образ Че - медийного героя послевоенного мира. Происходивший из зажиточной семьи, всесторонне одаренный, начитанный, красивый молодой человек (к слову, все эти характеристики применимы и к Кастро) стал не сугубо коммунистическим идолом, а интернациональной молодежной иконой и новым благородным разбойником - Робин Гудом для всех континентов. До сих пор это один из самых узнаваемых людей на планете.

    Теперь, в первый день всекубинских празднований 69-й годовщины со дня начала революции в казармах Монкада вице-премьер крымского правительства Ирина Кивико объявила о том, что на западном побережье полуострова (конкретно - в поселке Оленевка Черноморского района) будет установлен памятник Эрнесто Че Геваре.

    Инициатива, мягко говоря, неоднозначная. Кивико - руководитель крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК), то есть с ее стороны она понятна и даже логична. Но в таких случаях всегда нужно держать в голове историю с памятником российско-грузинской дружбе работы Зураба Церетели на Тишинской площади в Москве. Ставили в 1983-м, назвали «Дружба навеки», а нынче не знаем, куда деть.

    Как раз сейчас на Кубе разворачиваются новые революционные процессы, и как долго еще продержится у власти компартия во главе с Мигелем Диас-Канелем, который в Кубинской революции личного участия не принимал, не поручится никто. Но в случае не трансформации, а резкой смены режима, образ Че - национального героя с огромным мавзолеем, где в конце XX века перезахоронили его прах - может быть пересмотрен. Гевара - один из организаторов, исполнителей и идейных вдохновителей репрессий на Кубе, лично заведовавший казнями в крепости Ла-Кабанья.

    Но проблема с крымским памятником не в этом, она в основной «профессии» Че - террористе, не признававшем государственных границ. В России как стране, на международном уровне борющейся с экспортом революций, странно чествовать одного из самых известных экспортёров оных.

    Помимо Кубы, аргентинец Гевара участвовал в бунтах и мятежах в Гватемале, Конго и Боливии, где его в конце концов поймали и казнили правительственные войска.

    Палач команданте по фамилии Теран вызвался на эту роль, поскольку в боях с «партизанами» Че погибли трое его друзей.

    Слово «партизаны» тут в кавычках потому, что партизаны без кавычек - это народное ополчение, которое воюет с войсками иностранного захватчика в его тылу. А когда в страну прибывает интернациональная банда, что поднять мятеж и свергнуть законное правительство, это не партизаны, а международные террористы сродни адептам самопровоглашенного «халифата» ИГИЛ.

    Согласно той идеологии, которую исповедовал Че, общество нет смысла оценивать на готовность к революции, поскольку революция - это само по себе ценность, которая достигается за счет самоотверженных действий малых бригад. Другими словами, хотите вы революции или нет - не важно, всё равно мы летим к вам.

    Практическая деятельность Че, отказавшегося от кубинского гражданства в 1965-м ради выхода на международную революционную арену, запрещена в России десятками статей уголовного кодекса. Такими «политиками» и их последователями занимаются непосредственно ФСБ, службы разведки и ГУ Минобороны, но в Крыму почему-то - скульпторы.

    Надо сказать, что, несмотря на всепланетную славу и популярность Че, национальные правительства оценивали его деятельность трезво. Поэтому памятники легендарному команданте есть только на Кубе, в его родном городе Росарио (как самому известному в мире аргентинцу, который не играл в футбол) и в крохотной боливийской деревушке Ла-Игера, где его казнили.

    В этот специфический ряд хочет встать Крым, где Че Гевара никогда не был (есть легенда, согласно которой все-таки был, но никаких свидетельств этого не сохранилось). Но у Крыма специфическая история, которая превращает инициативу с монументом Че из просто плохой в неоднозначную. В конце концов, команданте - символ контркультуры, многие представители которой приняли «русскую весну» и в целом согласны с тем, что современные Батисты заправляют со стороны Херсонской области.

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