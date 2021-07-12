«Цветную революцию» на Кубе спровоцировал коронавирус

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12 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Либо останавливайте стройку, либо платите отступные – третий вариант Киев не рассматривает. На что в реальности могут рассчитывать украинские политические элиты? Подробности...
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Талибы пообещали Москве не переходить границ

Новое поколение талибов оказалось способно договариваться с Москвой Allauddin Khan/AP/ТАСС
Талибы с боем вошли в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Развивают они наступление и в других провинциях. В таком темпе уже через полгода под их контролем окажется вся страна. Одновременно «Талибан» прислал делегацию на переговоры в Москву. Стоит ли искать с ними общий язык и о чем нам вообще договариваться? Подробности...
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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

Водолазам удалось найти останки кораблей, судьба которых ранее оставалось неизвестной Разведывательно-водолазная команда/Facebook
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек». Такими словами газете ВЗГЛЯД описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции. Им удалось приоткрыть тайну одной из самых трагических страниц Великой Отечественной – т. н. Таллинского перехода. Подробности...
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Израиль нашел для собственной экономики «новую нефть»

Израиль из сельскохозяйственной страны стремительно превращается в высокотехнологичную unesco.org
Маленький Израиль стал одним из мировых центров IT-индустрии и хай-тека: в стране настоящий бум технологий, в отрасль идут огромные деньги и инвестиции. С чем связан впечатляющий успех Израиля в цифровой экономике, как это явление помогло стране справиться с коронавирусным кризисом и можно ли эти рецепты применить где-либо еще?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Цивилизацией владеют старики

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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
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    «Цветную революцию» на Кубе спровоцировал коронавирус

    Диас-Канель назвал «извращением» борьбу с эпидемией на массовых митингах, но у кубинских − собственная гордость    12 июля 2021, 16:30
    Фото: Ernesto Mastrascusa/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В воскресенье на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Главе государства − Мигелю Диас-Канелю, который только недавно получил всю полноту власти, брошен серьезный вызов. Исход противостояния во многом зависит от действий США и того, готовы ли они рискнуть и исполнить стародавнюю мечту своих «ястребов», освободив остров от коммунистов.

    Интернет на Кубе – слишком дорогое удовольствие для большинства населения. При этом туристов на «острове свободы» сейчас мало – из-за коронавируса, а журналистов мало всегда: там редко происходит хоть что-нибудь, что представляло бы международный интерес и давало бы трафик.

    Как следствие, даже в России, где слово «Куба» по-прежнему отзывается чем-то «братским» и ностальгическим, не было опубликовано ни одной новости о начале кубинских протестов вплоть до того момента, пока по государственным каналам острова не передали специальное обращение президента Мигеля Диас-Канеля с призывом к коммунистам выйти на улицы и защитить завоевания революции от иностранных наймитов. 

    «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах», – провозгласил он.

    До того в Сети появилось несколько видео с протестами из разных точек Кубы (к настоящему моменту – из восьми более-менее крупных городов, включая Гавану). На них были видны люди, скандирующие лозунги, и слышны многочисленные клаксоны машин. Подлинность записей многими пользователями ставилась под сомнение.

    Когда эти клаксоны разбудили немногочисленных западных журналистов, те сообщили о нескольких тысячах протестующих и о таких лозунгах, как «Долой диктатуру», «Долой коммунизм», «На Кубе начинается рассвет» и «Ночь не будет вечной».

    О серьезности событий можно судить по тому, что Диас-Канель срочно выехал в Сан-Антонио-де-лос-Баньос – портовый город, где, судя по всему, начались первые протесты (по размеру он небольшой – что-то около 50 тысяч человек, но расположен всего в 25 километрах от столичной Гаваны).

    А можно – не судить, поскольку у Кубы есть собственный прецедент успешной борьбы с «цветными революциями». И Диас-Канель, судя по всему, хочет превратить его в традицию.

    Самые массовые до сегодняшнего дня оппозиционные выступления на Кубе произошли в 1994 году. После развала СССР «остров свободы» лишился значительной части материальной поддержки, это привело к экономическому кризису и резкому падению уровня жизни, что, в свою очередь, повлекло за собой попытку бунта. Бунта, подчеркнем, поистине народного – он не имел никаких лидеров или даже очевидных «заводил», а в погромы и нападения на полицейских переросли привычные народные гуляния на набережной Малеконе.

    Тогда 68-летний Фидель Кастро тоже призвал коммунистов выходить на улицы, последовал собственному призыву – и выступил перед протестующими с проникновенной речью о славном прошлом и светлом будущем. Легендарные харизма и ораторский талант, а также партийные структуры местных коммунистов команданте не подвели: изначально антикастровский митинг постепенно превратился в прокастровский, революционная ситуация рассосалась, полиция арестовала отдельных смутьянов, а сам Фидель исполнил данное толпе обещание и отпустил из страны тех, кто хотел из нее уехать (в том числе для того, чтоб больше не «мутили воду»).

    Диас-Канель тоже человек по-своему обаятельный, но до Фиделя ему далеко. Получится ли у него провернуть такой же трюк, узнаем скоро, в любом случае полиция и спецслужбы тоже не сидят без дела, а провайдеры, принадлежащие государству (то есть все провайдеры Кубы), на всякий случай отключили от интернета 60% пользователей, которых там, повторимся, немного из-за высоких цен на связь.

    Главная претензия протестующих – это недостаточные меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса, что привело к резкой вспышке заболевания и столь же резкому росту смертности. Такого рода претензии можно предъявить почти любому правительству мира, и Диас-Канель логично назвал «извращением» борьбу с инфекцией на массовых митингах.

    Но нужно понимать, что у кубинских – собственная гордость. Довольно скудные доходы населения десятилетиями компенсировались высоким уровнем развития системы здравоохранения и ее общедоступностью. Медицина – это то, в чем кубинцы традиционно были уверены, но теперь их вера подорвана. С одной стороны, на «острове свободы» сумели создать собственную вакцину – Abdala, с другой – не допустили к себе никакие другие, в том числе российские и китайские, что наверняка повлияло на темпы эпидемии.

    При этом Куба одновременно находится на исторической развилке и в очень тяжелой экономической ситуации. Оба фактора подпитывают попытку революции вне зависимости от того, что является формальным предлогом для оной.

    Только в апреле окончательно завершилась 70-летняя эпоха братьев Кастро – Рауль сложил с себя полномочия председателя Компартии, и теперь Диас-Канель совмещает оба главных поста в государстве. При этом в стране уже несколько лет идет собственная «перестройка»: коммунисты сохраняют свою «управляющую и направляющую роль», но частный сектор расширяется, экономика либерализируется, а в новой конституции прописана защита прав человека, включая некоторые права ЛГБТ.

    В общем, «остров свободы» ждет не столько «перемен», сколько эффекта от уже произошедших перемен. Проблема в том, что многие кубинские реформы были заточены на развитие туризма, а с началом пандемии надежды на это развитие рухнули.

    В то же время страна находится в режиме блокады со стороны США – более жесткой, чем обычно. Президент США Дональд Трамп, борясь за избирателей Флориды, где живет много непримиримо настроенных эмигрантов с Кубы, обложил «остров свободы» дополнительными санкциями. Теоретически президент Джо Байден может их отменить – все-таки он входил в администрацию Барака Обамы, который восстановил дипотношения с Кубой и взял курс на постепенное улучшение отношений. Однако перспективы этого туманны: во-первых, сейчас Вашингтону не до Кубы – других проблем хватает, а во-вторых, стоит помнить, что в обычно «неопределившейся» Флориде Трамп выиграл выборы с хорошим перевесом.

    Не случайно должностные лица Кубы, комментируя протесты, попеременно требуют отменить блокаду, подчеркивая тем самым и источник социально-экономических проблем на острове, и путь к их решению.

    Пока Вашингтон только предостерег Диас-Канеля от применения насилия в отношении протестующих. Там явно взяли паузу на раздумья: кубинские волнения – сюрприз абсолютно для всех, но пока непонятно, насколько происходящее серьезно и каковы перспективы у безлидерного, как и в далеком 1994 году, протеста.

    Очевидно, выбор у американцев следующий: либо воспользоваться «историческим шансом» и попытаться покончить с кубинским коммунизмом после стольких лет безуспешных попыток, либо, если у новой революции мало шансов на победу, не рисковать прежним курсом на «перезагрузку» отношений с Кубой, которого требует значительная часть Демпартии. Социалистическое «крыло» демократов не только возражает против «геноцида кубинского народа», но и симпатизирует кубинским коммунистам, что еще недавно казалось для политической системы США невозможным.

    МИД России со своей стороны традиционно указал на недопустимость вмешательства в дела Кубы извне, и по контексту понятно, что указал он именно американцам. Но вовлеченность современной России в кубинские дела не столь значительна, как вовлеченность в дела, например, Венесуэлы, и представляется сомнительным, что мы сможем как-то помочь Диас-Канелю с решением стоящих перед ним проблем, кроме как через отгрузку «Спутника V», но это сейчас зависит прежде всего от самого Диас-Канеля.

    Пока любой прогноз кажется преждевременным, но о шансах президента вернуть ситуацию под контроль говорит, к примеру, то, что возмущение митингующих кубинцев в заметной степени направлено не против него или компартии, а против правительства Мануэля Марреро Круса. Именно он может стать «козлом отпущения» – кубинцы вроде бы готовы считать его таковым, но это не означает, что протест, зачахнув, не вспыхнет с новой силой. Эпоха перемен на «острове свободы» плавно перетекает в эпоху повышенной турбулентности, и важных новостей оттуда теперь будет гораздо больше, чем еще несколько лет назад.

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