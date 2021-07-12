В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией США потребовали от властей Кубы не допускать насилия против протестующих 12 июля 2021, 06:56 Текст: Антон Антонов

Власти Кубы не должны использовать насилие в отношении протестующих, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он заявил, что «США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе». Салливан подчеркнул, что власти Соединенных Штатов «решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих». По его словам, участники акций протеста «отстаивают свое универсальное право», передает ТАСС. Напомним, первые за многие годы массовые протесты начались на Кубе. Демонстранты требуют «свободных выборов» и решения социальных проблем. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности драться и умереть за революцию: «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах».

Макгрегор сломал ногу в первом раунде и проиграл Порье 11 июля 2021, 09:26

Фото: кадр из видео опубликованного видео

Текст: Ксения Панькова

В главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе ирландский боец MMA Конор Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение от американца Дастина Порье. Поединок был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье, сообщает RT. В первом раунде Конор, падая от ударов соперника, неудачно наступил на левую ногу, в результате чего он ее вывернул. После чего боец не смог продолжить поединок, поскольку доктор не позволил ему выйти на второй раунд, передает «Московский комсомолец». Conor needs to retire for good now.#UFC264 pic.twitter.com/rNF4bpfcGB — Hasan siddiqui (@HasanDoesGFX) July 11, 2021 Американский боец победил техническим нокаутом, а ирландец покинул октагон на носилках. Свой проигрыш он объяснил тем, что ему не хватило соревновательной практики. Макгрегор заявил, что это не последний бой, однако ирландцу вряд ли разрешат четвертый раз драться с Порье. Conor McGregor was carted out of the arena after suffering a leg injury during #UFC264 pic.twitter.com/KDAXLgUPDz — SportsCenter (@SportsCenter) July 11, 2021 Ранее чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов заявил, что ход боя Конора Макгрегора и Дастина Порье будет зависеть от того, кто угадает с тактикой. Первая встреча спортсменов прошла в 2014 году, тогда в первом раунде победил ирландец. Второй бой прошел в январе 2021 года, досрочную победу во втором раунде одержал американский атлет. После боя Макгрегор заявлял, что не намерен завершать спортивную карьеру. Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 18:04

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%, заявил глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Варниг указал, что основной целью компании является запуск «Северного потока – 2» уже в этом году, передает ТАСС. При этом, по словам Варнига, транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года. Варниг уточнил, что компания учитывает риски дополнительных санкций со стороны США. «Риск велик, мы не можем это игнорировать», – передает его слова РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Открывший дверь самолета в Шереметьево оказался преподавателем консерватории 11 июля 2021, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Мужчина, открывший в аэропорту Шереметьево аварийную дверь самолета Москва – Анталья, оказался преподавателем Московской государственной консерватории им. Чайковского. Как уточняет «Рен ТВ», 42-летний пианист Владимир Кузнецов возмутился тем, что пассажиров держат в жарком салоне самолета, а вылет задерживается. Очевидцы сообщают, что он открыл вторую левую дверь самолета, объяснив это тем, что «ему жарко». Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету. Следственный комитет организовал проверку после инцидента. Умер избитый противниками ЛГБТ в Тбилиси журналист 11 июля 2021, 11:11

Фото: facebook.com/tvpirveli/

Текст: Ксения Панькова

Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер, сообщает телекомпания. Возбуждено уголовное дело. «Телекомпания «ТВ Пирвели» выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы», – говорится в заявлении телекомпании. В сюжете телекомпании отмечается, что причина смерти на данный момент неизвестна. Оператора обнаружила мертвым в квартире его мать, передает РИА «Новости». Журналист после избиения несколько дней лечился в больнице. Позже его выписали из медучреждения, так как он пошел на поправку, сообщает ТАСС. МВД Грузии начало расследование смерти. Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства» – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Как уточнили в ведомстве, будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. «Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против «Тбилиси прайд» журналист и оператор «ТВ Пирвели» Александре Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации «Сирцхвилиа» на улице Ингороква», – говорится в заявлении МВД, передает Sputnik. По данным ведомства, задержаны четыре человека за «незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия», «преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности», «организацию группового насилия и участие в нем». Полиция Грузии в ночь на среду задержала сто радикалов, которые в течение двух дней устраивали побоища на проспекте Руставели в Тбилиси, сорвав гей-парад. Радикалы особенно охотились за журналистами. Они избили более 50 представителей СМИ. Часть пострадавших остается в больницах. Напомним, 1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. 5 июля в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ. Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада. Диетологи назвали продукты для повышения иммунитета во время пандемии 11 июля 2021, 16:13 Текст: Елизавета Булкина

Для повышения иммунитета во время распространения коронавируса в России рекомендуется употреблять в пищу рыбу, яйца и мясо птицы, поскольку эти продукты помогут насытить организм белками, из которых создаются антитела, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. «Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты будут хороши для поддержания иммунитета», – сказала она Ura.ru Марина Макиша. Также рекомендуется обратить внимание на молочные и кисломолочные продукты, советует врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Надо соблюдать общие принципы противовоспалительной диеты, в частности, увеличивать количество молочных и кисломолочных продуктов. Пробиотики, повышение иммунитета через кишечник», – пояснил эксперт. По словам Гинзбурга, при подъеме заболеваемости будут полезны продукты, богатые витамином D и цинком. «Продукты богатые витамином D, это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные», – заключил врач. Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева рассказала, что карантин изменил пищевые привычки россиян в лучшую сторону: они стали чаще питаться дома и выбирать полезные для иммунитета продукты, считает врач-диетолог. В ЛНР заявили о гибели двух украинских силовиков при попытке устроить провокацию в Донбассе 11 июля 2021, 17:26

Фото: Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Снайперская группа украинских ВС подорвалась на мине у линии соприкосновения в Донбассе при попытке устроить провокацию, два силовика погибли, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. «При попытке проведения очередной провокации в ночь на 11 июля снайперская группа из состава отдельного центра Сил специальных операций «Запад» подорвались на минном поле в районе населенного пункта Новозвановка [под контролем Киева] в зоне ответственности 24-й бригады [украинских силовиков]», – передает его слова РИА «Новости». По данным ведомства, погибли два украинских силовика. Филипоненко указал, что происшествие в очередной раз свидетельствует о хаотичном минировании местности и отсутствии каких-либо формуляров минных полей у украинских военнослужащих. Также ранее в зоне ответственности 24-й бригады украинских силовиков наблюдатели зафиксировали автомобильную технику представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Не исключаем, что командование операции объединенных сил использовало данный транспорт для доставки снайперов, а также их внеплановой эвакуации», – сказал Филипоненко. Ранее сообщалось, что в ЛНР сбили два проводивших разведку украинских беспилотника. На отказавшуюся надеть маску в московском МФЦ женщину завели уголовное дело 11 июля 2021, 16:25 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве против Валентины Муженской, которую задержали в МФЦ за отказ надеть маску, было заведено уголовное дело, сообщил адвокат Олег Ярошик. «Москвичка Валентина Муженская, которую в конце июня полицейские силой вынесли из МФЦ за отказ надеть маску, стала фигурантом уголовного дела по статье 318 УК («Применение насилия в отношении сотрудника власти»). 23 июля она должна явиться на допрос», – сообщает «Ридус». Адвокат подтвердил информацию, но не рассказал подробностей. Напомним, в конце июня полицию вызвали в многофункциональный центр. Сообщалось, что в центре женщина «на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно». По прибытии полицейских женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя. Поезд сбил участника шоу «Голос.Дети» в Подмосковье 11 июля 2021, 16:50 Текст: Елизавета Булкина

Участник музыкального шоу «Голос. Дети» погиб на мотоцикле под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. «10 июля примерно в 19:05 мск несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта «43-й км», был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва – Сергиев Посад», – передает ее слова ТАСС. Имя погибшего она не уточнила, однако по данным источника агентства в правоохранительных органах, погибший принимал участие в шоу «Голос. Дети». По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала проверку по факту гибели подростка. Ранее поезд сбил насмерть заслуженную артистку России Галину Дашевскую в районе станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги. Россия осудила Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от COVID 11 июля 2021, 13:55 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия осуждает Францию за дискриминационные высказывания о вакцинах от коронавируса. «Учитывая, что это не первое подобное недопустимое высказывание МИД Франции, речь идёт не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны. Значит, будем разговорить по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации», – прокомментировала она в своем Telegram-канале сожаление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае. Захарова отметила, что «госсекретарь МИД Франции – не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса». «В отличие от французского МИД, глава комитета Франции по вакцине от ковид Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину «Спутник V» эффективной. Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог – директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM», – написала Захарова, а также подчеркнула, что «не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться». Ранее Бон заявил, что Франция не осуждает Грецию, но предпочитает, чтобы «в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)». Напомним, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Он подчеркнул, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, должен быть ограничен теми вакцинами, в действенности которых они уверены. Россияне назвали бюджет хорошего отпуска 11 июля 2021, 09:38 Текст: Ксения Панькова

Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тыс. рублей, более половины готовы взять кредит для оплаты отдыха, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir. По данным исследования, около трети (30,4%) россиян склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тыс. рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тыс. рублей. Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых. В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% – «скорее нет». Ранее президент России Владимир Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм. Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу 12 июля 2021, 00:55

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. В основное время каждая из команд забила по одному голу в ворота соперника. Счет открыл Люк Шоу (Англия), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи. В овертайме счет не изменился. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. В конце второго тайма игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика, стюарды не сразу смогли поймать нарушителя, передает ТАСС. Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Опубликована видеозапись того, как английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли». Массовое ДТП произошло в Удмуртии из-за пчелы 11 июля 2021, 15:26 Текст: Елизавета Булкина

Пчела укусила водителя грузовика в Удмуртии, из-за чего он выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии. Авария произошла в Можгинской районе в Удмуртии, столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. «По предварительным данным, водителя грузового автомобиля укусила пчела, он выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее власти Подмосковья предупредили о появлении на лугах пьяных пчел из-за жары. Миллиардер Брэнсон успешно вернулся на Землю после полета на космолете 11 июля 2021, 19:38 Текст: Елизавета Булкина

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с ее основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился после полета к границе атмосферы. Корабль поднялся на высоту 86 км. Экипаж состоял из шести человек, в полете они смогли почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в космопорту Америка (штат Нью-Мексико) в 11.38 по времени Восточного побережья США (18.38 мск), передает ТАСС. Полет продолжался около часа. В воскресенье корабль Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико. Напомним, Брэнсон полетел в космос раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля. Москвичей предупредили о тропическом индексе ультрафиолета 11 июля 2021, 10:54

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

В Москве в воскресенье ожидается жара до 33 градусов, а также индекс ультрафиолета как на экваторе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что атмосферное давление будет прежним: 750 миллиметров ртутного столба. «Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик. Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов. Президент Литвы попросил Польшу помочь решить проблему с мигрантами 11 июля 2021, 17:37 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе встречи с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости приложить совместные усилия в разрешении миграционного кризиса, сообщила пресс-служба литовского президента. «Литовский лидер подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси», – приводит сообщение пресс-службы «Ведомости». Науседа подчеркнул, что Литва и Польша только совместными усилиями могут обеспечить безопасность в регионе. Также он пообещал не дать Минску использовать мигрантов в качестве «политического оружия». Ранее сообщалось, что рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах. В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов. Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии. Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.