Президент Кубы на фоне протестов заявил о готовности драться и умереть

Первые за многие годы массовые протесты проходят на Кубе, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности драться и умереть за революцию.

В соцсетях публикуют видео с акций протеста. Судя по видео, в них участвуют тысячи человек. Демонстранты требуют «свободных выборов» и решения социальных проблем. СМИ сообщают о скоплениях людей в восьми городах острова, включая Гавану, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья сообщил, что Диас-Канель направился в город Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенный в 24 км к югу от Гаваны, где проходят массовые манифестации. По словам министра, президент «находится с революционным народом, мобилизованным против империалистической кампании и ее наемных агентов». «Мы ценим международную солидарность и поддержку кубинцев, живущих за границей. Снимите блокаду», – приводит его слова ТАСС.

Президент Кубы призвал «всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни». По его словам, «всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки, сегодня <…> требуют «гуманитарной интервенции», а также утверждают, что власти не могут контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.

«Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах», – сказал Диас-Канель.

Государственное телевидение Кубы ведет видеотрансляции с митингов в поддержку руководства страны, проходящих в разных городах республики. В трансляции из города Сьенфуэгос к юго-востоку от Гаваны на митинге насчитывается несколько десятков человек.

В апреле Диас-Канель был избран первым секретарем центрального комитета организации, за него проголосовали делегаты кубинской компартии, сейчас он занимает три ключевых политических должности в стране. Он возглавил Кубу в 2019 году.

Президента Кубы избрали в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума. Она частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра. При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли Компартии.