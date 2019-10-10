Избран президент Кубы

Президентом Кубы на внеочередном заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) страны избран Мигель Диас-Канель.

«Председатель Национального избирательного совета Алина Бальсейро сообщает о результатах голосования и объявляет, что на пост президента республики был избран Мигель Диас- Канель Бермудес, на пост вице-президента – Сальвадор Вальдес Меса», – передает ТАСС сообщение ассамблеи.

Президент республики избран в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума.

Также в четверг был избран председатель Госсовета Кубы – им стал Эстебан Ласо.