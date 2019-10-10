Избран новый председатель Госсовета Кубы

Парламент Кубы избрал Эстебана Ласо на должность председателя Госсовета.

Национальная ассамблея избрала своего председателя главой Госсовета на внеочередном заседании, передает ТАСС.

«Новый состав руководства Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета: председатель – Эстебан Ласо Эрнандес, заместитель председателя – Ана Мария Мари Мачадо, секретарь – Омеро Акоста Альварес», – говорится в сообщении.

В соответствии с положениями новой конституции, председатель Госсовета не является главой государства. Эту функцию выполняет президент.

В феврале на Кубе жители страны проголосовали за утверждение новой конституции. Новый основной закон страны частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьера, пребывание на высшем государственном посту ограничивается двумя сроками по пять лет.

Ранее председателем Госсовета был Мигель Диас-Канель.